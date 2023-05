“Estoy donde quiero estar”, afirma Mamen Mendizabal, que regresa a laSexta desde este domingo con Anatomía de..., un nuevo formato de investigación con el que continúa avanzando por una nueva senda profesional que se inició tras decir adiós, hace ahora dos años, a Más vale tarde. La periodista, que llevaba dedicada a la información diaria el grueso de su trayectoria profesional, apuesta ahora por formatos semanales igual de trabajados, insiste, pero que le permiten afianzar no solo su faceta periodística sino la más creativa.

“No echo de menos el ritmo diario de información. Lo consumo como espectadora, me encanta y me interesa muchísimo la política como ciudadana, pero no puedo echar de menos algo que he hecho durante tanto tiempo”, explica a verTele la presentadora, para la que este Anatomía de... supone su segundo espacio de prime time con patronazgo de Producciones del Barrio, compañía de Jordi Évole. Precisamente junto a Lo de Évole ya formó tándem en el preestreno del espacio, en la noche del domingo 16 de abril; y ahora vuelve a hacerlo este 7 de mayo, aprovechando para coger su relevo en la noche del domingo.

Tras 'La estafa paralímpica', que sirvió como carta de presentación, Mendizabal ahora afronta una amplia variedad de temas, empezando por uno tan pintoresco como la leyenda urbana en torno a Ricky Martín y Sorpresa, sorpresa; a otros de calado social y político como el desastre natural de Biescas de 1996, o la crisis de controladores aéreos de 2010. Todo ello será contado con narrativa de true crime, que a su juicio permite “contar la historia por capas, y hacer más partícipe al espectador de la investigación, meterle en la historia y jugar juntos”.

“Me gusta la narrativa del true crime pero no quería hacer un formato donde habláramos de crímenes”, reconoce Mendizabal, que se muestra orgullosa de las reacciones que suscitó el primer reportaje, el del fraude de la selección paralímpica española de baloncesto. “Me hace pensar que pones en el foco en un escándalo para que se haga justicia y pasan cosas, se mueve el terreno”. Sobre esos nuevos terrenos que afronta, así como del estado actual de laSexta, esa a la que daba identidad cada tarde durante años, charlamos a continuación.

Con 'Anatomía de...' pasas de las conversaciones de los 'Encuentros inesperados' a los reportajes de investigación. ¿Cómo había sido tu relación previa con el periodismo de investigación, y que te ha atraído de introducirte con esta óptica?

Todos los programas que he hecho, en directo y grabados, han tenido algo de periodismo de investigación, quitando Encuentros inesperados. En la televisión en directo nos hemos pasado años también contando muchísimas historias que hemos investigado y que han formado parte de nuestra narrativa diaria. Scoop era un formato de periodismo de investigación también. Forma parte de la esencia del periodismo básico. En todo buen periodista hay un investigador, para empezar.

Anatomía de... mezcla el entretenimiento y el periodismo y la investigación, pero es un programa donde la narrativa del true crime tiene un peso enorme para recorrer estas historias. El paso del tiempo te permite contar la historia que hay detrás de la historia, el que hace que entre la verdad judicial, o la verdad, o la aparición de algo que hace que la historia se coloque de otra manera. También es un formato superatractivo para recorrer historias que nos intrigan de los últimos años de nuestro país.

Esta es tu segunda aventura profesional con Producciones del Barrio después de 'Encuentros inesperados'. ¿Cómo ha sido esta vez? ¿Tenías claro que querías un formato como este, con su sello, que por otro lado es un sello muy identificativo de laSexta?

Cuando terminamos Encuentros inesperados, que lo pasamos bien pero probablemente no acertamos de lleno con el formato, pensé qué era lo que me apetecía hacer. Me había empezado a enganchar a los formatos true crime y creía que ahí había una buena forma de narrar. Me gusta la narrativa del true crime pero no quería hacer un formato donde habláramos de crímenes, sino donde el cuerpo del delito fuera nuestra historia: nuestra política; fenómenos brutales de la naturaleza, como el caso de Biescas; la presencia de ETA en nuestro país y lo que supuso; bulos, como el de Ricky Martin, que han trascendido generacionalmente...

Era recorrer historias que habían quedado incompletas, donde había algo que investigar o donde el paso del tiempo nos podía hacer colocarlas, como en el caso de la estafa de los paralímpicos, cuyo juicio ocurrió 12 años después. Hay una verdad que pone todo en su sitio. O con el tema de los controladores aéreos: hay una verdad judicial que hasta dentro de 15 años después no se conoce. La narrativa nos permite alejarnos del reportaje periodístico clásico y contar la historia por capas, y hacer más partícipe al espectador de la investigación, meterle en la historia y jugar juntos. Creo que es un formato muy atractivo para la televisión en este momento.

¿Qué feedback recibiste después del estreno, con 'La estafa paralímpica'? ¿Quedaste satisfecha?

Me quedé satisfecha, la verdad. Muy satisfecha. Primero porque hay una campaña de Change.org que supera cualquier expectativa, pidiendo que Juan Pareja y Ray Torres, los únicos dos que tenían algún tipo de discapacidad que fueron a los JJOO sean compensados de ese agravio. Eso me hace pensar que las cosas sirven para algo, que pones en el foco en un escándalo para que se haga justicia y pasan cosas, se mueve el terreno. Me emociona. La crítica fue muy buena, la audiencia fue muy buena y por tanto es un excelente arranque. Luego, por otro lado, la estafa paralímpica define muy bien el formato y lo que queríamos hacer con esta mezcla de entrevistas, archivos y recreaciones que forma parte de Anatomía de. Esto es lo que define nuestro programa: la historia tras la historia.

En el preestreno hicisteis dupla con 'Lo de Évole', que iba además con una entrevista tan potente como la de Yolanda Díaz. Ahora estrenáis temporada también aprovechando su despedida. ¿Te hace reafirmar la confianza de la cadena en el programa, al asociaros, y de cara a cómo abordar el trabajo del resto de la temporada?

Esto fue una estrategia de cadena que tiene que ver con darnos dos buenas ventanas. La entrevista de Jordi Évole a Yolanda Díaz sabíamos que iba a concitar delante de la televisión a mucha gente. El momento político es perfecto para la entrevista y la cadena nos puso antes e hizo que mucha gente se acercara al formato que empezaba de cero de una manera privilegiada. Lo mismo nos pasa el 7 de mayo: es el último programa de Évole, y llegaremos juntos. Ir con él nos da también más repercusión. Creo que es más una estrategia que algo que nos sirva a los dos para perfeccionar. Esta semana [n.e.: la entrevista se realizó la última semana de abril] he grabado el último, por lo que hay poco margen de mejora una vez que empiezas a emitir. Los procesos de grabación o están o tienes un problema muy serio, porque no llegarías nunca al final de la temporada.

Como comentábamos, abordáis temas históricos que no tuvieron tanta atención como deberían. ¿Hay alguno que te haya sorprendido especialmente?

A mí el de los controladores aéreos me ha dejado loquísima. Si te preguntara a ti que me contaras la historia de los controladores aéreos, a ti y a España entera, tenemos una única versión de lo que pasó, y es la misma: los controladores dejaron tirada a media España en el puente de diciembre porque querían sueldos altísimos. Habría consenso general. Pero vas tirando del hilo y hay mucho más allá. Que hay bastantes giros de guion que no conocíamos y que no se han contado hasta ahora. Te vas indignando según avanza el programa. Creo que es un programa muy sorprendente.

El cuarto que vamos a emitir es Biescas, que es el mayor desastre natural en España, colocó un camping en el desagüe de un barranco en el Pirineo, murieron más de 85 personas y la justicia dijo durante años que había llovido más de la cuenta. 15 años después la justicia no falló, y te das cuenta de todo: de informes que nunca aparecen, de lo que se ha obviado, de lo que se ha mentido, y colocas la historia en su sitio. Es un programa muy emocionante que hace justicia a mucha gente. A mí hacer justicia me emociona. Hacer reír también: el de Ricky Martin es un programa en el que vas haciendo que el espectador pase por estados de ánimo: la sorpresa, la risa, la memoria al recordar la televisión de esa época. Ese momento es muy divertido. Nuestro empeño es hacer cada programa diferente manteniendo esa línea del true crime en nuestra esencia. Pero cada programa tiene su identidad.

Pronto se cumplen dos años de tu cambio de rumbo profesional, tras cerrar etapa en 'Más vale tarde'. Con la perspectiva que te ha dado el tiempo, ¿cómo se vive alejada de la intensidad y del ritmo de un formato diario?

La verdad es que solo puedo estar satisfecha. Estoy donde quiero estar. He estado veinte años en la información en directo en la tele, y antes en la radio. Por tanto, estoy haciendo ahora lo que quiero hacer. Este formato engancha mi parte más periodística con una parte muy creativa, con muchísima libertad de movimiento para trabajar. Es verdad que en lo que haces los programas semanales, trabajas como en el directo. Aquí hay un ritmo de trabajo muy intenso: tiene muchas capas y mucho trabajo. Dedicamos unas siete semanas a cada uno de los capítulos, y lleva mucho trabajo. Pero no echo de menos el ritmo diario de información. Lo consumo como espectadora, me encanta y me interesa muchísimo la política como ciudadana, pero no puedo echar de menos algo que he hecho durante tanto tiempo. Lo que echaba de menos era hacer otras cosas que no tuve oportunidad de tocar. En eso me siento afortunada. Y que dure.

Hablabas de todos los años que habías permanecido pegada al ritmo diario. Muchos de esos años han sido en laSexta, tanto en informativos como en 'Más vale tarde'. ¿Cómo valoras la etapa actual de la cadena?

La cadena está haciendo un cambio. Sigue teniendo una apuesta muy fuerte por la actualidad pero en esta temporada y la que viene entran muchos formatos que quieren renovar la forma de consumir televisión. Eso es interesante, que junto con la actualidad, que es una marca muy potente de laSexta, introducir otros formatos que acerquen a otros públicos. La televisión está en permanente cambio. Nos tenemos que ir adaptando e ir renovando nuestro público y seguir ofreciendo al público más fiel los formatos que quiere ver. Es una etapa interesante, los retos siempre lo son.