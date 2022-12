Onur Seyit Yaran, de 'Hermanos' al sueño de hacer una serie en España: “Me encantaría trabajar con Mario Casas”

La pasión turca que se vive en la televisión española desde hace más de cinco años, el tiempo que lleva Antena 3 encadenando estrenos en prime time de producciones procedentes del país otomano, parece que es totalmente recíproca. Al menos así lo siente Onur Seyit Yaran, protagonista de Hermanos, que con el éxito de su serie en nuestro país está viviendo la culminación de un sueño.

“Hace unos años ya pensaba en la posibilidad de llegar a España, quería hacer algo aquí, pero en aquel entonces no me lo imaginaba”, reconoce en una entrevista a verTele el actor que da vida a Doruk, que hace unos días aterrizaba en Madrid para encontrarse con los medios y dejar claro que este salto era su objetivo desde hace tiempo: “Siempre he querido llegar aquí”.

De hecho, el protagonista de Hermanos se declara fiel seguidor del sector español, al que alaba por los finales sorprendentes de las series y las películas, y fija sus dos próximas metas: fichar por una producción juvenil española para Netflix diferente a Élite; y compartir reparto con un actor patrio que para él es referente. “Me encantaría trabajar con Mario Casas, sería como un milagro para mí. ¡Algún día lo conseguiré!”, expresa.

Además, como ya hizo a finales de 2021 Cansu Dere, que también pisó la capital por sus trabajos en Madre e Infiel, Onur Seyit Yaran opina y arroja luz sobre el fenómeno turco que se vive en España. “El ser humano es igual y siente lo mismo en todos los lugares del mundo”, afirma, al tiempo que reivindica que allí no solo se hacen buenos dramas, sino también grandes comedias románticas.

En lo que respecta a su serie, que lidera las noches de los lunes y martes en Antena 3, reflexiona sobre la evolución de Doruk en las tramas y la relación amorosa entre su personaje y Asiye, interpretada por Su Burcu Yazgı Coşkun, y promete que a Hermanos le queda todavía mucho por contar: “Seguramente habrá muchas más temporadas”.

¿Qué pensaste cuando te enteraste de que Hermanos se iba a emitir en España? ¿Te sorprendió?

Hace unos años ya pensaba en la posibilidad de llegar a España. Quería hacer algo aquí, pero en aquel entonces no me lo imaginaba. Cuando empezó a emitirse Hermanos en Antena 3 sí que me sorprendió por el hecho de estrenarse en un plazo tan corto, pero lo veo como la culminación de mi sueño. Siempre he querido llegar aquí.

¿Qué opinas del éxito de la ficción turca en España? ¿Por qué crees que vuestras producciones tienen tan buena recepción por parte de la audiencia española?

Como sabemos, el ser humano es igual, siente lo mismo, y se pone contento o triste en todos los lugares del mundo. Lo que nosotros hacemos es intentar representar nuestros sentimientos universales y siempre que los muestres con una buena energía, una buena motivación y profesionalidad, siempre va a tener éxito sea el país que sea.

Las series turcas que llegan a España y que triunfan aquí son en su mayoría de género dramático. ¿Hay buenas series de comedia en Turquía? ¿Por qué crees que no se exportan tanto?

Por supuesto que sí hay muy buenas producciones de comedia en Turquía, de comedia romántica. De hecho, me gustaría que mi siguiente trabajo en ficción fuese en una comedia dramática. Fuera del género dramático tratas otros temas, otros asuntos y otra realidad del ser humano, pero tiene éxito también.

Centrándonos en Hermanos y en tu personaje, ¿cómo ves la evolución de Doruk en la serie y el papel que juega el amor en todo su desarrollo?

Al principio de la serie Doruk era un personaje al que solo le interesaba su entorno, únicamente quería conocer a gente como él, pero una vez entró Asiye en su vida empezó a tener sentimientos más humanos a través del amor. Lo que provoca el gran cambio del personaje es el amor. A través de su relación se transforma en un chico bueno, ya no es un chico malo.

Actualmente se está emitiendo la temporada 3 en Turquía. ¿Cómo ves el futuro de Hermanos? ¿Hay intención de que la serie tenga un recorrido mucho más largo?

No quiero hacer ningún spoiler, pero seguramente habrá muchas más temporadas de Hermanos. Conforme vayan avanzando las relaciones entre los personajes se van a revelar más secretos sobre todos ellos. Además, según vayan creciendo los más jóvenes nos vamos a enterar de algunos secretos que quizás no gustarán tanto a los seguidores, pero no puedo contar más.

Decías que llegar a España con tu trabajo en Hermanos es la culminación de un sueño. ¿Te gustaría trabajar en alguna ficción de aquí? ¿Tienes algún proyecto en el horizonte?

Me encantaría trabajar en una producción juvenil de Netflix en España. Que no se parezca tanto a Élite, porque ya se ha adaptado mucho, pero sí me gustaría formar parte de un proyecto español. Además, me encantaría trabajar con Mario Casas, sería como un milagro para mí. ¡Algún día lo conseguiré!

Me hablas de Élite y de Mario Casas. ¿sigues mucho la ficción española? ¿Qué te gusta de las series que hacemos aquí?

Sí que conozco y sigo el sector cinematográfico español y también las series porque me sorprenden los finales que tienen. Siempre pasa algo inesperado y eso es lo que me llama más la atención en este tipo de producciones, las veo muy distintas a las que hacemos en Turquía. Es muy importante dejar algún interrogante para el espectador, y el sector español lo hace a la perfección.