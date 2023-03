Rafa Castaño, sobre el premio de 'Pasapalabra': “Siendo beneficiario de la educación y la sanidad públicas me parece bien aportar a Hacienda”

Rafa Castaño se convirtió este jueves en el ganador del bote más alto de toda la historia de Pasapalabra. El sevillano culminó una gesta sin precedentes al completar de una sola vuelta El Rosco (al que puedes jugar aquí) frente a un Orestes Barbero que no tuvo opción siquiera de intentarlo, y que también se despidió de forma emotiva. El andaluz se ha embolsado un premio que asciende a 2.272.000 euros, la mayor cifra jamás otorgada en el formato de Antena 3.

Poéticamente, Rafa y Orestes eran los concursantes que se encontraban en Pasapalabra en Telecinco cuando la sentencia del Tribunal Supremo ordenó su cancelación. Fue el 1 de octubre de 2019 y, de la noche a la mañana, los dos jóvenes veían cómo el programa en el que tanto tiempo llevaban participando era retirado fulminantemente de la parrilla. Destino o casualidad, ninguno de los dos se imaginaba que 3 años, 5 meses y 15 días después, el primero de ellos se alzaría con la titánica victoria ante la inoperante mirada del segundo.

Para más sorna, Castaño logró su hazaña... del tirón. El Tirón, casualmente de nuevo, fue el nombre del improvisado concurso presentado por Christian Gálvez que Mediaset se sacó de la manga para suplir el hueco que dejaba Pasapalabra. Rafa y Orestes, televisivamente 'desamparados' en aquel momento, fueron sus dos primeros aspirantes.

“Durante un tiempo, pensé que jamás volvería, no ya a concursar, sino a ver Pasapalabra en España”, declara Rafa Castaño a verTele, horas después de que Antena 3 emitiese, y arrasase en audiencias, con su histórica proeza.

El joven ha querido explicar la sensación de “frialdad” que cree que transmitió tras la consecución del bote: “Creo que esa reacción, superficialmente fría, se debía más a que era en todo momento consciente de que tenía a Orestes al lado y no era un buen trago para él. No sé, era lo que me salía, tener respeto por él y ser comedido en mi reacción”, aclara.

El periodista, “abrumado” por la cantidad de felicitaciones que ha recibido desde anoche, valora su experiencia en el concurso, desvela en qué va a invertir su millonario premio y reflexiona con humildad sobre la cantidad del bote que tendrá que tributar a Hacienda: “Me parece bien que, siendo un gran beneficiado de la educación y de la sanidad pública, yo también aporte con lo mío. Siempre digo que la gente no sufra por mí, porque voy a quedarme con 1.200.000 euros. O sea que no tengo ningún problema”.

¿Cómo te sientes horas después de emitirse tu gesta en Pasapalabra?

Un poco abrumado, sobre todo porque tengo el WhatsApp ardiendo. Sabía que iba a pasar, pero estoy abrumado, porque una cosa es grabarlo y que lo haga, y otra cosa es que lo vea toda España. Es ahí cuando te das cuenta de la magnitud de lo logrado.

¿Cuándo se grabó ese programa? ¿Te ha costado mucho tener que guardar el secreto?

Se grabó hace dos o tres semanas. A mí no tanto. Eso sí, desde el momento en el que Antena 3 hace un anuncio en el que adelanta que la próxima semana va a caer el bote, pero no dice quién, evidentemente me preguntaban. Sobre todo, me preguntaban si era verdad, porque como tantos medios han publicado tantas veces que me he llevado el bote yo, u Orestes... Pero sobre todo, mis padres y mi hermano han sufrido bastante, porque no están acostumbrados a este tipo de preguntas. Mucha gente sabe que son mis padres o mi hermano, y les han intentado sacar el secreto, pero se han portado bien y no han dicho nada.

En los últimos programas estaba el bote muy caliente, y Orestes venía llevándose la victoria. ¿Te veías ese día con posibilidades reales de llevártelo o te pilló por sorpresa?

Me pilló por sorpresa, porque en cada programa no sabes lo que va a venir. De hecho, como bien dices, Orestes me había ganado los tres últimos programas. Pero bueno, esto es así, como pienses que por perder los tres últimos vas a perder los siguientes, o lo contrario, por ganar los tres últimos vas a ganar los siguientes, creo que te estás equivocando. Al final, tienes que ir programa a programa, y lo que tienes que hacer es en cada programa intentar llevártelo. En este caso, tuve la suerte de que fue así.

Ese día, te salió todo perfecto... ¿sentías algo especial? ¿Te notabas con más seguridad que otros días?

No, la verdad es que ya me había pasado muchas otras veces, que yo sacaba más segundos que Orestes y luego me ganaba él. Lo único que te garantiza el sacar más segundos, y sobre todo, tantos segundos, es empezar y poder estar tranquilo. En la 'C', que me preguntaron 'Claustro', que es una palabra normal, me tomé mi tiempo porque al principio me quedé en blanco. Pero solo eso. Evidentemente, sacar más segundos no significa que vayas a ganar. Porque me había pasado ya, entonces no tenía más confianza en ese sentido. Tenía confianza en decirme a mí mismo: “Has estudiado, así que inténtalo como siempre”.

¿Qué se te pasó por la cabeza cuando Roberto Leal da por buena la última respuesta? Te quedaste en shock...

Es verdad que he transmitido sensación de estar frío, como si no me importara, pero al revés, me importaba y mucho. Porque le he dedicado muchas horas a esto. Creo que esa reacción, superficialmente fría, se debía más a que era en todo momento consciente de que tenía a Orestes al lado y no era un buen trago para él. No sé, era lo que me salía, tener respeto por él y ser comedido en mi reacción.

¿Te pareció un 'Rosco' más fácil o asequible que otros?

En los últimos quince o veinte programas, de vez en cuando, había Roscos en los que, quizá, los términos enciclopédicos eran algo menos rebuscados que de la cuenta, tanto en los Roscos de Orestes como en los míos. No en todos los programas, pero sí de vez en cuando. Yo sabía que nos habíamos quedado a una muchas veces en los últimos programas y sabía que podía estar cerca. Pero realmente no lo sabes, porque el programa podía muy bien decir: “Volvemos a las andadas y vamos a estar aquí hasta verano”. Sí que estaba un poco obsesionado con empezar antes, porque tenía la sensación de que las preguntas, como se había visto en programas anteriores, podían ser algo más asequibles dentro de la gran dificultad que tenían.

¿Qué hablaste con Orestes ese día cuando se apagaron las cámaras?

Pues le decía que lo sentía y que esperaba que volviera, porque se lo merecía. No me salía otra cosa. Estaba muy contento por mí, no lo niego, joder, que al final yo quería llevarme el bote, es obvio, pero Orestes también se lo merecía. Ha sido un camino muy largo para él y deseo de corazón que se lo lleve, que en algún momento lo inviten y se lleve un bote muy alto, porque se lo merece. En ese momento, sentía hasta un poco de vergüenza por no hacerle sentir mal. Era lo último que quería.

Los dos estabais en Pasapalabra cuando se canceló forzosamente en Telecinco. ¿Te llegaste a imaginar alguna vez que te alzarías con el bote cuatro años después, también frente a Orestes, en otra cadena?

Durante un tiempo, pensé que jamás volvería, no ya a concursar, sino a ver Pasapalabra en España. Cuando Antena 3 lo rescata, sí que pensé: “Bueno... a lo mejor me llaman”. Pero no pensaba ninguna fecha en concreto. Cuando Pasapalabra hace el especial por los 20 años, y nos invitan a Orestes y a mí, y nos invitan a volver a ambos, sí que pensé: “Por fin voy a tener esa oportunidad”. Pero tampoco sabía cuando. Evidentemente, no pensé jamás en que esto podía traernos el bote, ni para él, ni para mí. Al final, otros grandes concursantes han pasado, me acuerdo de Jaime, que estuvo ciento y pico programas, y no se lo llevó. Yo pensaba: “Ya que te han llamado, estudia más que nunca”. Y así.

Después estuvisteis en El Tirón [Telecinco]... ¿Te parece una jugada del destino que finalmente el Rosco lo hayas conseguido completar así, del tirón?

[Risas] Vi en Twitter un meme, con una foto de Orestes y de mí en El Tirón, diciendo que esto era una premonición. Bueno, es una anécdota. Yo tampoco pensaba que me lo iba a llevar del tirón, pero sí es un detalle curioso.

¿Has recibido algún mensaje de Christian Gálvez?

Si te soy sincero, no lo sé. Como he recibido tantos mensajes, he decidido darme unos días. Sí he respondido a mis padres y amigos, pero es que hay tantas personas que me han escrito que esperaré uno o dos días para sentarme, buscar dos o tres horas tranquilo, y ahí veré si me ha escrito él o quien sea.

¿Cómo ha sido compartir esta experiencia con Roberto Leal?

Bueno, es una persona cercana dentro del plató. Luego, como con Orestes, fuera del plató cada uno tiene su vida. Allí ha sido muy amable, pero igual que el resto del equipo. También con la coña esa de que es sevillista, yo bético... [Risas]. Pero todo muy cordial y me parece un gran presentador para el formato.

Es una pregunta muy recurrente pero, ¿tú qué opinas del porcentaje del premio que se va para Hacienda? ¿Te parece justo?

Es lo que hay, es la regla, es la ley, y a mí me parece bien que siendo un gran beneficiado de la educación y de la sanidad pública, yo también aporte con lo mío. Siempre digo que la gente no sufra por mí, porque voy a quedarme con 1.200.000 euros. O sea que no tengo ningún problema [risas].

¿En qué vas a invertir el premio?

De momento, pasaré unos meses con tranquilidad y luego mi intención es invertirlo de manera muy conservadora. Soy joven, tengo toda la vida por delante y, si no me vuelvo loco, creo que puedo resolverme bien la vida. Pero ahora tengo la cabeza a mil revoluciones y creo que lo más importante en estos casos es tener serenidad y perspectiva. Eso me lo dará el tiempo.

¿Tienes algún capricho o viaje que quieras hacer?

Mira, el capricho va a ser tener tiempo libre, leer mucho, comprarme libros, ver películas... Ese va a ser mi capricho. No soy un tío de gastos caros, así que, sobre todo, disfrutar de mi tiempo como si estuviese de nuevo en la universidad, con todo el tiempo del mundo por delante.

¿Te ves animándote a participar en otro concurso o te vas a dar un descanso en esa faceta televisiva?

Creo que más bien opto por el descanso. El bote es muy grande, esta posición es muy fuerte, y ya lo sabéis, yo soy un tío con un perfil bajo, no tengo redes, o si las tengo, las tengo con el candado... No busco la atención y aunque soy consciente de que ir a Pasapalabra te da atención, ahora mismo necesito calma y anonimato.