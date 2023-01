Raúl Gómez estrena 'Todos contra 1': “Es un reto muy complicado juntar a la familia para ver el mismo programa”

Tres meses después del final de Te ha tocado, Raúl Gómez vuelve a La 1 de TVE con un nuevo concurso. Y no con uno cualquiera, sino con “el más participativo de la historia”, como así está promocionando Todos contra 1, su nueva gran apuesta de prime time.

Como ya ocurriera con Días de tele, el lanzamiento de este formato, producido por Zeppelin TV (Banijay Iberia) llega con poco más de 24 horas de margen respecto al anuncio de su fecha, este jueves 19 de enero. Lo hará justo después del Villarreal-Real Madrid de Copa del Rey, con el riesgo que ello conlleva al tener de telonero una eliminatoria a partido único.

Todos contra 1 enfrenta a un concursante en plató contra toda la audiencia, que intentará ganar hasta 100.000 euros desde casa a través de una app respondiendo correctamente a una decena de preguntas, con la particularidad de que las respuestas correctas no se podrán encontrar en Internet, sino que serán el resultado numérico de 10 pruebas realizadas exclusivamente para el programa. Quien más se acerque al número correcto de cada reto -el concursante desde plató o los televidentes desde casa, cuya respuesta conjunta saldrá de la media de las respuestas emitidas en la app- ganará el bote que hay en juego en cada prueba. Así hasta llegar a la última pregunta, en la que los dos 'bandos' se jugarán el dinero que hayan acumulado. Eso sí, en caso de ganar la audiencia, el dinero se lo embolsará un único espectador elegido al azar entre todos los que hayan jugado con la app.

Rodrigo Vázquez (El Cazador) estará en plató junto al concursante central, mientras que Gómez se ocupará de presentar, y en muchos casos realizar, las pruebas de cada entrega. Seis serán grabadas en exteriores y las cuatro restantes se realizarán en directo desde las inmediaciones del plató. Además, con la ayuda de varios famosos, que en el estreno serán Lorena Castell, Yolanda Ramos y Manu Baqueiro. “Es un reto muy complicado juntar delante del televisor a una familia para ver el mismo programa”, reconoce el showman, que considera muy apropiada su función en este espacio.

“Creo que parte de la locura e inconsciencia que uso en las pruebas la uso también en la vida”, afirma el profesional, bregado en su carrera en los exteriores, tanto como presentador, reportero o entrevistador. Todas esas experiencias valen ahora para este nuevo desafío, que se produce en un momento cuando menos propicio: “No recuerdo una época en la que hayan coincidido tantos como ahora”.

Vienes de otra experiencia en los concursos como fue la de 'Te ha tocado', también de La 1. ¿Qué vas a aplicar en 'Todos contra 1' de lo que aprendiste entonces?

Esto es una mezcla de experiencias. No solo la de Te ha tocado, que fue la primera vez que hacía un concurso en plató, sino que aquí se junta el plató, porque vamos a hacer mucho plató en directo, con toda la experiencia de calle que he hecho a lo largo de mi vida, que ha sido mucha. Llevo 20 años trabajando en televisión e intentando entretener de la mejor de las maneras, y gran parte de este tiempo lo he pasado en la calle, ya sea viajando, como reportero o entrevistador. Y aquí se juntan muchos elementos de experiencias en plató, en la calle y ese punto de locura que también buscaban para ser el copresentador. Entonces, se mezcla todo en este concurso.

Aquí ejerces de “conejillo de indias” en las pruebas, como tú mismo dices en las promos. Supongo que, en cierta medida, esto supone recuperar el lado aventurero que tanto mostraste durante tu etapa en Movistar Plus+.

Sí, la etapa de Movistar Plus+ fue preciosa. Hice de aventurero, de contador de historias y de deportista, podemos decir. Aquí recupero ese punto de locura. Al final, me toca enfrentarme como protagonista a muchos de los experimentos que voy a hacer, y a cosas que no he hecho en la vida. Esta es una aventura televisiva apasionante y la estoy disfrutando mucho. A veces cuesta lanzarse, pero hay un gran equipo en los exteriores y mucha seguridad, obviamente. Todas las pruebas son divertidas, y no son de competir contra nada. Sí, aquí doy rienda suelta al aventurero que llevo dentro.

Cada entrega contará con la presencia de varios famosos en plató. ¿Qué papel van a jugar?

Primero, el más importante: opinar y ayudar al concursante. Y después, ayudarme a mí en las pruebas de exteriores que tendremos en plató, que serán cuatro que realizaremos en directo. Todos los invitados vendrán un ratito conmigo para ayudarme o para formar parte del experimento que toque esa noche. Por tanto, van a ser opinadores, pero también conejillos de indias.

También habrá grandes deportistas y campeones que, como has dicho en la rueda de prensa, llevarán su talento a terrenos desconocidos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sobre todo teniendo en cuenta que los deportistas son, por norma general, personas muy competitivas, y que enfrentarse a lo desconocido puede ponerlos en apuros.

En estos experimentos habrá deportistas y campeones del mundo de disciplinas de las que dices: “¿hay campeón del mundo de montar puzles?”. Lo hay. Entonces tenemos muchos campeones de muchas modalidades para los experimentos y todos los deportistas tienen algo común, que como tú bien has dicho, es que son muy competitivos.

Da igual que les pongas a hacer algo que no han hecho en su vida, tal y como pasa en Todos contra 1, que se enfrentan a cosas que no han hecho nunca y que están fuera de su zona de confort, pero intentan hacerlo lo mejor posible. Porque son ganadores y tratan de hacerlo de la mejor de las maneras. Pero muchas veces lo que sale es lo que es. Cuando grabamos un experimento en exteriores nunca lo repetimos, así que el resultado que sale es el que es. Somos bastante rigurosos.

¿Ha habido algún momento complicado en las pruebas grabadas en exteriores?

Complicado de pasar miedo, no. Obviamente, todas las pruebas que realizamos están supervisadas y tenemos un equipo espectacular que nos da mucha seguridad. Pero sí hay pruebas en las que se te pone el corazón bien rápido. Se vive mucha emoción.

'Te ha tocado' no terminó de funcionar, pero tres meses después estás de vuelta en La 1 con un nuevo programa. Sin duda, se trata de una gran muestra de confianza hacia ti por parte de TVE.

20 años después sigo dando las gracias a todas las personas que en algún momento han confiado en mí. Te ha tocado creo que acabó en septiembre [terminó en octubre en late night] y, 3-4 meses después, estoy aquí con un nuevo proyecto en la cadena. Estoy súper agradecido de que TVE siga apostando [en mí] y me regale formar parte de este concurso. Me parece un concursazo, de esos que había antes. Esos grandes concursos donde jugaban todos con grandes pruebas... Estoy muy contento, muy agradecido y vamos a jugar y a disfrutarlo, porque no sé trabajar de otra manera que poniendo todo lo que llevo dentro.

¿Eres de los que mira a la competencia y las audiencias o de los que no les prestas atención?

El otro día me preguntaron por el prime time. Yo no he hecho un prime time en mi vida. Y menos en directo, que si te equivocas te ve todo el mundo, igual que si lo haces bien. Pero que sea en prime time y en directo me pone tanto que le tengo muchas ganas. Creo que parte de la locura e inconsciencia que uso en las pruebas la uso también en la vida. Intento no pensar mucho en la competencia ni en el hecho de que se emita en prime time, aunque está guay que se emita ahí, porque si funciona lo va a ver mucha gente.

También intento no pensar que es en directo para quitarme presión. Pero no, no me preocupa la competencia porque es algo que no depende de mí. Nuestro objetivo es hacerlo muy guay, pasarlo muy bien nosotros y disfrutarlo mucho. Rodrigo [Vázquez] lo va a hacer estupendamente bien y yo intentaré disfrutar. La competencia será la que sea, pero a ver si el público se va dejando caer por aquí y le convencemos de que esto es un gran show, que espero que lo sea. Al menos sobre el papel es un súper gran show.

En la presentación habéis hablado de 'Todos contra 1' como un formato familiar. ¿Aún es posible reunir a la familia frente al televisor en época de fragmentación, plataformas de streaming y demás?

Es el mayor de los retos. Ahora, en una familia de cinco personas cada uno está a una cosa. No solo los niños: el padre está a una cosa, la madre a otra y así. Todo está súper diversificado. Es un reto muy complicado juntar delante del televisor a una familia para ver el mismo programa. Es muy complicado, pero creo que Todos contra 1 tiene matices y cosas que al menos nos dan la posibilidad de intentarlo.

Creo que es muy interesante que sea el concurso más participativo de la historia de la televisión, donde todos los espectadores con su móvil -que seguramente durante el programa ya lo tengan para ver sus cositas de vez en cuando- puedan concursar y que haya un pique con la familia para ver quién se ha acercado más [a la respuesta numérica correcta]. Porque los miembros de la familia van a poder jugar entre ellos. Aparte de intentar ganar el dinero, porque al final hay en juego hasta 100.000 euros.

Creo que hay ingredientes que pueden hacer que la familia se reúna aquí. Vamos a ver qué pasa. Es un reto muy complicado, como he dicho, porque estamos en el momento de la historia donde hay más oferta. Hay mucha oferta. Excesiva oferta, diría yo. A veces dices: “¿qué veo hoy, si se han estrenado 20 cosas esta semana?”. Cada semana se estrenan muchas cosas, así que vamos a ver otra vez si la televisión engancha y este programa sirve de pegamento para la familia.

¿Te ha dado algún consejo Rodrigo Vázquez?

No. Aún no hemos hablado mucho, pero ahora vamos a empezar con los ensayos. En cualquier caso, el consejo que más veces me han repetido grandes profesionales con los que he tenido el gusto de trabajar, como Flo en su época, o [Roberto] Leal, que siempre me dice lo mismo, es: “Raúl, pásatelo bien. Estamos aquí para entretener”. Tenemos la suerte de hacer un trabajo con el que intentamos que la gente se lo pase bien. Y es una gozada poder trabajar aquí, así que vamos a intentar pasarlo bien e intentar arrancar la mayor cantidad de sonrisas posible de la gente, que es un privilegio. Que la gente abra las puertas de su casa y, aquellos que estén medio mal, tengan en nosotros su entretenimiento. A mí me parece un lujo. Pasarlo bien, este es el mayor consejo que me han dado siempre.

El programa llega en un buen momento para los concursos, sobre todo en cuanto a número de ofertas. De hecho, en los últimos meses TVE ('El Comodín de La 1', 'Todos contra 1'), Telecinco ('25 palabras, 'Reacción en cadena') y Antena 3 ('Atrapa un millón') han lanzado nuevas apuestas por el género. ¿Por qué crees que los concursos, después de tantos años de historia, sigan teniendo tanta vida en televisión?

Desde que la televisión es televisión siempre ha habido concursos, pero no recuerdo una época en la que hayan coincidido tantos como ahora. Hay muchos, y en todas las franjas horarias. Parece que las personas están demandando concursos, así que esperamos que el concurso definitivo sea Todos contra 1 (ríe). Que ya no haya más concursos y Todos contra 1 sea el concurso de los concursos. Pero sí, es una época increíble porque todas las cadenas tienen no uno ni dos, sino varios concursos. Y casi todos funcionan muy bien.