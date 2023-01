Rodrigo Vázquez debuta en el Benidorm Fest: “Tanxugueiras ejemplifica que este festival es un punto de inflexión”

Rodrigo Vázquez está viviendo “un momento muy dulce”, en sus propias palabras. Debutaba en la primavera de 2021 en TVE, cubriendo la baja de Ion Aramendi en El cazador, tras haberse bregado y ganado al público de la TVG. Casi un año después, su consolidación como un rostro característico de la cadena pública es ya evidente. Además del concurso (y de su spin-off La noche de los cazadores), el gallego está al frente de Todos contra 1, la nueva gran apuesta de entretenimiento de La 1, y, de forma más llamativa, completa el tridente de presentadores del Benidorm Fest 2023, junto a Inés Hernand y Mónica Naranjo.

“Todo lo que venga parece que será bueno e irá bien”, afirma con modestia el comunicador, que afronta con serenidad este gran evento. Ya en noviembre se encargó de conducir la gala de presentación de los candidatos elegidos para esta edición, y ahora planea enfrentarse a la tarea con la misma filosofía: “Si los artistas están bien y se sienten respaldados te van a ofrecer mejor espectáculo”, defiende Vázquez, para quien la clave como maestro de ceremonias es “centrarse más en el de al lado y menos en ti mismo”.

Con la experiencia de años de directo en la televisión autonómica gallega, ahora se muestra con ganas del festival: “El directo es rock and roll, no hay segundo pase, y te motiva a dar ese plus”. Un plus que da también vigorizado por el cariño puro que hay por el certamen y por Eurovisión: “El mayor activo del festival, junto con los artistas, sois vosotros: la comunidad que estáis detrás apoyando”.

¿Cómo ha sido el proceso de llegar a ser, primero, la nueva cara de moda en TVE y dar el salto a presentador del Benidorm Fest? ¿Cómo te llegó la posibilidad de presentar las galas?

Eso lo decís vosotros, porque yo me veo el mismo que me veía hace seis meses. Soy un profesional que llega a un plató y hace el programa que le toca. Por suerte, los que me está tocando defender y disfrutar en TVE me siento muy cómodo y valorado por los compañeros, el canal y el público. Eso hace que esté en un momento muy dulce y no me puedo quejar de nada. Todo lo que venga parece que será bueno e irá bien.

¿Cómo llegó? Por teléfono, como llegan tantas cosas. Como llegó el tema de Benidorm Fest: Los elegidos llegó también esta posibilidad de presentar el Benidorm Fest. Ante una propuesta así, no eliges, te quedas en plan “¿Cómo?”, y para adelante, claro. Estoy ilusionadísimo con este reto.

Cuando hiciste 'Los elegidos' aún no te habrían dicho que te querían como presentador del Benidorm Fest. Aun así, ¿sentías ese runrún de que fueran a proponértelo?

No. Como profesional siempre intento hacerlo lo mejor posible en cada minuto que estoy en plató trabajando, para ganarte oportunidades de cara al futuro. Pero no pensaba cuando estaba allí: 'Uy, si lo hago bien o gusto más o menos, igual acabo...'. Como profesional estás defendiendo el trabajo, y mi objetivo en aquella gala era hacer que los artistas se sintiesen lo más cómodos y arropados posible. Si están bien y se sienten respaldados te van a ofrecer mejor espectáculo, y si hay un mejor espectáculo el show va a ser mejor y el espectador lo va a disfrutar. Mi objetivo principal era eso. También fue muy rápido: salieron las canciones, de repente fue la gala, y no era fácil para ellos saltar de una cosa a otra. Allí me centré sobre todo en que ellos estuviesen lo más cómodos posible teniendo en cuenta las prisas que había para hacer la gala, que salió muy bien y que ellos pudieron disfrutar.

¿Has pensado en revisionar la gala del año pasado como parte de la preparación?

Ya me las había visto y hace 15 días me las volví a ver, las partes de las votaciones... Es un trabajo fantástico a nivel de realización. Incluso fueron premiados en muchas categorías y el festival en sí mismo [en los Premios Iris]. Apetece cuando lo vuelves a ver, dices: 'Qué ganas de verlo otra vez', para vivir esos momentos que has vivido como espectador. Tiene muy buena pinta.

¿Cómo era tu relación con la música antes de llegar al Benidorm Fest? ¿Tenías contacto previo?

Sí. Para que te hagas una idea: he estado en Benidorm dos veces y las dos en festivales: una fue el Low Festival y la otra el Primavera Sound que se hacía allí. Me gustan mucho los festivales, me gusta la música. Nunca he tenido el talento para tocar o el ansia para aprender a tocar demasiado bien, pero siempre he asistido a festivales, y en ese papel estoy genial al lado de los artistas o disfrutando de ellos. La mayoría de mi tiempo de ocio me lo dedico a ver conciertos y música en directo, a viajar a festivales... Siempre me ha gustado la música.

Dijiste en la rueda de prensa que las galas son “fáciles” por el hecho de que acompañáis a los artistas y al público. ¿Afrontas esto desde el mismo prisma en que afrontase lo otro o hay más nervio?

No... A ver, hay nervios por ejemplo, en el momento de las votaciones. Tienes una responsabilidad de que salga todo bien y no hagas como en los Oscar y confundas una cosa con la otra. Pero ese es un miedo que puedes tener en otro concurso o en otro momento televisivo, para dar un premio. La filosofía es un poco la misma.

Cuando entro a un plató, lo que intento es no ir yo a por las cosas sino intentar que las cosas vengan a mí. Para eso lo mejor es que quienes te rodean -ya sea una compañera que presenta contigo, un artista que va a actuar o quien esté en la escena- estén cómodos y cómodas. Todo eso va a hacer que todo fluya mejor, que el artista esté más cómodo, que dé mayor espectáculo... Y eso redunda en el beneficio de todo. Si todo acaba viniendo a ti, el espectáculo que se ofrece y que le rebotas al espectador es mucho mejor. Es centrarse más en el de al lado y menos en ti mismo. Sacarte un poco de importancia porque quien la tiene son los que van allí a agarrar el micro y a cantar.

El Benidorm Fest es sin duda un gran salto al directo. ¿Supone para ti un gran cambio, habituado a las grabaciones de 'El cazador'?

No. Aquí, en Televisión Española, llevo poco tiempo, pero en Televisión de Galicia llevo desde 2014 y casi de forma ininterrumpida con siete u ocho formatos: he presentado las campanadas, galas de fin de año, magacines en directo por la tarde, que es lo último en lo que estuve, haciendo dos horas y media en directo por la tarde. El directo tiene un punto que me gusta más, porque es un punto más de tensión para todo el equipo. A veces en un grabado a veces puedes estar en plan 'Ay, espera'; y el directo es en plan rock and roll, no hay segundo pase, y te motiva un poco a dar ese plus. A mí es algo que me divierte un poquito más. Si me tengo que quedar entre el directo y el grabado, la tensión del directo me gusta un pelín más. Creo que lo voy a disfrutar aún más.

En la gala de los elegidos te vimos muy cercano con los artistas. Siendo preparado en muy poco tiempo, algunos estaban muy nerviosos... Tuviste feedback de ellos de cómo se habían sentido contigo y cómo los ves ahora, que están preparando sus propuestas...

Forzosamente, por lo civil o lo criminal, todos han crecido. Han tenido un tiempo para sopesar su propuesta, ir avanzando... Incluso musicalmente. Desde aquella gala han tenido tiempo de hacer retoques, si hubiesen querido, para afinar la canción o la puesta en escena. Como decía Inés en la rueda de prensa, se ha visto que están centrados al 100% en hacer crecer su proyecto y mejorar su actuación. Es algo que vamos a disfrutar. La espera es larga, aunque ya nos queda menos, pero de cara a esta semana en Benidorm tengo mucha confianza en que todos ellos se sientan muy orgullosos de su propuesta, que lo van a sentir, que se vean súper seguros de lo que van a hacer y que tengan la confianza para darnos el mayor espectáculo posible, que creo que así va a ser.

Tanxugueiras fue una de las grandes propuestas del año pasado, y concentraron precisamente la atención en Galicia. ¿Cómo lo viviste tú y qué te parecieron?

Con Tanxugueiras he tenido una relación personal porque las conocía de antes, de haberlas entrevistado en TVG. Mi corazoncito iba con ellas, aunque luego cuando vi el primer segundo en que Chanel pisó el escenario, me dije: 'Esta chica va a romper'. Y ha hecho un grandísimo trabajo, como este año va a pasar: solo va a poder ir uno a Liverpool pero va a haber muchísimas grandes propuestas. A todos nos gustaría pensar: '¿Qué hubiese pasado si...?'. Pero va a ir la mejor canción seguro, como el año pasado, la que se espera que sea la que mejor nos puede representar en ese festival.

Creo que Tanxugueiras ejemplifica lo de que este festival es un punto de inflexión para todas las propuestas. Le va a venir bien a todos y todas. Aunque vaya solo uno a Liverpool, este escenario que el Benidorm Fest le ofrece a los artistas va a permitir que muchos le den un acelerón a sus carreras, que puedan hacer más cosas de las que estaban haciendo, que en esa semana de convivencia puedan interactuar entre diferentes grupos de diferentes estilos, y que salgan nuevas colaboraciones... Es un vivero muy bueno para ellos y puede ser un trampolín para el futuro de todo y todas, aunque solo vaya uno en este caso.

Hablas de un trampolín para sus carreras. ¿Esperas que sea, no un trampolín porque tienes una posición importante en TVE, pero sí a ganar más peso todavía en la cadena? Desde que llegaste tienes una posición muy fuerte, o al menos se percibe así desde fuera, al tenerte ya en 'El cazador' y en 'Todos contra 1'.

Lo que espero simplemente es hacer un buen trabajo, ser profesional y ofrecer el mejor trabajo al espectador y el mejor formato posible, que es lo que está en mi mano. Con el trabajo en el día a día, con el partido a partido que dicen en el mundo de fútbol, llegan los resultados a largo plazo. Pero no te puedes plantear... Ahora mismo poco a poco. El Benidorm Fest es un caramelo que quiero paladear y deleitarme en él lo máximo posible. A pesar de que hay muchos programas que se van pisando. Espero llegar fresco y que respeten los tiempos de descanso para poder lucir al 101% en todos. Solo pienso en eso: en que salga bien y en gozarlo casi tanto como los artistas.

¿Necesitáis documentaros mucho a nivel eurofán? ¿Has tenido que ponerte al día?

Es algo gradual. Luego de la gala de Los elegidos, empiezas a ver las entrevistas con Inés y los chicos, todos los días ves noticias, tienes una revista de prensa y te vas empapando de la actualidad del día a día, los sigues en redes y vas viendo cómo van evolucionando cada candidatura, por decirlo así. Haré un repaso la semana antes por si hay alguna novedad importante, pero todos sabemos cómo está cada propuesta y en qué momento están. No es un sobreesfuerzo para documentarse muy grande.

¿Qué te parece todo el universo eurovisivo, con un público tan fiel? ¿Lo vivías muy desde fuera?

Desde dentro veo que es como parece. Lo que más me ilusiona es ver que este interés que tenéis y tieneN muchos comunicadores, periodistas, portales, organizaciones, es muy de verdad. Hay un cariño muy puro al festival, a lo que es la música en sí misma, a las propuestas, y me parece mágico. Muy pocos eventos pueden generar una comunidad tan potente, tan aguerrida y tan pendiente. Que haya gente que dedica todos los días de la semana unas horas a hablar a través de plataformas -de Twitch, YouTube o donde sea- para generar contenido al propio festival, me parece algo mágico.

Evidentemente el Benidorm Fest y Eurovisión tienen parte del mérito, pero el mayor activo del festival, junto con los artistas, sois vosotros: la comunidad que estáis detrás apoyando, informando e interesándoos cada día por cada pequeño detalle alrededor de este evento.