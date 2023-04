Santi Millán: “Una regla del humor es reírte de ti mismo antes que de los demás, y Risto y yo lo hacemos”

Telecinco emite este sábado 22 de abril, a partir de las 22:00 horas, la segunda gala de Got Talent: All Stars. La marca más ambiciosa del sello Got Talent regresa a la parrilla una semana después de su estreno, cuando compitió contra el lanzamiento de otro programa de talentos, La Voz Kids 8. Ese día el show de Telecinco cayó derrotado en audiencias, pero dejó patente el alto nivel de los concursantes que ha reclutado para esta reunión de estrellas, la primera que se celebra en Europa.

“Es una selección de lo mejor. Un Got Talent Gourmet”, destaca Santi Millán durante su encuentro con verTele y otros medios, celebrado días antes de la emisión de la primera entrega. A pesar de ser una edición internacional, con artistas que han brillado con luz propia en los Got Talent de sus respectivos países, el presentador aprovecha su intervención para reivindicar el talento nacional. “Que todos estos artistas vengan aquí ha sido muy duro, pero Celia [Muñoz, la ventrílocua ganadora de Got Talent 6] podría estar perfectamente en un Got Talent: All Stars. Aquí tenemos mucho talento y es hora de que se reconozca, de que nos quitemos ese complejo y de que digamos bien alto que en España hay mucho talento. Mucho”.

El catalán celebra que en España hayamos “empezado a quitarnos los complejos”, a la vez que, a título personal, se congratula por su propia suerte profesional. Esa que le permite compaginar su faceta de presentador con la de actor, que recientemente ha explotado en series como El Pueblo y Machos alfa. “Yo tengo la infinita suerte de poder combinar las dos cosas. Y yo en Got Talent me encuentro muy cómodo porque es un formato que se adecúa muy bien a mis condiciones particulares”, señala Millán, que ve en el formato de Telecinco uno “de los pocos programas que quedan que puede sentar a toda la familia y toda la familia lo puede disfrutar”.

¿Cómo de diferente es 'Got Talent: All Stars' respecto a una edición normal del programa?

Bueno, es un All Stars, de lo bueno, lo mejor. Es como cuando vas a comprar al Club del Gourmet, que dices: “Ostras, esto no me lo puedo permitir todos los días, pero qué maravilla”. Pues es un poco lo mismo. Got Talent: All Stars es una selección de lo mejor. Un 'Got Talent Gourmet'.

¿Hay algún número que de los que se han quedado fuera que te hubiera gustado incluir?

Hay muchos. Hablaban [en la presentación] de Celia, que fue una de las ganadoras de Got Talent y que es una ventrílocua magistral, capaz de reinventar el género. Ella triunfó en America's Got Talent y su actuación estaría perfectamente al nivel, lo que pasa es que la producción es complicada. Conseguir que todos estos artistas vengan aquí ha sido muy duro, pero Celia podría estar perfectamente en un Got Talent: All Stars. Aquí tenemos mucho talento y es hora de que se reconozca, de que nos quitemos ese complejo y de que digamos bien alto que en España hay mucho talento. Mucho.

¿Crees que existe ese complejo?

Siempre ha existido.

¿Porque somos criticones entre nosotros?

Creo que va más allá de la crítica. Es cómo te ves con el resto del mundo. Y en España, en este sentido, hemos empezado a quitarnos los complejos en la moda, en la gastronomía y en muchos otros ámbitos donde siempre nos han vendido que lo de fuera era lo mejor, pero a la que viajas, a la que ves y a la que pruebas ves que está bien, pero que lo que tienes en casa es una maravilla. Hay un dicho en catalán que dice 'Dona la volta al mon i torna al Born', que es como decir 'conoce, cultívate, pero no pierdas de vista lo que tienes cerca porque es importante'.

Cuando empezaste en televisión, sobre todo en tu época actuando en '7 vidas', ¿imaginabas que terminarías centrándote en tu faceta de presentador?

He tenido la suerte de poder combinar muchas cosas. He hecho tanto de actor como de presentador.

¿Pero no echas de menos actuar?

Bueno, he estado en El Pueblo y en Machos alfa mientras hacía Got Talent, y también estuve en una película [Espejo, espejo]. Lo que pasa es que la presencia y la exposición que tiene Got Talent no se puede comparar a nada más. Muchas veces nos pasa esto, que la gente dice “ostras, hace Got Talent”, pero también hago otras cosas que a lo mejor no tienen tanta repercusión mediática, pero que disfruto tanto o más que Got Talent. Yo tengo la infinita suerte de poder combinar las dos cosas. Y yo en Got Talent me encuentro muy cómodo porque es un formato que se adecúa muy bien a mis condiciones particulares. Me lo paso genial.

Da la impresión que eres el que pone a Risto Mejide en su sitio. ¿Es medio broma, medio en serio? Cuéntanos, ¿cómo es la dinámica entre vosotros?

Creo que nos entendemos muy bien. Risto es un tío al que le gusta dar, pero que encaja muy bien, y eso es muy inteligente. Una de las reglas del humor es empezar a reírte de ti mismo antes de reírte de los demás, y Risto y yo hacemos este ejercicio de una forma muy saludable. Nos gusta reírnos de todo y de todos. Por supuesto, a mí me gusta reírme de él siempre que puedo (risas). Y con él, también.

¿Si fueras jurado serías de los exigentes?

Yo lo de juzgar nunca lo he llevado bien. Prefiero estar donde estoy, pero porque encuentro muy difícil esa labor. El hecho de juzgar es complicado y se entiende que es una visión subjetiva, tu criterio, y que tu verdad no tiene por qué ser absoluta. Lo que te gusta a ti a mí me puede parecer horrible, y es tan respetable tu opinión como la mía. A mí nunca me ha gustado juzgar, prejuzgar y posjuzgar, que es lo que hacen ellos, así que me encuentro mucho más cómodo siendo el aliado de los concursantes, por así decirlo, y ese apoyo que necesitan en un momento crítico para ellos, porque es de gran exposición.

Los concursantes de Got Talent: All Stars son gente con más experiencia que ya han pasado por esto, que ya lo ha vivido y sabe lo que es, pero la gente de [una edición al uso de] Got Talent muchas veces se enfrenta por primera vez a tanto público. A veces incluso es la primera vez que se suben a un escenario. Entonces, es un momento único para ellos, pero también implica mucha tensión. Todo lo que puedas ayudarles para hacer ese tránsito lo más amable posible está bien. Yo me siento más a gusto ahí que no añadiéndoles después tensión en una valoración.

Hablando de jurado, ¿cómo valoras la marcha de Dani Martínez y la decisión de cubrir su hueco con un cuarto juez rotatorio?

La decisión de Dani es totalmente respetable. Yo no la comparto porque me lo he pasado muy bien con él. Y, además, creo que Dani brillaba especialmente bien en este formato. Es un tío con muchas capacidades. Y lo del cuarto juez me parece una maravilla. Me parece un lujo contar con los profesionales con los que contamos en este Got Talent: All Stars, porque todos ellos son también estrellas. Gente muy profesional, con mucho mundo, con un criterio muy sólido y formado y con opiniones de valor.

El streamer TheGrefg será uno de los que ocupen esa cuarta silla de juez. ¿Crees que su presencia va a acercar al público joven, ese que ha abandonado la televisión tradicional?

Creo que es una buena noticia siempre. Él viene porque le hace ilusión venir, es consumidor del formato y le gusta. Esto te da una pista de que Got Talent es uno de los pocos formatos que quedan en televisión que es muy transversal. De los pocos programas que quedan que puede sentar a toda la familia y toda la familia lo puede disfrutar.

Hoy en día, que tenemos la suerte, o no, de que cada uno disponemos de nuestra pantalla y de que podemos disfrutar de manera individual de nuestros contenidos, se está perdiendo un poco ese punto social que tenía la televisión. Ese punto de verla juntos y comentar lo que vemos, Esto con otros contenidos se pierde, pero Got Talent recupera esa televisión familiar y ese evento que puede ser el fútbol en televisión o ese evento que no te puedes perder porque sabes que lo que va a pasar va a ser importante.