Cómo superar el 'miedo' a Supergarcía: “Conmigo no tenéis problema. Me pueden llamar de hijo de puta a mafioso”

“Él no dijo adiós, y en esto había un componente de cruzada para lograr que se despidiera. Sí, tenemos la despedida profesional de José María García a todos sus oyentes”. Con 21 años 'de retraso', desde aquel 8 de abril de 2022 en el que Supergarcía se emitió por última vez en Onda Cero tras haber liderado durante años las noches radiofónicas con su programa en Antena 3 Radio y la Cadena Cope, José María García 'vuelve' puntualmente (como ya se encargó de aclarar él mismo en la presentación) con la docuserie homónima que Movistar Plus+ estrena este lunes 29 de mayo.

José María García 'vuelve' a la acción: "Lo de Vinicius es un juego de niños al lado de lo que me pasó a mí"

Regresa para despedirse, dos décadas después, de sus oyentes. Y lo hace en esta docuserie de tres capítulos obra de la productora Dadá Films & Entertainment, con experiencia en repasar las vidas de otros personajes como Raphael (triunfando en la misma plataforma con Raphaelismo), Francisco Umbral (con la película documental Anatomía de un dandy), o Camilo Sesto (en el documental Camilo Sinfónico, Vivir Así), entre otros; pero nunca como con el único hombre en el que se piensa al pronunciar el apellido más repetido de España: “Con García teníamos un caramelito de personaje, reúne todo”.

Quien pronuncia las dos frases entrecomilladas es Charlie Arnaiz, fundador, CEO, productor ejecutivo y Director creativo de Dadá, reflexionando además sobre su interés: “A nosotros nos gusta romantizar con esto, y pensar que deja un poso. En Dadá estamos en consonancia con Movistar Plus+, y existe una especie de voluntad de luchar contra ese alzheimer que hay en este país sobre las grandes figuras que de la noche a la mañana pasan de ser lo más grande a casi desconocidos”.

Arnaiz habla después de que la presentación fuese totalmente acaparada por el gran protagonista de la producción, explayándose ahora que puede también junto a su compañero Alberto Rodríguez, cofundador, productor ejecutivo y director de la misma empresa, que igualmente reconoce el carácter especial de García: “Es un personaje que, al revés que con otros documentales que hemos hecho, ha costado muchísimo ver a la persona. En ningún momento se quitó esa armadura, excepto cuando se arropa con sus nietas, desde una posición ya de retiro”.

Con ellos dos hablamos, verTele y otros periodistas, para conocer más sobre este proyecto que lanzará sus tres entregas semanalmente (lunes 29 de mayo, lunes 5 y lunes 12 de junio), y después de haber tenido la oportunidad de empezar a ver este retrato nada hagiográfico en el que las buenas palabras se presentan junto a las críticas más negativas, cumpliendo con lo que deseaba García. Arnaiz lo explica con una anécdota: “Nos reunimos con él y le preguntamos cómo lo íbamos a hacer, porque al final es un personaje muy polémico y lo que nadie se iba a creer es que solamente fueran halagos y que descendió de los cielos. Nos dijo: 'Conmigo no tenéis ningún problema. A mí me pueden llamar desde hijo de puta hasta mafioso'. Bueno, pues las dos cosas se le llaman en la serie, y no nos ha hecho quitarlas. Es decir, ha cumplido su palabra, y eso dice mucho de él”.

El mismo agradecimiento expresa Rodríguez: “Ha tenido predisposición a hacer todo. Hemos hecho seguimientos en Luarca, en Marbella, en Madrid, en entregas de premios, en el coche, en su casa... No esperábamos que se involucrase tanto, y no ha habido un 'no'”, celebra y reconoce al periodista.

Más de 40 entrevistados, amigos y enemigos

Charlie Arnaiz ahonda en esa filosofía definiendo a García como un “librepensador”, y ejemplificando con que “su círculo de amigos más cercanos es gente de todo tipo, de izquierdas y derechas, gente que defiende su verdad y que no le baila el agua a nadie”. Una predisposición que les ha transmitido para hacer la docuserie: “Por eso nos hemos sentido muy libres al hacerla, y es su gran acierto. La gente que no aparece no es porque no les hayamos llamado, es porque no han querido. Nos ha dado carta de libertad para poder hablar incluso de sus enemigos”, destaca el productor.

En la presentación ya explicaron que declinaron la oferta Valdano, Míchel, Butragueño, Aznar, Florentino Pérez, Perico Delgado y sobre todo José Ramón de la Morena, entre otros. Lo que no les impide haber realizado más de 40 entrevistas a personajes de todo tipo que ya enumeramos, desde Reverte a Garci, Pedro Ruiz, Iñaki Gabilondo, Cristina Pardo, Alfredo Relaño, Javier Ares, Juan Antonio Alcalá (en un encuentro cerca de agosto de 2022, mucho antes de su actual polémica con la Cope), o a Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno es el ejemplo perfecto de lo que la agenda de García aún es capaz de hacer a día de hoy, como explica el director Alberto Rodríguez: “La principal cosa que nos ha dado y no esperábamos es su agenda. Es acojonante. El primer día que nos sentamos con él para hablar de quién queríamos que participase, y fue inmediato: '¿A quién queréis? ¿Al rey? ¿A Rafa Nadal?'. Es increíble”.

Arnaiz no tiene problema en reconocer: “A Rajoy llegamos a través de la agenda de José María”, y recuerda cuando el entonces ministro comentaba La Vuelta ciclista a España en Supergarcía. “Ahora es impensable que un ministro se sentase, fuese en un coche o en un helicóptero, pero ocurría. Cuando contactamos con Rajoy, a la primera nos dijo que sí, y la verdad es que cada declaración que nos daba en la entrevista era mejor que la otra. Porque Rajoy da bastante juego”. Incluso incide en una anécdota del luego presidente del Gobierno: “Hay un momento muy gracioso, cuando estamos hablando de La Vuelta, que Rajoy recuerda que la gente se metía con García porque defendían a Perico Delgado, y dice que le acompañaba y para él era curioso: 'Yo iba con él, y estaba acostumbrado a que la gente se metiese con el político, no con el periodista'”. Un buen ejemplo de la popularidad y el poder que atesoró el gran García.

¿Pero por qué “sólo” tres capítulos, y no veinte?

Cuestionado sobre la dificultad de hacer este tipo de producciones biográficas, Alberto Rodríguez reconoce que “es una grandísima responsabilidad, porque tienes que condensar toda una vida”, y se abre para explicar que, a nivel personal, “es un poco frustrante porque te sientes muy chiquitito. Son personas que parece que han vivido diez vidas. Obligarte a condensar en menos de tres horas toda una vida así, da vértigo”. Algo que enciende un poco a los periodistas, ya que si la vida y carrera de García es tan amplia, y ellos tienen tantísimo material, ¿por qué “sólo” tres capítulos? Sonriendo, explica: “Cuando tú enfocas un proyecto de serie documental es muy difícil saber si vas a tener para dos capítulos, o para seis. Es imposible. Tres episodios permite hacer ”presentación, nudo y desenlace“, que es una estructura clásica. Apostamos por ello, y creemos que ha quedado redondo”.

Su socio concuerda, y explica cómo plantearon el trabajo: “Son tres capítulos porque pensamos que era la estructura perfecta para abordar un tema así. El primer capítulo para nosotros es un poco la introducción al personaje, porque José María hace 21 años que se retiró y contamos con que haya mucha gente que no sabrá quién era. Nos presenta una persona que lo tenía todo en contra, y llega a alcanzar las cotas más altas de poder y convertirse en el periodista más famoso de este país. El segundo capítulo es el de los años de guerra más cruenta con El Larguero, de hecho se llama 'Vietnam en las ondas'. Y el tercer capítulo es donde existe esa redención del personaje, con ese momento histórico en el que realmente José María García mira a cámara y se despide de sus oyentes”.

Los periodistas aceptamos sus respuestas, aunque no compartamos su idea porque a los que nos interesa su vida y lo que supuso social, cultural, deportiva, política y mediáticamente García querríamos no menos de 5 temporadas de docuserie. Y de hecho se nos queda ese 'reconcome' cuando Alberto Rodríguez nos reconoce que habría sido posible: “Se han quedado fuera muchísimos temas, muchísimos bloques. Teníamos previstos un par de bloques bastante humorísticos, hablando de la jerga y su lenguaje, y no cabían. No ya por espacio, sino sobre todo por el tono”.

El 'Juego de tronos' en clave thriller

Precisamente ese tono también lo tenían muy claro y “estaba pensado desde el principio”, como explica Arnaiz: “La historia de José María García puede parecer de deporte, pero es una historia de poder. El deporte es algo colateral, y aparecen deportistas y entrenadores, pero lo que la gente va a ver es una historia de poder y ambición”. Su compañero reconoce que, como esperaban, consiguieron que al final la historia fuese “por unos derroteros de thriller, de historias de despachos, de poder, de ambición, de como se hacían las cosas antes”. Y Arnaiz lo celebra: “Nos gustaba ese rollo thriller, que la gente fuera entrando. La narrativa te lleva más a una película de ficción que a un documental”.

El productor reconoce que querían retratar a ese “personaje que hizo bandera de luchar contra 'el imperio del monopolio'”, la expresión que García utilizaba para hablar del Grupo Prisa, y que al final acabó “devorado él mismo al intentar formar su especie de emporio”, en lo que el propio Arnaiz ve que “hay mucho de Juego de Tronos”. Reconoce, literalmente, que tenían algo de “miedo” por las críticas en las entrevistas, tirando de empatía: “Es que es muy difícil. Poneos en la piel de que hacen una serie sobre ti, y de repente aparece un enemigo criticándote y diciéndote cosas horribles”.

Hay una vertiente inédita que no esperábamos y que finalmente hemos podido conseguir Charlie Arnaiz

Testimonio a testimonio, Alberto Rodríguez deja claro que “no es un documental de nicho. Al final el deporte es un elemento más”, y ambos explican que fue una labor audiovisual mucho más complicada que cualquier otra de sus producciones biográficas previas, al ser García fundamentalmente un hombre de radio, y no de imagen. En este sentido, hubo dos claves: la primera, que José María García y su familia han estado muy involucrados, aportando su archivo fotográfico personal; y la segunda que la secretaria del periodista durante décadas, Almudena Pérez, no sólo da la cara por primera vez sino que sobre todo puso a su disposición las cajas que ella misma guardó cuando en abril de 2022 su jefe la llamó para decirle: “Hay que recoger”. El contenido de esas cajas “fue como entrar en el arca perdida”, como bromea el director, y les permitió desarrollar ese tono thriller: “Había fotografías que nos preguntábamos: ¿quién será este personaje de aquí? Pero luego, poco a poco, íbamos encajando las piezas, y dejando al espectador que vaya descubriendo por qué José María es como es”.

Esa evolución en el relato es la que les permite empezar contando quién era Supergarcía, lo que hace que Rodríguez ponga un ejemplo claro: “Al estrenar el tráiler, con esa música de la cabecera de Supergarcía, no imagináis la de veces que nos han dicho: 'Los pelos de punta'. Es algo que está ya metido en el cerebro y el imaginario de muchísimos españoles”. Pero también es con la que logran llegar a la persona, a José María: “Mostramos un José María familiar y sonriente, que mira que hay fotos, y apenas hay de él sonriendo. Pero con sus nietas se derrite”.

No lo esperaban ni ellos, pero al final García se abrió por completo y les introdujo en su familia, como explica Charlie Arnaiz: “Es la primera vez que aparecen sus hijos, sobre todo Pepe García que es el mayor y huye totalmente de los focos. Ahí hay una vertiente inédita que no esperábamos y que finalmente hemos podido conseguir”.

Supergarcía, la docuserie que empieza recordando quién era el gran García, que repasa su poder y fama, y acaba presentando a José María, llega este lunes 29 de mayo a Movistar Plus+. Como él diría, que Dios nos coja confesados.