La 1 pone fecha de estreno a '10.000 días', la docuserie de Carlos Franganillo sobre el mundo de 2050

La 1 de TVE ha fijado la fecha de estreno de 10.000 días, su nueva serie documental. Será el lunes 13 de febrero, cuando la cadena pública el estrene en su parrilla el primero de los cuatros episodios que forman esta producción. Una docuserie conducida por Carlos Franganillo que mostrará los cambios que el mundo experimentará de aquí a 2050.

El presentador del Telediario 2 recorrerá “esos lugares donde se prepara el mayor salto tecnológico de nuestra historia”, y realizará junto a la audiencia “un viaje de 20 o 30 años adelante, hasta las próximas fronteras de la capacidad humana”. Porque como él mismo en la promo, “un nuevo mundo se construye ante nuestros ojos en los próximos 10.000 días”.

Nueva York, Ginebra, Benidorm, Sevilla, Oxford, Bilbao, Bruselas serán algunas de las ciudades que visitará Franganillo para conocer el mundo del mañana. “Hemos tratado de refleja con realismo las opciones a las que se enfrenta cada ciudad”, explicó hace unos días el presentador sobre este proyecto, que abordará estos cuatro temas: cambio climático (primera entrega), inteligencia artificial (segunda), el futuro de la salud (tercera) y el futuro de la democracia y el discurso político (cuarta)

“[La docuserie] Trata de dibujar un futuro donde hay esperanzas, pero el éxito no está 100% asegurado”, comentó Franganillo en la presentación de la docuserie, un trabajo de los Servicios Informativos de TVE que cuenta con la colaboración académica del Center for the Governance of Change de IE University.

Así son las cuatro entregas de '10.000 días'

El proyecto gira en torno a cuatro vectores. El primero es Del petróleo a las estrellas, grabado en Groenlandia, para explicar las principales tendencias de cambio en el mundo y el cambio climático. El segundo capítulo indaga en la nueva inteligencia, donde se explica cómo el aprendizaje profundo de las máquinas ha acelerado las tecnologías.

En la tercera entrega, el documental hace referencia al futuro de la salud. De esta manera, la Inteligencia Artificial, las técnicas de ARN mensajero, la edición genética mediante herramientas CRISPR y la investigación del cerebro abren la puerta a una etapa de cambios médicos y permiten un diagnóstico más temprano, la promesa de nuevos remedios contra distintos tipos de cáncer o el posible fin de muchas enfermedades hereditarias. Por último, el cuarto capítulo se centra en la democracia y en la modificación del debate público y el discurso político a través de los nuevos canales de comunicación, así como en el impulso a los movimientos populistas.

Cada documental tiene una duración de entre 52 y 56 minutos. Elaborado con medios y personal de RTVE, está grabado íntegramente en 4K, en formato cine digital, y con los estándares de calidad de imagen exigidos por las plataformas de streaming internacionales. Es el primer producto de los Servicios Informativos de TVE desarrollado íntegramente bajo estas premisas técnicas y de calidad de imagen.