Las 16 lecciones de vida que dejó Maruja Torres y la pregunta que Évole pidió hacerle “a solas”

La nueva entrega de Lo de Évole permitió escuchar y ver a una escritora en prime time, algo que ocurre en pocas ocasiones en nuestra televisión. La escogida fue Maruja Torres, a la que el equipo se llevó hasta a Roma, en lo que fue una casi una metáfora del museo al aire libre que es la “ciudad eterna” y una de nuestras genias en vida que ojalá durara para siempre.

“Mi objetivo es que el día que te mueras, recuperen esta entrevista” le confesaba Jordi Évole y no sería extraño, porque en esa hora de emisión, la periodista resumió sus opiniones sobre el sexo, la vejez, el amor, la vida, las adicciones y la muerte, entre otros temas más y menos trascendentales. Pero lo hizo como la “estrella” de la literatura que es: con poesía y crudeza en cada frase. Asegurando que para ella la redacción de un periódico era “como su Farmacia 24 horas”, porque le curaba de todos los males. ¿Quién, si no una escritora M(ag)istral, usaría esa comparación?

Ya advirtió Évole, antes de arrancar la entrega, que tomaran papel y bolígrafo para apuntar. Y para los que no lo hicieron, recopilamos el sinfín de lecciones de vida que dejó una mujer que mezcla en su curriculum periodismo de corazón y periodismo de guerra; las revistas 'Garbo' y 'Fotogramas', columnas de opinión con reportajes de guerra y el Premio Planeta con entrevistas en profundidad.

Hasta aquí #LoDeMaruja, QUIZÁS, QUIZÁS, el mejor programa que hemos hecho nunca. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. ¡Volvemos el domingo que viene! pic.twitter.com/tlz8p5VjEL — Lo de Évole (@LoDeEvole) 26 de febrero de 2023

Sobre periodismo y literatura:

“La gente que miente deliberadamente lo primero que son es malos periodistas”

“Escribe como hablas. Si puedes decir jarrón, no digas búcaro”

“El periodismo está lleno de hijos de puta”

“El Premio Planeta salvó a muchos escritores de morir de hambre”

“Amo el periodismo porque es furtivo, atrapa los instantes, pero te obliga a volver atrás y coger otros”

El periodismo es una profesión muy linda. Y llena de hijos de p4ta. #LoDeMaruja pic.twitter.com/E8V2A7Gfv8 — Lo de Évole (@LoDeEvole) 26 de febrero de 2023

Sobre las adicciones, el sexo, el amor y la vida

“Las adicciones son como un perro rabioso. Hay que llevarlas con correa”

“Estoy deseando que podáis parir vosotros y si puede ser por el pito mejor”

“La vida, si no es congregación, si no es gente, no vale la pena”

“Las adicciones son muy buenas acompañantes pero son muy malas amas”

“El único amor que dura es la amistad”

“Follar no es tan importante como enternecerse”

Sobre la vejez:

“He conseguido llegar a las 80 saltándome todas las reglas menos la de convivencia”

“El sexo con una misma no se acaba nunca”

“Es hermoso haber tenido gente y recordarla. Lo peor es el olvido”

“El éxito de la vejez es tener un techo, tener comida y una pensión”

“Eres tan joven en tu vejez como lo fuiste en tu adolescencia, porque todo te sucede por primera vez”

“Hay que ser más valiente para ser viejo que para ir a la guerra. El que va a la guerra cree que puede sobrevivir, el viejo ve cómo su decrepitud avanza. Y esa es la verdadera guerra”

“Hay que ser más valiente para ser viejo que para ir a la guerra”. pic.twitter.com/n505H6r6Il — Lo de Évole (@LoDeEvole) 24 de febrero de 2023

La última y “sonrojante” pregunta de Jordi Évole a Maruja Torres

Para acabar la entrevista, Évole pidió al camarero de la barra que les estaba acompañando que saliera un minuto porque quería hacer una pregunta a Maruja y sentía “vergonya”. Él se marchó y el catalán hizo la siguiente cuestión a la que dijo que había sido la invitada “más coqueta que había tenido nunca”:

“¿Tú crees que en otra época en esta situación hubiésemos follado?”, espetó sonrojado con una sonrisa. A lo que ella respondió: “Puede. No es seguro. Tiene que haber atracción, mirada, picardía, curiosidad, complicidad. Hay muchas formas de hacer el amor”, sentenció.