Por qué la nueva serie '4 Estrellas' tiene una importancia vital para el futuro de TVE

En la televisión lineal actual estrenar cualquier formato, en cualquier horario y día, es complicado porque sabe que va a tener muy difícil hacerse un hueco. Por eso siempre es un riesgo que hay que alabarle a productoras y cadenas.

Pero hay franjas especialmente críticas que, por su importancia para las cadenas, elevan anormalmente el nivel de exigencia hacia los nuevos productos. Generalmente tienen que ver con la competencia, como ocurre en la mañana con El programa de Ana Rosa o La Ruleta de la Suerte, y en la tarde con Pasapalabra, como analizamos recientemente.

Pero cuando hablamos de la franja del access, a esa rivalidad que en este caso centra El Hormiguero se le suma ser un horario clave para el desarrollo y el rendimiento del horario estelar de las cadenas, y también de sus principales apuestas nocturnas.

Por eso TVE se juega tanto con 4 Estrellas, su nueva serie diaria protagonizada por Toni Acosta que presentó por todo lo alto y se emitirá de lunes a jueves en esa franja. La cadena pública lo sabe, y no ha dudado en hacer un preestreno especial este domingo, con doble capítulo y en todas sus cadenas. La 1, La 2, Clan y RTVE Play unidos para arropar y lanzar con toda la fuerza posible a la nueva gran apuesta de la corporación pública. ¿Pero por qué tanto bombo a esta nueva serie?

'4 Estrellas', clave en la estrategia de TVE

Para hablar de por qué TVE sabe que el rendimiento de 4 Estrellas es fundamental para sus audiencias, primero debemos aclarar que el concepto de “access” ha cambiado, forzosamente, en los últimos años. De ser esa franja que conectaba el final del informativo con la hora a la que se inicia el mayor consumo televisivo, entre las 21:30 y las 22:00 horas, ha pasado a ampliarse y a ser vista prácticamente como un “primer prime time”, que se alarga hasta cerca de las 23:00 horas, y forma dupla con la apuesta principal.

Los “culpables” de ese cambio han sido El Hormiguero y Antena 3. La cadena ha potenciado la fuerza del programa de Pablo Motos retrasando su inicio (utilizando para ello a El Tiempo de Roberto Brasero) y alargando su duración, convirtiéndole en realidad en su apuesta de prime time para cada noche. Así consigue el liderazgo de la franja más deseada por las cadenas, a pesar de que luego sus apuestas teóricamente principales -actualmente Hermanos, Una vida Bárbara y Heridas- no suelen ser primera opción.

El dominio de El Hormiguero afecta al resto de cadenas, porque el programa de Pablo Motos se ha convertido en realidad en la primera apuesta del prime time y acaba a las 22:45 horas. Esto ha hecho que las demás cadenas huyan de su fuerza y programen el inicio de sus bazas principales para esa hora. Es decir, que lo que generalmente decimos de que ha habido “un retraso de unos 45 minutos en el comienzo del prime time” (de las 22:00 a las 22:45 horas), en realidad y aunque suponga lo mismo es que El Hormiguero ha hecho que el inicio de las apuestas de prime time eviten el enfrentamiento contra él y por eso se retrase también su comienzo.

Es ahí donde llegamos a la importancia vital de 4 Estrellas para el futuro de TVE. Y es que mientras Cuatro con First Dates y laSexta con El Intermedio tienen dos formatos con los que dar la cara en ese horario y sobre todo no tener que enfrentar tanto tiempo sus apuestas principales de prime time contra El Hormiguero, y mientras Telecinco no rehúye el cuerpo a cuerpo con sus grandes realities (La isla de las tentaciones y Supervivientes) pero sí demuestra el mismo problema los miércoles y por eso ofrece un access de Supervivientes antes de Desaparecidos; La 1 de TVE no tiene ninguna opción en el access.

El “todo o nada” para sus noches

TVE sufre por la ausencia de un formato en esta franja. Sus últimas apuestas han sido reposiciones de programas de archivo como Cachitos o Viaje al centro de la tele, que han funcionado incluso mejor que bazas originales como TVEmos y Enred@d@s, que ya empeoraron a Hora Punta y Lo Siguiente. Últimamente, para evitar enfrentarse a El Hormiguero con su apuesta principal, la cadena pública ha tenido que “inventarse” varios traslados al access de La Promesa.

Los antecedentes no son halagüeños, y por eso la apuesta de TVE esta vez es mucho más fuerte: una serie diaria propia con tono de comedia, de 40 minutos de duración para enfrentarse al programa de Antena 3, creada por un referente en el sector como Daniel Écija (Médico de familia, Periodistas, UPA, Los Serrano, Los hombres de Paco, El Internado, Águila Roja...) a través de su productora Good Mood, y con un reparto de garantías encabezado por Toni Acosta.

Como todas las apuestas diarias, y como todas las series, habrá que tener paciencia para ver si 4 Estrellas encaja en una franja con apuestas muy diferentes, lo que podría darle una ventaja. TVE ya ha conseguido asentar en su tarde a otra ficción como es La Promesa, que sigue una progresión ascendente e incluso ha logrado liderar varios días. Y ahora replicará el mismo modelo en su noche.

En el access, alcanzar el liderazgo será más complicado, por no decir imposible frente a El Hormiguero y los realities de Telecinco. Pero su exigencia y su misión no debe ser esa, sino garantizar una oferta con personalidad y sello propio que permita a la cadena mantener una regularidad frente al programa de Pablo Motos, y sobre todo permitir que las apuestas principales de La 1 eviten a El Hormiguero sin tener que “inventarse” más traslados de La Promesa o similares.

La estrategia, lógica por el motivo que hemos analizado, provocará que las apuestas principales de TVE empiecen más tarde. Ahora sólo queda que esas apuestas moderen y regulen su duración, para cumplir con la conciliación horaria que se le debería exigir a una cadena pública sin importar cómo las privadas se beneficien de acabar en la madrugada, y que no provoque trasnochar como seguirá pasando con MasterChef.