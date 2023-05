ABBA no se reunirá para Eurovisión 2024 en Suecia: “Si yo no quiero, los demás no lo harán”

En 2024 se cumplirá el 50 aniversario de la victoria de ABBA en el Festival de Eurovisión. Se da la casualidad de que Suecia acogerá la próxima edición del certamen gracias a la reciente victoria de su representante, Loren, por lo que sería una oportunidad magnífica para que el histórico grupo sueco se reuniera sobre el escenario. Pero dejen de soñar los fans de ABBA, porque no será así.

Dos de sus integrantes, Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson, ha descartado su aparición estelar en Eurovisión 2024. Y si ellos no quieren, no habrá actuación, afirman tajantes en una entrevista con la cadena de televisión británica BBC.

“Yo no quiero, y si yo no quiero, los demás no lo harán. Es lo mismo para los cuatro: si alguien dice 'no', es un 'no'”, sostiene Andersson, mientras que su compañero hace una precisión para no dinamitar todos los puentes: “Podemos celebrar los 50 años de ABBA sin que estemos en el escenario”.

ABBA se disolvió en 1982. Según la BBC, Ulvaeus y Andersson juraron no volver a hacer giras con el grupo. No quieren reunirse con Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad, ni siquiera para una ocasión tan especial como esta. De hecho, algunas informaciones sostienen que rechazaron 1.000 millones de dólares para llevar a cabo 100 actuaciones con motivo del cambio de milenio.

Las especulaciones sobre el hipotético regreso de ABBA surgieron en cuanto Loreen se alzó ganadora de Eurovisión 2023. Que el festival se vaya a celebrar en Suecia justo en el 50 aniversario de la victoria del grupo parecía un motivo más que suficiente para dar por hecho que la formación se reuniría, sin embargo, el jefe de prensa del grupo, Görel Hanser, salió rápidamente a desmentir los bulos que ya daban por hecho el deseado acontecimiento. Eran, según dijo, “ilusiones de los fans”. Ilusiones que ahora, con la respuesta de Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson, quedan totalmente descartadas.