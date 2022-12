ABC cancela el especial navideño de los Backstreet Boys tras la acusación contra Nick Carter por violación a una menor

El cantante Nick Carter se encuentra en el punto de mira después de haber sido acusado de una presunta violación a una fan de 17 años con autismo, que habría sucedido en 2001. Shannon Ruth, de ahora 39 años, ha interpuesto una demanda con el integrante de los Backstreet Boys por estos hechos que habrían tenido lugar durante la gira americana del disco Black & Blue.

El testimonio de violencia machista de Tere cambió 'Pesadilla en la cocina': "Me ha maltratado"

Saber más

Todo esto ya ha tenido repercusiones inmediatas a nivel televisivo. ABC ha decidido cancelar la emisión del especial de Navidad de los Backstreet Boys en la cadena. Programado para su estreno el 14 de diciembre, A Very Backstreet Holiday era una actuación de la icónica boyband de los años noventa, que interpretaban los temas del reciente álbum navideño que habían sacado al mercado el pasado mes de octubre, con el mismo título.

Además de su emisión lineal en abierto en Estados Unidos, también estaba previsto el lanzamiento del especial a través de Disney+ para el 15 de diciembre. Por el momento se desconoce si se mantendrá el lanzamiento en la plataforma.

Los detalles de la acusación

Lo que sí se saben son los detalles de la acusación. Ruth ha presentado una denuncia por agresión sexual contra el cantante, a quien ha acusado de violarla e infectarla con el virus del papiloma humano cuando ella tenía 17 años. Los detalles del texto legal los recogen medios como Rolling Stone.

La denuncia, que se presentó el 8 de diciembre en el condado de Clark (Nevada), afirma que la agresión ocurrió en febrero de 2001 después de un concierto de los Backstreet Boys en Tacoma (Washington). Según Ruth, quien asevera ser autista y sufrir parálisis cerebral, Carter, que tenía 21 años en 2001, la habría invitado a subir al autobús de gira del grupo después de conocerla entre un grupo de fans que pedían autógrafos después del concierto.

Según su testimonio, Carter le entregó “una bebida de sabor extraño que él llamó zumo VIP” y la llevó al baño del autobús, donde él se desnudó y le dijo que “se pusiera de rodillas”. Ella alega que él le dio instrucciones, ya que era virgen en ese momento y estaba muy alterada. Tras eso, el artista habría “empujado” a Ruth sobre una cama y la habría penetrado mientras ella “le rogaba que se detuviera”, a lo que el cantante habría respondido que sería “su secreto especial”. Ruth agrega que el cantante la golpeó e insultó cuando ella amenazó con contarlo.

Carter ya fue acusado de violación en 2017

“Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones, que son el resultado directo de que Nick Carter me violara. Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más que lo que me hizo Nick Carter”, declaró la demandante en una rueda de prensa.

El abogado de Ruth desveló en esta rueda de prensa que otras tres mujeres anónimas aseguran haber sufrido ataques similares. Incluso dos de ellas han acusado al artista de haberlas infectado con el virus del papiloma humano. Cabe destacar que en 2017 la también cantante Melissa Schuman ya acusó a Carter de haberla agredido sexualmente en 2002, alegaciones que el músico negó.

El abogado de Carter niega las acusaciones

Michael Holtz, abogado de Carter, ya ha respondido a la acusación. “Esta afirmación sobre un incidente que supuestamente tuvo lugar hace más de 20 años no solo carece de mérito legal, sino que también es completamente falsa”, dijo.

“Desafortunadamente, durante varios años, la señora Ruth ha sido manipulada para que haga acusaciones falsas contra Nick, y esas acusaciones han cambiado repetidamente con el tiempo. Nadie debe dejarse engañar por un truco de prensa orquestado por un abogado oportunista: no hay nada en absoluto, y sin duda los tribunales se darán cuenta rápidamente”, añadió.