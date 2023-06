El actor Danny Masterson, declarado culpable de violar a dos mujeres

El caso de Danny Masterson está visto para sentencia. El actor estadounidense, conocido por su papel de Steven Hyde en Aquellos maravillosos 70, fue acusado en 2017 de haber violado a tres mujeres en su casa de Hollywood Hills entre 2001 y 2003. Ahora, seis años después de dicha acusación, el actor ha sido declarado culpable de dos de esas tres violaciones.

Según informan medios norteamericanos como Variety, el jurado no ha podido llegar a un veredicto claro sobre el tercer delito, llegando a un punto muerto con una votación de 8-4 a favor de la condena. Esto último atañe a una exnovia del intérprete, que ha declarado sentirse “devastada porque él ha eludido la responsabilidad penal por su conducta atroz en mi contra”, aunque con fuerzas para seguir adelante y “arrojar luz” sobre cómo “la Iglesia de la Cienciología”, también implicada en el caso, “y otros conspiradores permitieron y buscaron encubrir el monstruoso comportamiento de Masterson”.

A pesar de no haber sido condenado de este tercer cargo, Masterson se enfrenta a una sentencia que puede ir desde los 30 años de cárcel hasta la cadena perpetua por los dos cargos que sí le han sido atribuidos. La jueza del caso, Charlaine Olmeda, ha negado la solicitud para que el actor permanezca en libertad hasta conocer la sentencia, que se sabrá en una audiencia fijada para el 4 de agosto.

El actor fue despedido de la serie 'The Ranch'

Los hechos por los que Danny Masterson ha sido declarado culpable se remontan a principios de siglo, cuando estaba en su etapa de mayor pico de popularidad. Por aquel entonces, el actor era un miembro muy conocido de la Iglesia de la Cienciología, de la que también eran miembros las tres presuntas víctimas. Sin embargo, las tres abandonaron la organización cuando otros miembros las disuadieron para que no denunciaran a Masterson ante la policía. “La Iglesia les enseñó a sus víctimas que la violación no es violación, sino que tú provocas esto y, sobre todo, no puedes acudir a la policía. ¿Qué mejor coto de caza? En la Cienciología, el acuso es una celebridad y es intocable”, argumentó durante el juicio el fiscal Ariel Anson.

Pese a los presuntos intentos de la Cienciología por ocultar el caso, una de las tres mujeres denunció a Masterson ante la Policía de Los Ángeles en 2004. Sin embargo, los fiscales no presentaron cargos. Sí, lo hicieron, en cambio, en 2016, cuando las tres denunciaron juntas el caso. A partir de aquí, la triple acusación contra el actor saltó a los medios. Netflix, de hecho, le despidió en 2017 de The Ranch, serie de la que era protagonista.

En junio de 2020 fue detenido y unos meses más tarde, en octubre, un juez de la Corte Superior de Los Ángeles rechazó que el caso fuese desestimado, tal y como había solicitado la defensa del actor haciendo uso del llamado estatuto de limitaciones, pues consideraban que las acusaciones eran demasiado antiguas como para ser procesado por ellas.

Masterson supuestamente drogó a sus víctimas

Tres años después, el pasado noviembre, se celebró un primer juicio con el jurado dividido, aunque con más votos a favor de la no culpabilidad de Masterson que de la condena. Ahora, el actor ha sido condenado de dos de los tres delitos de los que se le acusan. El cambio de parecer se debe a que, en el primer juicio, el fiscal no argumentó que el intérprete drogó a las tres mujeres para “controlarlas físicamente por completo”, como si hizo en este segundo. El abogado defensor, Philip Cohen, aseguró que las víctimas habían “modificado” su versión para encajara en una narrativa de violación.

Una de las víctimas ha manifestado su “alivio” al saber que “mi abusador, Danny Masterson, enfrentará la responsabilidad por su comportamiento criminal”. Aun así, se ha mostrado “decepcionada de que no haya sido condenado por todos los cargos”, aunque le “consuela el hecho de que él, la Iglesia de la Cienciología y otros tendrán que rendir cuentas por sus abominables acciones en un tribunal civil”.