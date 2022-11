El actor O Yeong-su ('El juego del calamar'), acusado de conducta sexual inapropiada

El actor surcoreano O Yeong-su, conocido por su papel en la serie El juego del calamar, ha sido acusado de conducta sexual inapropiada, según informa la agencia de noticias Yonhap.

Contra él se dirige la denuncia de una mujer que afirma que el intérprete, de 78 años, la tocó de manera inapropiada a mediados de 2017. La supuesta víctima denunció los hechos en diciembre de 2021, pero la policía cerró el caso en abril sin presentar cargo alguno contra O Yeong-su.

Puesto que la denunciante apeló el archivo del expediente, la fiscalía del distrito de Suwon, al sur de Seúl, ha decidido reabrirlo para investigar si son ciertas las acusaciones que pesan sobre el actor, que niega la mayor.

“Solo tomé su mano para guiarla por un camino alrededor del lago. Me disculpé porque [la denunciante] dijo que no montaría un escándalo, pero eso no significa que yo admita los cargos”, ha declarado al medio de comunicación JTBC.

O Yeong-su ganó un Globo de Oro en 2021 por su trabajo para Netflix en El juego del calamar, donde dio vida a Oh Il-nam. Aunque ha trabajado durante más de 50 años en el mundo de la interpretación, este ha sido el papel que más fama le ha dado.