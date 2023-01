Por qué la actuación de Blanca Paloma no se emite en el 'Benidorm Fest Stars' de TVE

TVE ha reservado el primer miércoles de 2023 al Benidorm Fest Stars, la gala especial presentada por Alaska en la que actuarán todos los participantes de la primera edición del Benidorm Fest. Todos, menos dos: Rigoberta Bandini y Blanca Paloma. ¿Por qué?

La catalana y su grupo, intérpretes del exitoso Ay mamá, se ausentaron de la grabación del programa. Sin embargo, Blanca Paloma, que vuelve a ser candidata en la segunda edición del certamen para elegir al representante de Eurovisión 2023, sí participó, pero su actuación ha sido eliminada del montaje final. El motivo está relacionado, precisamente, con su participación en el festival de este año, y más en concreto, con la canción.

Por qué Blanca Paloma no está en el Benidorm Fest Stars

La artista eligió interpretar en el Benidorm Fest Stars su nueva canción EaEa. Lo hizo antes de que ella y TVE supiesen que esta iba a ser seleccionada como una de las 18 candidaturas para el Benidorm Fest 2023. En el momento en el que se grabó este especial, Blanca Paloma no sabía que iba a tener una nueva oportunidad.

Tal y como ha desvelado ella misma durante una entrevista concedida al videopodcast Euro Relinchu, y ha podido confirmar verTele, se decidió que su actuación no se emitiese para que no tuviese ventaja respecto al resto de concursantes. “No va a salir mi canción. Claro, si no sería una promoción injusta con mis compañeros, que en TVE, en prime time, esté saliendo EaEa”, declaró la artista.

En cualquier caso, la cantante ilicitana mantiene el deseo que esa actuación algún día vea la luz, ya que está “muy contenta de cómo quedó”. “Era diferente, otro planteamiento”, dice Blanca Paloma respecto a la puesta que presentará dentro de un mes en Benidorm.

Las actuaciones del Benidorm Fest Stars

Presentado por Alaska, Benidorm Fest Stars es definido por la corporación pública como “un homenaje a todos los artistas que pasaron por Benidorm Fest y mostrará cómo les ha cambiado la vida tras su paso por el certamen, así como aquellos días de anécdotas, de miedos y de ilusiones”.

Por el escenario pasarán Varry Brava y su popera Raffaella; Marta Sango, con su nuevo tema La corriente; Xeinn interpretará Eco, los componentes de Unique cantarán Mejores; las incombustibles Azúcar Moreno estarán con su tema Postureo; Javiera Mena presentará Me gustas tú; y Sara Deop interpretará Make you say.

Luna Ki, que no pudo participar en el Benidorm Fest 2022 al negarse a cantar sin autotune, cantará Dispara; el grupo formado por las Tanxugueiras presentará su nuevo éxito, Pano Dorado; Gonzalo Hermida cantará Quién lo diría; y Rayden, que está de gira mundial, se subirá al escenario para interpretar Calle de la llorería.

Y, como fin de fiesta, Chanel interpretará SloMo, canción con la que España logró un histórico tercer puesto en el Festival de Eurovisión 2022, celebrado el pasado mes de mayo en Turín.