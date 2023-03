Adara entra en pánico en 'Supervivientes' y se niega a realizar una prueba: “No, no, no”

En el access de Supervivientes: Última hora de este miércoles, que antecedió al estreno de la segunda temporada de Desaparecidos, se mostraron unas imágenes en las que Adara Molinero fue presa del pánico debido a su miedo a la oscuridad. Razón por la que se negó al principio a realizar la prueba de recompensa preparada por el formato.

El hecho tuvo lugar en Playa Royale, donde la organización del programa les comunicó a los concursantes lo que debían hacer para superar una prueba de recompensa. Esta iba destinada al grupo conformado por Diego Pérez, Gema Aldón, Manuel Cortés y Adara Molinero, en la que tenían que colaborar juntos: dos de ellos debían de ponerse gafas de buceo totalmente opacas, mientras que los otros dos ejercían de guía.

Adara no dudó en postularse para hacer de guía, y así fue. Sin embargo, el conflicto llegó superada la primera fase, cuando la organización pidió que se intercambiaran los roles. En ese momento, la superviviente se negó rotundamente a hacer la prueba. “No, no, no, me da claustrofobia”, comentó visiblemente nerviosa.

Manuel intentó persuadirla y tranquilizarla para colocarle las gafas. Sin embargo, Adara comenzó a ponerse más inquieta y a repetir continuamente que le daba miedo, mientras trataba de alejarse de sus compañeros. La situación fue en aumento, y la superviviente entró en pánico sin parar de repetir que no podía hacerlo. Sus compañeros en todo momento trataron de animarla y de tranquilizarla para que realizase la prueba.

“Esto es mucho para mí, yo no sabía que esto se hacía aquí”

“Eres fuerte”, “Va a salir bien, ya lo verás”, le decían para animarla, así como Manuel mostró su apoyo para ayudarla sujetándola en todo momento. “Me da miedo la oscuridad”, comentó entre lágrimas y visiblemente nerviosa. “Los miedos están para enfrentarse a ellos Adara”, dijo Diego.

La concursante trató de ponerse las gafas, aunque no tardó mucho en quitárselas pidiendo perdón a todos sus compañeros. “Cuando te pongas las gafas, no vuelvas a abrir los ojos, ¿vale? Tranquila, no pasa nada. Es como si estuvieras durmiendo y flotando. Manuel te va a llevar y yo voy a estar a tu lado”, le dijo Gema calmándola. “Esto es mucho para mí, yo no sabía que esto se hacía aquí”, comentó llorando Adara.

Finalmente, la superviviente se puso las gafas gracias a la confianza que sus compañeros depositaron en ella, y lograron superar la prueba siendo guiada por Manuel. “¡Qué miedo he pasado!”, declaró saliendo del agua, tras lo que después hizo balance del reto: “He hecho un esfuerzo tremendo”.