Adara fue protagonista de la noche de 'Supervivientes' con broncas, lágrimas y gritos: “¡Basta ya, joder, que soy persona!”

La entrega de este martes de Supervivientes: Tierra de nadie estuvo protagonizada por los enfados de Adara. La participante protagonizó una fuerte discusión con su compañero Jaime Nava, y mostró su malestar con la dirección del programa respecto a su todavía inexistente visita por parte de un familiar.

CRÓNICA | 'Supervivientes' recibió a Diego, que desveló sus kilos perdidos y lo que hace Asraf tras las cámaras

Más

El tiempo en la isla hace mella en los aspirantes a ganar el reality. Sobre todo en Adara, que terminó por explotar la pasada noche en Honduras, y pidió a gritos a la organización que le dejasen ver a un familiar. “Vale ya de jugar. Esto es inhumano, llevo ya tres meses sin ver a mi familia”, comenzó diciendo la participante entre lágrimas.

“¿Cuándo va a llegar mi visita?”, gritó la concursante desgarrada por la rabia y la impotencia. “Encima veo a mi hijo, pero no puedo hablar con él. ¡Basta ya tío!”, prosiguió quejándose Adara, que añadió: “Todos con sus visitas y yo no. ¡Basta ya, joder, que soy persona!”. Lejos de calmarse, la aspirante se sentó en el suelo entre lágrimas pidiendo una llamada con su hijo.

“Todas las semanas pienso: 'Viene mi madre la semana que viene', y todos los domingos me pego una hostia. Y digo: 'No pasa nada, el siguiente', y ¡mi madre no viene, mi madre no viene! ¿Dónde coño está mi madre?”, gritó a Adara llena de impotencia, que declaró que solo “necesita un abrazo de su madre”. Tras un momento de impotencia y de rabia, la aspirante amaneció con mejor humor, y con ganas de seguir luchando, mientras que sigue esperando la ansiada visita de un familiar.

Enfrentamiento entre Adara y Jaime Nava en 'Supervivientes 2023'

El siguiente enfado de Adara desembocó en una fuerte discusión con Jaime Nava. Tuvo lugar durante una de las pruebas de Supervivientes: Tierra de nadie. En esta, Raquel Arias tuvo que nombrar quién era para ella el peor concursante, y eligió a Adara. “Qué poca vergüenza tiene”, declaró la afectada.

“Bueno, bueno”, comentó Jaime Nava por lo bajo. “¿Bueno, bueno, qué?”, le preguntó Adara, que recibió la siguiente contestación por parte del superviviente: “Tampoco hace falta aquí ponerse a faltar el respeto”. “Yo no le estoy faltando el respeto a nadie, no te columpies, que eres un sobreactuado”, se defendió la concursante.

“Ahh, ¿yo soy un sobreactuado? Tú que eres la reina de los realities, venga hombre”, declaró Jaime Nava. “Eso me llaman, ¿qué culpa tengo yo de que me llamen así? ¿Me lo vas a decir tú que quieres ser actor?”, comentó Adara, momento en el que la tensión entre ambos se elevó. “Te tenemos vista desde el principio del programa”, declaró el superviviente mientras hablaba su compañera, tras lo que respondió a su última declaración con un tajante “soy actor”.

“Claro que eres actor, se te nota. Pero hijo, lo haces tan mal que practica un poco”, añadió Adara. “Que digas tú 'sobreactuado' a los demás, cuando es lo único que haces...”, prosiguió Jaime Nava. “Afortunadamente, te llevo sin ver todo el concurso”, declaró la aspirante. En ese momento, Raquel Arias se justificó, y dijo que sólo era su opinión. Adara se amparó en que lleva cocinando todos los días a su compañera, que declaró que se había fijado en tareas “más de supervivencia” para tomar su decisión.

Los compañeros que estaban presentes arroparon en ese momento a Adara, y declararon que cocinar sí es una tarea de superviviencia. “Na, si es que me lo van a decir hasta que me vaya: 'Que soy una mala superviviente'. Que digan lo que quieran, mientras tanto, seguiré haciendo el imbécil, y seguiré haciendo mis tareas”, comentó Adara.

“Aquí cada uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer y sentirse bien consigo mismo, que cada uno hacéis vuestro concurso”, concluyó Laura Madrueño el conflicto calmando las aguas.