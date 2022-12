Adela González se niega a participar en el 'Sálvame' que dirigirá Carmen Borrego: “No quiero”

El nuevo desafío de Carmen Borrego como puntual directora de Sálvame no ha hecho nada más que empezar y ya está trayendo consigo algunos problemas. Este martes se anunció que la colaboradora tendrá una momentánea oportunidad como directora, y que dirigirá el primer programa del nuevo año, el del 2 de enero.

Carmen Borrego será directora de 'Sálvame': "Si sale mal, te cortaremos la cabeza"

Su trabajo comienza desde ya, le dijo Valdeperas, lo que ha hecho que los conflictos empiecen a sucederse. Y es que, al parecer, hay una trabajadora del formato que no quiere estar presente cuando la colaboradora dirija el programa. Es Adela González, la copresentadora.

La confesión salió a la luz tras una aparente broma de Alonso Caparrós sobre las preocupaciones de Borrego: “Yo sé que ella cuenta con que va a ser difícil y se va a generar muchos enemigos. Porque allí fuera, hace un momento me dice: 'ya sé que me he creado muchos enemigos, y una que se ha convertido en una acérrima enemiga'. Eres tú, Adela”.

Carmen Borrego negó haber dicho eso, y reconoció que todavía no ha decidido quién va a estar y quién no en “su” programa. Sin embargo, la broma del colaborador sacó a relucir una verdad por parte de la presentadora: “Yo no voy a estar ese día por causas ajenas a la organización”. No obstante, Kiko Hernández aprovechó para preguntar si igualmente le gustaría participar, a lo que respondió con un rotundo no.

“No quiero tenerla en mi interior”, confesó la presentadora en tono jocoso. “No quiero estar imbuida de Borrego”, concluyó. Tras lo que Kiko Hernández quiso aclarar una duda, que era si Carmen Borrego puede elegir a cualquiera como presentador del programa, incluidos a los que no están comúnmente en la plantilla de presentadores, a lo que parece que la respuesta es que sí.

Gema López: “Me temes más que a un nublado”

Por otro lado, Gema López también reconoció haberse sentido confundida con las decisiones de su amiga al no haberla incluido al inicio en el programa que va a dirigir.

“Me entero de la noticia, y digo: 'oye, pues, ¡qué buena noticia!', comenzó explicando la colaboradora. ”Entonces ya empiezo a ver que todo el mundo pelotea su móvil, y yo digo: 'yo no la voy a pelotear al móvil porque mira, tampoco es para tanto. Va a dirigir un programa, tampoco es directora general del ente“, prosiguió.

Fue entonces cuando Gema López vio que comenzaba a nombrar a gente que quería que estuviese en su programa, y que no la nombraba a ella. “Y digo: 'una de dos, o me temes más que a un nublado, que puede ser, o dos: en su día dijiste, a Gema no la quiero dirigir'”, recordó el momento la periodista.

La colaboradora prosiguió: “Entro hoy en la sala de reuniones y me dice: 'Gema, Gema, Gema, que yo para grabar cuento contigo'”, a lo que terminó por añadir: “Una de dos, o alguien se ha caído y te ha fallado, o eres una pelota y no querías quedar mal conmigo”, comentó la colaboradora al lado de su amiga, quien se defendió: “Tengo testigos de que no es así”.