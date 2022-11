Adela González revela “el pollo” que Anabel Pantoja le montó en el Mediafest: “Se puso hecha una furia”

Anabel Pantoja fue una de las grandes protagonistas de la segunda entrega del Mediafest Night Fever, emitida este pasado viernes 18 en Telecinco. La influencer dejó muy buen sabor de boca en el escenario de Telecinco con su actuación con Melocos. No obstante, su actitud fuera de cámara fue bastante más agria para Adela González y el resto de presentes en el plató.

'Sálvame' volvió a llevar al límite a Lydia Lozano por el caso Ylenia, y Adela González pagó los platos rotos

Saber más

Así lo ha revelado Sálvame durante la emisión de este martes. La presentadora, que un día antes ya había sido objeto de reproches por parte de Lydia Lozano, resumió el “pollo” que le montó la colaboradora del formato.

Señalan los “malos modos” contra Adela González

El motivo del enfado de la exconcursante de Supervivientes 2022 fue la decisión de la dirección de Mediafest de enfocar a su pareja, el esgrimista Yulen Pereira, y sacarlo al escenario tras la actuación para realizarle una pequeña entrevista. El magacín contaba con el testimonio de una persona del público presente en la retransmisión del viernes para introducir el relato.

“Terminó su actuación y vimos que subía Yulen para darle un beso y estar con ella... y de repente vemos que Anabel llega a la parte donde estaba dirección, le cambia la cara. Se enfada muchísimo, empieza a gritar... Se volvió loca y empezó a gritarle a la gente de dirección preguntando por qué habían provocado esa situación, por qué había tenido que subir Yulen al escenario, que él se dedica a otras cosas y no puede estar con ella delante de todas las cámaras. No dábamos crédito”, aseguraba esta mujer, no identificada, que señalaba también “los malos modos” de la sobrina de Isabel Pantoja contra la presentadora.

“No quería que Yulen tuviera visibilidad”

González se reía al escuchar el testimonio y corroboraba la secuencia según se había escuchado: “Estamos en televisión, si está allí y se le pincha en un momento y ya está. Después, cuando se le enfoca y empieza a hablar, me acerco y la pongo el micro, y como hay buen rollo, le arrastro para arriba”, contó, y recalcó que “no había absolutamente nada preparado”: “Es una cosa que dio el directo”

Y prosiguió: “Cuando ella termina se pone hecha una furia porque no quería que Yulen tuviera visibilidad y monta un pollo”. González explicó que ella trató de tranquilizarla y explicarle cómo se había dado todo.

Otros compañeros de Sálvame como Lydia Lozano y Kiko Matamoros también habían estado presentes y verificaron la versión de la presentadora, mientras otras como María Patiño afeaban la actitud de la tertuliana, a la que recordaban que la formada por Pereira y ella era “una pareja mediática”. “La inseguridad no la puede proyectar a su pareja. Ese control que ha querido tener tiene que trabajarlo”.

Cabe recordar que la relación entre el deportista de élite y la televisiva se fraguó durante la estancia de ambos en Honduras por Supervivientes 2022. Precisamente el hecho de que ambos procedieran de mundos y profesiones tan diferentes no solo causó dificultades durante esas semanas de convivencia, sino que dio pie a no pocas polémicas en plató con los familiares y allegados de ambos.