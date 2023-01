Broncano y Ugarte intentaron disimular su “tensión” sin éxito: “Es mentira que no te encuentras con tu ex en Madrid”

Adriana Ugarte acudió a La Resistencia por cuarta vez este martes, y desde que David Broncano pronunciara su nombre para darle paso, se formó revuelo entre el público asistente, a causa de la relación que mantuvieron hace tiempo.

La actriz y el presentador intentaron pasar por alto ese detalle hablando de sus planetas favoritos, haciendo promo de Lobo feroz - la nueva película de la intérprete- y hasta de la hora a la que debía marcharse, pero la tensión era evidente entre ambos.

Tanto fue así que finalmente pusieron sobre la mesa “el salseo” que estaban percibiendo los presentes, para poder relajarse. “Quería romper esa tensión inicial”, empezó confesando Broncano, “suponía que iba a haber un momento previo, hasta que entráramos en calor porque es difícil. Ayuso ha prometido que no te encuentras a tu ex en Madrid y luego es mentira”, bromeó provocando risas.

Y Ugarte también se sinceró: “Ya me llamó la atención que me invitárais, pero el contenido que se está elaborando me está dejando flipada y me gusta un poco. Me parece muy espontáneo y en realidad no podemos jugar a otra cosa que la verdad”.

Así empezó una charla entre ex que, lejos de enrarecer el momento, lo relajó: “Lo hemos intentado de forma normal pero ahora se ha reencauzando”, aseguró el presentador. Y continuaron la promoción pero ya con indirectas aceptadas: “Sé que tu película está bien porque me consta el proceso actoral al que te sometiste”, decía él y ella bromeaba con la razón de que él lo supiera.

Se ha mascado la tragedia aquí pic.twitter.com/AM6QRYeeSu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 24 de enero de 2023

Finalmente, él acabó enrollándola en una alfombra y cargándola en su espalda, para preguntarle: “Creo que hemos conseguido, más o menos, echar buen rato, ¿te lo has pasado bien?”, a lo que ella corregía: “Normal”, y provocaba las risas del público, una vez más.