Agatha Ruiz de la Prada denunció el “tabú” de Telecinco ante las críticas a la reina Letizia: “Le hacéis la pelota”

Hace pocas semanas, Agatha Ruiz de la Prada llamaba “horteras” a varias famosas en el Deluxe entre las que se encontraban Isabel Preylser y la Reina Letizia. Este sábado, acudía a Fiesta para hablar de su último libro y, de paso, lamentó el revuelo formado por sus palabras.

“En España dices esto de la reina Letizia y se te echa la gente encima. Hay un tabú tan grande. No hay críticas por parte de absolutamente nadie”, empezaba diciendo mientras Emma García se mostraba totalmente en desacuerdo, asegurando que se le había machacado mucho a la monarca.

Para argumentar su opinión, la diseñadora puso ejemplos: “A mí me parece genial y me encantaría hacer la gimnasia que hace ella, pero me parece que no es la función de una reina. Es fantástico para una actriz, una modelo pero... ” y siguió con otro: “Tú vas a la ópera, que es muy larga, a veces hasta 5 o 6 horas sentado, así que hay que ir un poco elegante pero cómodo básicamente. Si vas como ella con toda la espalda al aire, todas estas cosas... me parece que no es un buen ejemplo”.

Momento en el que desveló lo que ocurre al criticarla: “Cuando dices algo así se te tira la gente. Pero no digo ninguna animalada. Noto un pelotismo total”. Y el resto de colaboradores se dividían en aplaudir la “valentía” de Agatha y defender a la reina. “Me parece valiente que expreses tu opinión, porque puedes coincidir en una recepción con ella y me parece valiente”, decían unos. Mientras Emma recalcaba: “También valiente la reina por vestir así”.

Por lo que la modista acabó denunciando lo siguiente: “Hay un tabú enorme y en Telecinco también hay muchísimo tabú. Hay que dejar claro que Telecinco le hace mucho la pelota a la reina”.

Al escuchar tales palabras, la presentadora se reía y respondía con humor: “Ah, pues nosotros que estamos en Telecinco pero que estamos en fin de semana, aquí puedes decir lo que quieras”, para seguidamente pedirle que opinara sobre más estilismos de la susodicha.