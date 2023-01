Ágatha Ruiz de la Prada, en 'El Hormiguero': “La clase política me parece muy paleta y aburrida”

El Hormiguero regresó del parón navideño y estrenó 2023 con la visita de Ágatha Ruiz de la Prada. La diseñadora acudió para presentar su libro 'Mi historia', del que dio algunas pinceladas contando parte de sus memorias más íntimas y provocadoras.

Ágatha Ruiz de la Prada llama "horteras" a varias famosas en el 'Deluxe', entre ellas a Isabel Preysler y la reina Letizia

Más

Durante la charla con Pablo Motos dejó boquiabierto al público con afirmaciones tales como que su padre “no era buena persona” por tener varias amantes y que su hija soñaba con ser “pija” de pequeña: “Algo que ha conseguido, como todo lo que se ha propuesto en la vida”. Mientras definía ese adjetivo como “ser una niña bien”.

Sobre esa vida adinerada, Ruiz de la Prada dejó algunas perlas tales como que “es mejor que te inviten a todo que tener dinero y no ir a ningún sitio”. A la vez que aseguraba que “no trabajar es una desgracia muy grande, porque no tienes en qué pensar”.

Corrigió al presentador cuando le dijo que con Pedro J. Ramírez conoció a mucha gente y aseguró que ya tenía una vida social muy activa antes de su relación con el periodista. Explicó que por su casa había pasado desde el tenista Santana, hasta Jacqueline Kennedy, entre otras muchas personalidades.

Y cuando Motos le preguntó por su opinión sobre los políticos que había conocido a nivel personal, ella fue tajante: “La clase política me parece muy paleta, muy aburrida y hay poca amistad ahí. Hay mucho interés. He conocido a todos de todos los partidos”, pero no encontró diferencia entre ellos.