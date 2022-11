Ágatha Ruiz de la Prada llama “horteras” a varias famosas en el 'Deluxe', entre ellas a Isabel Preysler y la reina Letizia

Ágatha Ruiz de la Prada visitó este sábado el Deluxe para promocionar sus memorias, hablar de sus relaciones amorosas y, de paso, pronunciarse sobre la elegancia -o falta de ella- de algunas de las mayores celebridades de nuestro país. Jorge Javier Vázquez y los tertulianos del programa de Telecinco mostraron especial interés en saber qué opinión le merecían famosas de la talla de Isabel Preylser y Georgina Rodríguez a partir de su vestuario. Todo ello después de que Jorge Javier reconociera que le “había llegado al alma” que, para Ágatha, la reina Letizia sea una “hortera”.

“Me parece fenomenal que adores a Letizia, pero por qué no hay nadie en España que pueda criticarla. Es una cosa como medieval. No la critica nadie públicamente, pero en petit comité la critica todo el mundo. Públicamente es como un tabú”, aseguró la modista, que no encontró aquí el respaldo del presentador. “A Letizia no se le da porque se le ha dado tanto que la gente ha dicho 'ya'”. Pero vamos, yo creo que ha sido una mujer muy muy muy maltratada en este país“, dijo Jorge Javier en alusión a las críticas que despertó inicialmente su relación con el entonces príncipe Felipe.

A partir de aquí, el presentador y sus compañeros se animaron a preguntar a Ágatha Ruiz de la Prada qué famosas eran horteras a su juicio y cuáles elegantes. Por ejemplo, para ella Georgina Rodríguez “es genial, pero es hortera”. En cambio, aseguró que Carlos de Inglaterra “es un tío elegante”, siendo el nuevo rey británico uno de los pocos que se salvó de la quema, al igual que la infanta Elena y su hija, Victoria Federica, de la que la diseñadora dijo que “es muy elegante”. No tuvieron la misma suerte Los Chunguitos -“son horteras, y son geniales”-, ni tampoco Isabel Preysler, a pesar de estar todos los años en los rankings de las mejores vestidas. “A mí Isabel Preylser nunca me ha parecido elegante”, dijo tajante.

Eso sí, la diseñadora dejó claro que, para ella, ser “hortera no es un insulto”. “Es como ser bajito o alto”, añadió a continuación. De hecho, empleó el término “hortera” para referirse también a algunas de sus parejas, como Pedro J. Ramírez o Luis Miguel Rodríguez, recordando que, pese a ello, con el primero mantuvo una relación de 30 años y que el segundo le “encanta”. “Los horteras están muy de moda y lo hortera está muy de moda”, señaló Ágatha, poniendo como ejemplos de “súper horteras” a Versace y Dolce & Gabbana.

A todo esto, también llamó la atención y provocó las risas de Jorge Javier al asegurar que también puede haber bebés horteras. “Si los padres lo son, la tendencia es que el bebé lo sea”, explicó antes de fijar a los artistas como “las únicas excepciones” dentro de este debate. De hecho, para ella Pablo Picasso es “la persona más importante de la historia de la humanidad”. “Con las mujeres era muy malo y ahora mismo tendría problemas con el 'Me Too', pero él, como artista mundial y como lo mejor que ha habido...”, dijo sobre el pintor malagueño.