Agoney y Blanca Paloma: las claves de la batalla final del Benidorm Fest 2023 que, salvo sorpresa, es cosa de dos

Ha llegado el día. Después de muchas semanas de preparativos, pruebas y ensayos, este sábado los ocho finalistas del Benidorm Fest 2023 pondrán toda la carne en el asador para llevarse la victoria y, por ende, conseguir el billete a Liverpool, donde el próximo mes de mayo se celebrará el festival de Eurovisión. ¿Quién de ellos logrará el Micrófono de Bronce y, por tanto, el honor de representar a España en el certamen?

Benidorm Fest 2023: este es el orden de actuación de la final, elegido por sorteo

Karmento, Vicco, Megara, José Otero, Fusa Nocta, Alice Wonder, Agoney y Blanca Paloma son los participantes que aún siguen en liza, tras recibir el mayor apoyo por parte del jurado y el público durante las semifinales. Sin embargo, los dos últimos, ganadores por amplia mayoría de puntos durante la primera fase del concurso, parten como favoritos. Salvo sorpresa, la batalla por el triunfo es cosa de dos.

La mecánica del Benidorm Fest convierte su final en un duelo

Sucedió en 2022 y este año ha vuelto a ocurrir. La mecánica que TVE emplea durante las dos semifinales del certamen desvela a los espectadores (y a los participantes) mucha información sobre la aceptación que tienen las diferentes candidaturas. Al final de las dos entregas, los presentadores han ido desglosando el reparto de votos entre el jurado profesional, el jurado demoscópico y el televoto, lo que deja clara desde el principio las preferencias de todas y cada una de las partes.

Con todo ello, es difícil creer que, en cuestión de días, el criterio de jueces y público cambie radicalmente para que un participante que no ha ganado su semifinal dé la sorpresa y se alce con la gloria. En el Benidorm Fest 2022, Chanel y Rigoberta Bandini fueron las ganadoras de cada semifinal y, en la gran final, la pelea por el triunfo (que acabó consiguiendo la primera con SloMo) la protagonizaron ellas, ocupando los dos primeros puestos de la clasificación.

Como ya hicimos el año pasado, y aunque los datos no son exactos, puesto que competir en una u otra semifinal podría haber hecho variar las conclusiones, hemos vuelto a fusionar los puntos de las dos semifinales para obtener una pista sobre cómo se puede decantar la gran final. Y el desglose que resulta es el siguiente:

Jurado profesional (50%):

Blanca Paloma: 92 puntos

Agoney: 86 puntos

Alice Wonder: 79 puntos

Vicco: 67 puntos

Fusa Nocta: 65 puntos

José Otero: 63 puntos

Megara: 51 puntos

Karmento: 47 puntos

Jurado demoscópico (25%):

Vicco: 40 puntos

Blanca Paloma: 35 puntos

Agoney: 35 puntos

Megara: 30 puntos

Karmento: 30 puntos

Fusa Nocta: 25 puntos

José Otero: 22 puntos

Alice Wonder: 15 puntos

Televoto del público (25%):

Blanca Paloma: 40 puntos

Agoney: 40 puntos

Karmento: 35 puntos

Megara: 30 puntos

Fusa Nocta: 28 puntos

Vicco: 28 puntos

Alice Wonder: 25 puntos

José Otero: 20 puntos

Votos totales (100%, la suma de todos):

Blanca Paloma: 167 puntos Agoney: 161 puntos Vicco: 135 puntos Alice Wonder: 119 puntos Fusa Nocta: 118 puntos Karmento: 112 puntos Megara: 111 puntos José Otero: 105 puntos

El resultado de este ejercicio depara una clara batalla entre Blanca Paloma y Agoney. Solo Vicco logra seguirles la estela con una tercera posición que la convierte en la única candidata que podría romper con todos los pronósticos. Blanca Paloma y Agoney ocupan los dos primeros puestos del ranking para jurado profesional y televoto, mientras que Vicco fue la favorita del jurado demoscópico [explicamos aquí quién es el jurado demoscópico y cómo vota].

Cuesta creer que jurado profesional y demoscópico modifiquen su voto durante la final, algo que solo se explicaría con el improbable descalabro en su actuación de alguno de los participantes. Es en el televoto donde está la cosa más abierta, ya que durante las dos semifinales el número total de votos recibidos fue bajo (10.285 en la primera, 11.224 en la segunda). La conversión de llamadas y mensajes en puntos durante la final, y una posible movilización en favor de alguno de los finalistas, hace que un puñado de votos pueda cambiar radicalmente los puestos del ranking.

Hablamos con Blanca Paloma y Agoney a horas de la final

Ganar la semifinal te pone en el foco de todas las miradas, ya que, como hemos analizado, la balanza parece estar decantada para alguno de los dos vencedores. Pero... ¿cómo lo viven ellos? ¿Se sienten Blanca Paloma y Agoney favoritos? ¿Esta condición les anima a ir a por todas o les mete presión de cara a su actuación en la final? Ellos mismos nos responden, a escasas horas de vivir uno de los momentos más importantes de sus carreras.

Blanca Paloma, que se encuentra “con la emoción a flor de piel” y “muy satisfecha” con lo ocurrido en la gala de este jueves, prefiere seguir con los pies en el suelo: “Todavía me cuesta asimilar esto. Me siento muy humilde y muy agradecida”, ha asegurado en palabras a verTele.

“Si la gente siente que es una propuesta que le representa, y se siente preparada para lanzar un tema flamenco a Eurovisión, yo encantada”, promete la ilicitana, a la que ser una de las favoritas “me hace sentir arropada”.

Por su parte, Agoney confiesa que vive estas horas previas “trabajando mucho para mejorar lo que hicimos el otro día” y “un poco nervioso” ante la actuación en la que se lo juega todo. Eso sí, el canario considera que la cosa está más abierta de lo que todo el mundo cree: “Alguno de los que, a priori, no está entre los favoritos, de repente puede dar una sorpresa increíble. Así que que nadie se confíe”, advierte.

“Estar entre los favoritos me arropa, por supuesto, pero también me pone presión. Pero no me pone más presión de la que me pongo yo mismo. Yo soy un cabrón conmigo mismo y eso no hay nadie que lo supere”, dice entre bromas el artista.

Vicco y Fusa Nocta, dispuestas a dar la campanada

En la otra cara de la moneda, toca preguntarse cómo vive el resto de finalistas el hecho de que todas las miradas apunten hacia dos de sus compañeros. ¿Creen que el desglose de votos les apea de la victoria? ¿O se ven con opciones de hacer una actuación que consiga cambiar la opinión de jueces y públicos? Fusa Nocta y Vicco, dos de las 'tapadas' de la final, desvelan a verTele sus impresiones.

Fusa Nocta asegura vivir estas horas previas a la gala “muy relajada”, aunque reconoce que “quizá antes de la final empiece a sentir otra vez esos nervios”. “Estoy contenta de sentir ese relax, porque para mí la primera semifinal fueron muchos nervios”, declara la joven a este medio, afirmando que quiere vivir lo que queda “sintiéndome a gusto, feliz y poder disfrutarlo”.

La cantante cree que, pase lo que pase, “aquí no pierde nadie”, aunque reconoce que el sueño de Eurovisión todavía “se puede conseguir”. “Yo creo que puede pasar cualquier cosa siempre”, declara la joven, que no hará más cambios de cara a la actuación de la final que los de “controlar los nervios e ir a por todas”.

De una forma similar piensa Vicco, la responsable del hit más coreado (y más escuchado) de este Benidorm Fest. “Estoy asimilando la noche del jueves. Fue increíble, montamos una fiesta, la gente lo vivió a tope y eso es lo que más feliz me hace. Que la canción haya funcionado es un orgullo inmenso como artista, compositora y productora. El sábado a darlo todo, más y mejor”, ha empezado reflexionando.

La valenciana cree que las dos semifinales fueron “muy potentes”, por lo que espera que este sábado pueda haber alguna sorpresa: “La gala será espectacular, hay mucho nivel, puestas en escena brutales, ejecuciones increíbles y creo que esto es azar. No sé que va a pasar. Creo que hay shows muy potentes”, valora Vicco, que va a “intentar” salir a por la victoria. “Quiero disfrutarlo más, creo que estaré más relajada y quiero repetir esa fiesta de ayer”, concluye.

Las canciones de la final, en cifras

Con todo ello, toca hacer un repaso, en primer lugar, a las cifras de Spotify con las que llegan todas las canciones de la gran final. El ejercicio guarda cierta trampa, ya que llama la atención que Blanca Paloma ocupa el último puesto de la clasificación. Y es que hay que recordar que EaEa, el tema de la de Elche, fue lanzado más tarde en la plataforma de música, por lo que las valoraciones en este sentido sobre su éxito son inexactas. Para el resto de participantes, la fotografía es la siguiente:

Ranking de reproducciones en Spotify:

Vicco (Nochentera): 1.643.505 reproducciones Fusa Nocta (Mi familia): 1.031.650 reproducciones Agoney (Quiero Arder): 823.515 reproducciones Alice Wonder (Yo quisiera): 750.378 reproducciones José Otero (Inviernos en Marte): 434.389 reproducciones Karmento (Quiero y duelo): 382.400 reproducciones Megara (Arcadia): 382.135 reproducciones Blanca Paloma (EaEa): 329.127 reproducciones (Publicada más tarde que el resto)

Otra pista sobre las tendencias del Benidorm Fest 2023 la encontramos en Youtube, donde el canal de música de RTVE ha publicado esta semana las actuaciones de todos los participantes. A continuación recogemos los datos, clasificados por cada semifinal, teniendo en cuenta que los de la primera fueron publicados el pasado martes, mientras que los de la segunda llevan menos tiempo alojados en la plataforma de vídeos.

Con todo ello, Agoney y Blanca Paloma protagonizan las actuaciones más vistas, con un ascenso fulgurante de la ilicitana, cuyo vídeo fue lanzado dos días más tarde que el de su principal rival.

Primera semifinal

Agoney (Quiero Arder): 593.867 visualizaciones Fusa Nocta (Mi Familia): 282.973 visualizaciones Megara (Arcadia): 270.743 visualizaciones Alice Wonder (Yo quisiera): 205.113 visualizaciones

Segunda semifinal

Blanca Paloma (EaEa): 309.212 visualizaciones Vicco (Nochentera): 144.919 visualizaciones Karmento (Quiero y duelo): 94.137 visualizaciones José Otero (Inviernos en Marte): 57.210 visualizaciones

Estos son los datos... suyas son las conclusiones. Habrá que esperar unas horas para ver si las tendencias terminan por cumplirse y Blanca Paloma y Agoney se juegan en duelo la gran final del Benidorm Fest 2023 o, en un vuelco inesperado de los acontecimientos, algún otro de los finalistas acaba por dar la campanada.