Aguasantas reaparece con su fichaje por 'Sálvame' y resuelve su antiguo 'pique' con Belén Esteban

Aguasantas Vilches regresa a televisión. La que fuera exnovia de Manuel Cortés y enemiga de Raquel Bollo ha reaparecido en el plató de Sálvame para convertirse, por sorpresa, en nueva colaboradora del programa.

“La vuelta de una gran estrella”, rotulaban desde el magacín de Telecinco, que implicaban en el recibimiento a Belén Esteban. No hay que olvidar que la nueva tertuliana y la “princesa del pueblo” vivieron un enfrentamiento surgido a raíz no solo de la amistad que esta última tiene con Bollo, sino de su enfrentamiento en Gran Hermano VIP 3: Esteban fue la ganadora, mientras que Aguasantas quedó en segundo lugar.

El reencuentro con Belén Esteban

“No la veía desde 2015”, reconocía Esteban sobre su nueva compañera, que lucía una réplica del collar que Bollo le acusó de haber robado de su tienda de moda. “Esto me lo han regalado cundo he llegado aquí”, precisó ella, tratando de recalcar sus buenas intenciones en el retorno “con honores” a televisión.

“Yo no soy nadie para decir que no pueda venir [...] Si hay algo con lo que no estemos de acuerdo lo podemos hablar”, dejó claro Belén, a quien Aguasantas se dirigía con una postura conciliadora, pidiendo disculpas por errores pasados.

Aguasantas, colaboradora y “presentadora”

La propuesta que desde Sálvame hacían a Aguasantas era convertirse en nueva colaboradora para abordar la tertulia centrada en Supervivientes. El motivo es más que obvio para quien siga los programas de Telecinco. En la presente edición del formato concurren Manuel Cortés, su exnovio, y la hermana de este, Alma. De ambos ya dejó unos totales al magacín de Mediaset hace algunos días, lo que propició este regreso.

Ahora bien, el programa de La Fábrica de la Tele no solo le propone participar de las tertulias, sino dar paso a los vídeos del reality “como una presentadora”. “No me esperaba esta propuesta. Pensaba que me ibais a mandar a Supervivientes, que por mí encantada... Pero me encantaría”.

Preguntada por esta incorporación, una vez más, Esteban insistió en que ella no es quién para cuestionar fichajes: “Creo que podemos tener un buen debate. Es la primera vez que oigo hablar tan bien tanto de Manuel como de Alma. Esa joven que vino se ha hecho más mayor”, ha postulado. Ahora bien, también ha evidenciado el malestar por el buen encaje que ha tenido entre sus compañeros la recién llegada.