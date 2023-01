Ainhoa Cantalapiedra ignoró las críticas y volvió al 'Mediafest' como la Shakira más “empoderada”

Ainhoa Cantalapiedra reapareció este viernes en Mediafest Night Fever. Lejos de tirar la toalla por el alud de críticas que recibió la semana pasada, cuando sus desafines al cantar Europe's living a celebration fueron objeto de burla en las redes sociales, la ganadora de Operación Triunfo 2 sacó pecho como “mujer empoderada” en esta gala especial con la que se dio una segunda oportunidad a varios artistas que no han tenido el éxito que les hubiera gustado.

“El día que mateo o robe, que me digan lo que me han dicho. De momento, solo he desafinado”, comentó con la presentadora del talent show, Adela González. “Tengo haters aunque cante bien, así que les doy las gracias porque probablemente estoy aquí por ellos”, se felicitó.

La vasca se habría preparado para cantar el conocidísimo tema de Lady Gaga Bad Romance, pero a última hora hubo un cambio que dio al traste con los ensayos. El Mediafest le pidió que hiciera una versión del nuevo éxito global de Shakira, lanzado dos días antes de que comenzara la gala.

Cantalapiedra aceptó el reto de subirse al escenario con fiebre y la voz tomada, pero merecía la pena arriesgarse. “Lo hago de corazón y le voy a poner toda la mejor intención. Si me equivoco, pues me equivoco. Lo importante es que nos lo pasemos bien”.

Y así, dando las gracias a los críticos porque sin ellos, posiblemente, no le habrían vuelto a llamar para actuar en el programa, se lanzó al escenario para interpretar el archiconocido tema con el que Shakira ha lanzado una infinidad de pullas a su exmarido Gerard Piqué.