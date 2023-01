Ainhoa Cantalapiedra denuncia las “burlas” que ha recibido por sus fallos en el 'Mediafest'

Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo, ha lamentado la gran cantidad de críticas que ha recibido por los fallos que cometió este viernes durante su actuación en Mediafest Night Fever.

La artista vasca fue invitada al programa de Telecinco para cantar Europe's living a celebration con Vicente Seguí, Mario Álvarez y Rosa López. El tema con el que España estuvo cerca de ganar Eurovisión ha sonado hasta la saciedad, así que cualquier fallo se percibe con perfecta claridad.

Cantalapiedra reconoce que su voz no estuvo perfecta, entre otras cosas porque estaba constipada, pero cree que las críticas que recibió tras la actuación son desmesuradas. Echa en falta “bondad, cuidado y empatía”, especialmente en Twitter, dice la extriunfita, para los artistas que cantan en directo y se enfrentan a programas tan complejos como el Mediafest.

“Con la poca bondad, cuidado y empatía que recibimos los cantantes por la redes (especialmente Twitter); cantando en directo la mayoría de nosotros constipados o con alergia, con tan solo dos rápidas pruebas de sonido y el lío de audio al ser un programa en directo con tantas actuaciones, micros, in ears... baila, canta algo que no sabes... Hartos de tener que justificarnos y excusar un desafine, un mínimo error”, comenta en el mensaje que ha compartido con sus seguidores de Instagram.

“Qué fácil es burlarse y quejarse ocultos tras las redes”

Cantalapiedra asegura que “llevaba años deseando este momento” y que se subió al escenario “por los fans de Operación Triunfo, por los fans de Eurovisión”. “Es lo mínimo que siempre se han merecido y nunca les pudimos dar. Así que estando mala de constipado arriesgué, ¡y qué si no di algunas notas perfecta al final! Es una responsabilidad que cae sobre muchos, pero solo pagamos los que estamos frente a la cámara. Pero tenemos que vivir con ello”.

El resultado no fue tan bueno cómo esperaba, pero cree que los artistas no se merecen críticas tan feroces como las que ha recibido en las redes sociales.

“Qué fácil es burlarse y quejarse ocultos tras las redes o tras un medio de comunicación, tras una voz en off manipulada o tras una firma falsa. Nosotros los artistas somos los auténticos valientes que salimos al ruedo a pesar de todo y por todos ustedes”, defiende en Instagram.

Y remata su mensaje con un recado para quienes la han puesto en el disparadero: “Los perros van a ladrar hagamos lo que hagamos, esperando alimentarse de cualquier fallo por nuestra parte. Queridos haters, queráis o no, habláis de nosotros (seres humanos). Queráis o no, estamos trabajando en la música y la tele, de lo que nos gusta. La tele no es la vida real, y las redes tampoco. Vivir la vida al máximo es arriesgar y aprender, y yo la vivo así”, concluye la ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo.