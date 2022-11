Aitana explicó lo que hizo para conocer a Miguel Bernardeau tras sorprenderse con su personaje en 'Élite'

Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau acudieron este miércoles a El Hormiguero para presentar La última, el debut como actriz de la cantante y la primera serie de ambos, que se estrenará el próximo 2 de diciembre en la plataforma de Disney+.

“Todo es demasiado nuevo y estoy nerviosa” confesaba la artista refiriéndose al mundo de la interpretación. “No tiene nada que ver con grabar videolicps. Me estuve formando y lo he disfrutado un montón. Han sido cuatro meses alucinantes. Me quedo con lo vivido pase lo que pase”, aseguraba refiriéndose a si la producción gusta o no.

Aunque su compañero explicó que Aitana “es muy buena haciendo lo que hace y aprendió todo rapidísimo”. Pero sí recordaron algunas de las dificultades que tuvo al ser miope: “Lo de la marca no lo sabía, y muchas veces actúo sin lentillas, porque creo que no se muestra tan bien las emociones, y no la veía por mi miopía”, decía entre risas.

Al ser el primer personaje que interpretaba la artista, confesó que le costó mucho dejarla marchar: “Lloré un montón cuando me despedí del personaje, la llevaba tan dentro que cuando supe que era mi última secuencia no podía frenar. Era mi primer personaje de la vida”.

Aitana y Miguel: “Hemos sabido separar lo personal de lo profesional”

Ambos explicaron que la serie habla sobre la relación amorosa de sus personajes y a raíz de eso, Pablo Motos también quiso saber cómo se conocieron en la vida real el actor y la cantante. “Le vi en Élite y pensé que era guay, me sorprendió como actor y su personaje no me gustaba porque era malo pero le acabas cogiendo un cariño muy grande”, desveló ella.

Entre risas, Aitana continuó: “Le busqué en Instagram y le escribí... quedamos a cenar pero fue un desastre porque se me cayó la copa al suelo..” y él añadió que “no comió nada por primera vez en su vida” de los nervios. Aún así, los dos pensaron que no se volverían a ver porque la gente les separó de tanto pararles por la calle, pero “el resto fue historia”, señaló Miguel.

Al ser una pareja que no suele hablar de su vida privada, la artista aseguró que les costó aceptar la serie juntos: “Fue complicado aceptar el proyecto. Pensábamos que era broma, pero al ver el guion nos lo volvimos a plantear. Fue sumándose gente muy buena al proyecto y pensamos que no podíamos decir que no. Y también hemos sabido separar lo personal de lo profesional”.

A lo que el intérprete explicó que aceptaron también porque les “movía ser parte del proceso de la creacion de un personaje y hacer una historia que mereciera la pena ver. Creo que lo conseguimos y me lo he pasado muy bien”.