Alaska responde a Jorge Javier tras su dura crítica: “No me sorprendió, tampoco me lo esperaba”

Alaska ha reaccionado este jueves a la dura carta que Jorge Javier Vázquez le ha dedicado esta semana a ella y a Mario Vaquerizo por la deriva política que han protagonizado en los últimos tiempos. La cantante de Fangoria ha respondido al presentador de Sálvame desde la alfombra roja de los Premios Dial 2023 que han tenido lugar en Tenerife.

Jorge Javier dedica una dura carta a Alaska y Mario Vaquerizo: "Tus acciones te retratan"

Más

En su escrito, el televisivo se mostraba decepcionado con la mediática pareja, especialmente con la artista, a la que ha idolatrado desde muy joven. Jorge Javier afirmaba estar “harto” de que tanto Alaska, como Mario Vaquerizo, “compadreen de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+: aborto, matrimonio, trans”.

Alaska responde a Jorge Javier

Unas palabras que Alaska ha respetado, pero que no ha dudado en rechazar: “Mi opinión es la contraria de la que él cuenta. Pero es mi opinión y su opinión, y faltaría más que quién escribe en un medio no pueda hablar de lo que quiera”, empezó diciendo la cantante, tal y como recoge Europa Press.

“No me siento retratada, entonces es muy distinto. No tiene ninguna importancia. Siempre nos hemos tratado maravillosamente, en el programa nos lo hemos pasado bomba y supongo que seguirá siendo así”, ha proseguido, restando relevancia al duro texto que el catalán ha lanzado contra ellos.

“No hay nada que añadir, él ha escrito un artículo y es su opinión”, ha señalado. “No me sorprendió, tampoco me lo esperaba, pero muchas veces puedes leer por detrás las cosas y vivo en este mundo”, ha declarado, asegurando que su opinión sobre Jorge Javier como profesional no cambia. “Es un gran entretenedor, ¿Tenéis alguna duda? Pues no hay nada más que decir”, ha sentenciado.