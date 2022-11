Alba Carrillo alza la voz en Telecinco, “disgustada” con Jorge Pérez: “Vamos a dejar de dramatizar y hacer santos”

Nuevo capítulo del culebrón en torno al coqueteo entre Alba Carrillo y Jorge Pérez en Telecinco. La exmodelo se ha pronunciado en Ya es mediodía sobre el asunto, después de que el escarceo de con su compañero de plató (casado y padre de cuatro hijos) alcanzara magnitud de cadena.

Igual que él en la jornada anterior, la televisiva mantuvo este martes 29 una conversación cara a cara con Joaquín Prat para expresar sus sensaciones ante el inesperado revuelo desatado. Lo ha hecho, cabe decir, manifestando su enfado tanto con los compañeros de Unicorn Content por haberla grabado y difundido las imágenes acaecidas en la fiesta de Navidad de la productora, como por el también modelo, por su reacción y comentarios tras convertirse en la comidilla de los programas de la casa.

“Estoy de dramas hasta la punta de las narices”

Horas antes de que Carrillo interviniese en plató, el guardia civil emitió un comunicado público para advertir de su intención de no pronunciarse en público sobre el asunto, y donde se refería a “un peligroso juego” entre su compañera de tertulias al mediodía. Estos comentarios han molestado bastante a la aludida. “Lo del juego peligroso no lo entiendo, y me gustaría que lo explicara”, comenzaba diciendo ella, que añadía. “Hay cosas que estoy escuchando de él que no me están gustando. Pero me voy a mantener tranquila”.

Prat intentaba sonsacarle alguna expresión en particular que le hubiera molestado, y ella fue tajante en su respuesta: “Yo estoy de dramas hasta la punta de las narices”. Luego continuó: “¿Qué juego peligroso ni qué mierdas? Esto es una cosa que le pasa a todo el mundo, que hace todo el mundo. Vamos a dejar de dramatizar y hacer santos”. Carrillo agregó que ella también ha sufrido por el ruido que ha generado lo ocurrido.

De hecho, se quejaba del machismo inherente en los comentarios, que la señalaban como la “responsable por haberse metido en un matrimonio”. “En redes he leído que he sido una pecadora que le ha sacado de su tranquilidad y le he arrastrado hasta mí”, señalaba.

También afea el comunicado de la mujer de Pérez

Con todo, Carrillo insiste en que sigue considerando al que fuese ganador de Supervivientes 2020 como un amigo, pero con importantes matices: “Me falta una conversación [con él], pero ha dicho cosas por detrás que no me han gustado”, añadía, asegurando que él ha ido argumentando entre bambalinas con la idea de que la responsable había sido ella. “Hay cosas con las que me cabreo”.

“Y yo que pensaba que veníamos dispuestos a zanjar esta cuestión”, resoplaba Prat. En todo caso, Carrillo decía que esto iba a quedar zanjado de forma inmediata, porque “esto no da más de sí”.

Pero los comentarios de Carrillo también se dirigían a Alicia Peña Humada, esposa de Pérez, que en una publicación en redes sociales defendía a su marido, pese al “dolor” de lo sucedido, y ponía en valor la familia de cuatro hijos que habían formado en sus 17 años de relación. Este detalle molestó a la famosa: “Muy bien que os queráis todos, pero yo también estoy en esta ecuación y merezco el mismo respeto, porque también tengo familia. Tener un hijo no es menos que tener cuatro. Y tengo un proyecto de vida y un todo”.

De hecho, se quejó de leer estas palabras cuando ella le mandó “un mensaje muy cariñoso” a Peña el domingo, en plena turbulencia mediática. “Voy a respirar, que no quiero pasarme de frenada”.

Tras estas palabras, Miguel Ángel Nicolás y otros compañeros defendieron el honor de Carrillo poco después, dejando claro que ella tiene una actitud muy cariñosa con todos sus allegados. “Tendré que cambiar mi manera de ser”.