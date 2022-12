Alba Carrillo carga contra Unicorn Content por su “cinismo” e “hipocresía” en el culebrón de Jorge Pérez

El culebrón entre Jorge Pérez y Alba Carrillo está lejos de llegar a su fin. Prueba de ello son las dos últimas noticias que ha dejado el que es, desde hace casi ya tres semanas, el tema estrella del universo Mediaset. La primera, como ya hemos recogido, es la “advertencia” que los abogados de Jorge y su esposa, Alicia Peña, han trasladado a Sálvame por el polígrafo del sábado a Alba Carrillo. Y la segunda, la furibunda crítica que la modelo ha lanzado contra el tratamiento informativo que está recibiendo todo este asunto.

En una de sus últimas stories de Instagram, Alba Carrillo asegura que “el cinismo y la hipocresía traspasan todo límite”. “Y para colmo, a parte de chismosos cuentan las cosas mal”, añade a continuación sin mencionar directamente a ningún programa o tertuliano en concreto.

Eso sí, la modelo aprovecha su publicación para lanzar hasta cinco preguntas diferentes, las cuales invitan a pensar en Unicorn Content, la productora de formatos como El programa de Ana Rosa, Fiesta y Ya es mediodía -este último, precisamente en el que colabora Carrillo-, como principal destinataria de su mensaje. Básicamente, porque algunas de esas preguntas tienen como respuesta a la propia compañía.

Empezando por la primera, “¿Dónde se grabaron las imágenes?”, cuya respuesta no es otra que en la fiesta de Navidad de Unicorn Content, celebrada a finales de noviembre y en la que Alba Carrillo y Jorge Pérez fueron grabados por primera vez en actitud cariñosa. “¿Quién autorizó su emisión?”, pregunta también la tertuliana en alusión a Unicorn Content y uno de sus programas, Fiesta, que fue el que publicó los vídeos de la discordia y dio comienzo a todo este culebrón.

Carrillo atiende a una reportera de 'AR' tras estas críticas

Entonces Ana Rosa Quintana, como dueña de la productora, criticó la difusión de dichos vídeos a pesar de que los mismos salieron de un formato de su propia compañía. Un rechazo inicial que, sin embargo, no se ha traducido en una voluntad por obviar el tema de Jorge Pérez y Alba Carrillo en sus programas, sino todo lo contrario, dándole espacio más de diez días después de que estallara el asunto.

“¿Quiénes llevan rellenando programas y hablando de ello semanas?”, escribe, de hecho, la modelo en este sentido. “¿Quién dice lo que es mucho o poco?” y “¿Quién permite que hable gente que ni estaba?”, pregunta por último Carrillo, que ya lanzó un aviso contra Unicorn Content el pasado sábado, durante su polígrafo en el Deluxe.

“Me he enterado de que está planeando volver a sentarse en la productora a la que dejó tirada. Me duele muchísimo que le den cabida porque a mí la semana pasada, por protegerle, me llamaron mentirosa, así que espero que no acepten a otro mentiroso”, dijo la modelo. Ahora, con estas preguntas cuya respuesta sabe de sobra, parece querer subir el tono y mostrar aún más su descontento con Unicorn Content, aunque esto no le ha impedido hablar este martes -aunque en privado- con una de las reporteras de El programa de Ana Rosa, Leticia Requejo.

“He podido hablar con Alba Carrillo, desde el polígrafo del pasado sábado ha decidido desconectar, pero ella está bien (...) Ha querido tomarse unos días, por lo menos hasta mañana, para estar con su hijo”, ha dicho la reportera, que también ha traslado un mensaje directo de Alba Carrillo sobre Jorge Pérez: “Me parece incoherente que Jorge decida tomar medidas legales, lo que tiene que hacer es dar la cara de forma pública”.