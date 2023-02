Alba Carrillo se defiende tras la reaparición de Jorge Pérez en TV: “Sigo sin ser una robamaridos y una lagarta”

El culebrón de Alba Carrillo y Jorge Pérez se ha intensificado en la última semana con nuevas pullas, nuevos reproches y la reaparición del exguardia civil en televisión tras dos meses y medio alejado de los platós. El ganador de Supervivientes 2020 aprovechó este sábado el estreno de la nueva etapa de Déjate querer para volver a la primera línea y lamentar, entre otras cosas, que se haya seguido hablando de su affaire con la modelo mientras él optaba por guardar silencio.

Jorge Pérez reapareció en 'Déjate querer' cargado de reproches y con nuevo trabajo en TV

Más

“El problema es que solo se ha escuchado una parte de la historia. Yo tomé la decisión de que esta situación no se tenía que resolver en un plató de televisión por la gravedad de unos hechos que no comparto ni permito. Hay un proceso abierto que no me permite expresarme como me gustaría, pero se han contado muchas cosas que no coinciden con lo que pasó, y eso ha generado un gran daño a mi familia y a mí”, lamentó Jorge durante su charla con Paz Padilla.

“No lo voy a permitir más”

Sus palabras a lo largo de la entrevista no han gustado nada a Alba Carrillo, que así lo ha manifestado a través de varias stories de Instagram. En la primera de ellas, diciendo lo siguiente:

“Esta noche he estado leyendo a Simone de Beauvoir. El segundo sexo. ¡Qué maravilloso! Al número oculto que me ha estado llamando para ponerme Telecinco, solo decirle que tengo televisor en casa. A veces, solo a veces, prefiero leer. Sigo sin ser robamaridos, lagarta y todas esas barbaridades que dicen porque la persona que habló por primera vez desea volver a mover el avispero. He llorado un poquito, no lo voy a negar. Cuando he visto a Emma hablar de él tan bien y a mí me llamó mentirosa (por intentar protegerle y mientras él me echaba a los perros por detrás). Pero mañana me levantaré y pondré en orden todo. No lo voy a permitir más”.

La modelo acompaña estas palabras con una frase de la propia Beauvoir. En concreto, una muy reveladora dentro del culebrón Alba-Jorge: “Hay personas tan atractivas y a la vez con un cerebro tan vacío, que creo que su físico es su regalo de consuelo”. En la segunda storie, Carrillo comparte la frase “Me agrada la gente que habla tres idiomas: de frente, directo y con huevos” para decir que ella también habla esos tres idiomas, y que es “lamentable que algunas personas no hablen ni castellano correctamente y sin mentir”.

Alba Carrillo señala al equipo de 'Fiesta'

Aunque no pone a quién van dirigidos, es fácil interpretar que el destinatario de sus comentarios es Jorge Pérez. De lo que no hay duda es de a quien dedica la tercera de sus historias, pues menciona con nombres y apellidos a Marisa Martín-Blázquez, Marta López, Makoke, Iván González, Gema Fernández, Alexia Rivas y Luis Rollán, a los que pide “que sean sinceros y digan literalmente lo que vieron en esa discoteca”.

“No se puede seguir permitiendo la mentira y las consecuencias que me está generando”, añade Alba Carrillo, que lanza una última petición “a Eva Espejo, directora de Fiesta”, a quien insta a “que tenga arrojo y diga qué le dijo de mí este señor”.