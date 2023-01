Alba Carrillo y Frank Cuesta critican las palabras de Risto Mejide contra Pedroche y Obregón en las Campanadas

Risto Mejide se ha colocado en el centro de la polémica por las feas palabras que tuvo contra Ana Obregón y Cristina Pedroche durante la retransmisión de las Campanadas de Mediaset. El presentador de Todo es mentira se ha llevado un aluvión de críticas por parte de los espectadores y ha provocado la rápida reacción de una de las aludidas, Ana Obregón, que no ha dudado en responderle a través de un comunicado lanzado en su cuenta personal de Instagram.

Ana Obregón responde a Risto Mejide: "Tus comentarios machistas y repulsivos duelen"

Risto Mejide también se ha llevado la repulsa de otros televisivos, como Alba Carrillo o Frank Cuesta, quienes han querido condenar el comentario del publicista, lanzando un mensaje de apoyo contra las presentadoras de las Campanadas de TVE y Antena 3.

Todo se desencadenó el pasado sábado, minutos antes de las doce de la noche, cuando Mariló Montero anunció que 2023 iba a ser un año de “nuevos comienzos”. En ese momento, Risto Mejide la cortó para lanzar un irónico comentario que hacía clara alusión a sus rivales en las Campanadas. “¿Ah, sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia”, aseguró entre risas.

La crítica de Alba Carrillo

Alba Carrillo, rostro de Mediaset, ha sido una de las primeras en pronunciarse públicamente en contra del presentador del grupo para el que trabaja: “En un descansito de mi estudio, de repente me he puesto a mirar el móvil y he visto una cosa de la que no me había enterado y que me ha dejado noqueada. La falta de respeto, con un comentario deleznable, de Risto Mejide hacia Cristina Pedroche y, sobre todo, hacia Ana Obregón. Mi solidaridad y cariño, no solo como mujer, sino como persona y ser humano. Me parece patético que haya personas que encima tengan voz en los medios de comunicación y que digan semejante barbaridad”, comienza diciendo en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

“Hay personas que no piensan en la audiencia y, sobre todo, no todo es la audiencia ni el dinero. Decir eso de una persona que está embarazada me parece que está fuera de lugar totalmente, pero decir que da audiencia hablar de un familiar muerto cuando una madre ha perdido a un hijo me parece repulsivo, asqueroso y de una falta de humanidad que sí que es peligrosa. Un beso a Ana y a Cristina”, zanja la modelo en unas palabras que ha agradecido Obregón.

Frank Cuesta carga contra Risto

Frank Cuesta también ha querido mojarse con la polémica y ha lanzado un tuit en el que empatiza con Ana Obregón, rechazando rotundamente el comentario de Risto Mejide. “A mí se me murió un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape). No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregón cada día. Pero este comentario en referencia a Pedroche y a Obregón me parece lo más sucio que he escuchado en televisión jamás”, ha escrito el herpetólogo.