Alba Carrillo y Marta López se quejan de la “excedencia” de Jorge Pérez y le piden que vuelva: “No te vamos a hacer nada”

Joaquín Prat ha informado este miércoles en Ya es mediodía de la vuelta de Jorge Pérez a su trabajo como modelo. Alba Carrillo y Marta López, presentes en el plató de Telecinco, se han preguntado con sorna cuándo decidirá el guardia civil regresar también a su puesto de colaborador del Fresh.

Las colaboradoras han ironizado con los privilegios del ganador de Supervivientes 2020, a quien se le sigue esperando dos meses después de que decidiese apartarse del foco mediático, desbordado por la gran repercusión que cobró la infidelidad a su mujer con la modelo durante aquella famosa fiesta de Navidad de Unicorn Content.

“Jorge un abrazo, espero que vuelvas pronto”, afirmó de buen rollo Joaquín Prat antes de dar paso a un vídeo de la vuelta a las pasarelas del guardia civil (ahora en excedencia) tras toda la polémica.

Enseguida, Carrillo y López saltaron, preguntándole al presentador y a Miguel Ángel Nicolás, jefe del Fresh, cuánto tiempo más iban a esperar a su compañero. “Yo me puedo ir a esquiar y vuelvo en un mes”, bromeó la primera. “Ha pedido aquí una excedencia aquí también, ¿se la habéis dado?”, añadió con retintín la segunda.

Alba Carrillo y Marta López piden a Jorge Pérez que vuelva

Finalmente, tras ver las imágenes de su reaparición como modelo, de la mano del diseñador Félix Ramiro, las tertulianas volvieron a la carga. Marta López aplaudió su regreso pero se quejó de que no haya vuelto ya a Ya es mediodía: “Hay que volver al trabajo, al otro y a este. No entiendo por qué no viene, si ya está apto para volver ahí... No pasa nada, Jorge, nosotras no te vamos a hacer nada, te vamos a tratar con mucho cariño, como a un compañero más y todo eso ya está olvidado”, aseguró la madrileña.

Prat deslizó entonces que lo que no quiere Jorge Pérez es coincidir en plató con alguna de ellas. “Eso será problema mío. Si no quiere coincidir, me cargaré yo con ese peso”, aseguró Nicolás, que se comprometió con “cuadras los cuadrantes” para que esto no suceda. “Jorge vente, que yo te pongo con la Rábago, Ángela Portero o Alexia”, añadió el presentador de Telecinco. “No nos discriminéis de esta manera”, se quejó Marta López. “Estate fenomenal y vente cuando quieras, esta es tu casa”, dijo por su parte Carrillo, con una sonrisa.