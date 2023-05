Alba Carrillo opina del 'Mask Singer' de Feliciano López: “Fue lo más divertido que le he visto nunca a la criatura”

Alba Carrillo ha comentado el desenmascaramiento de Feliciano López como el “esqueleto” de Mask Singer. El extenista fue el segundo de los dos famosos descubiertos en la tercera gala de la tercera edición, emitida este miércoles 24 en Antena 3, y la modelo, exmujer de aquel, no ha tenido remilgos en hacer su propia valoración y hasta en dejar sorprendentes buenas palabras sobre su actuación.

'Mask Singer 3' desenmascaró a El Rubius, y Javier Calvo acertó a un Feliciano López rabioso

Por supuesto, todo esto lo permite que desde el 31 de marzo, la televisiva quedó totalmente desvinculada de Mediaset, donde era asidua colaboradora de programas como Ya es mediodía. Sobre el formato de la que era su competencia hasta hace dos meses, dice a través de Instagram Stories: “Tengo que reconocer, que antes no podía por razones obvias, que me encanta Mask Singer, que siempre lo he visto y que ayer lo vi”.

Carrillo aclara de antemano que no tiene trato con López ni conoce a nadie que se relacione con él. “No sabía que iba a ir”, agrega, antes de hacer su juicio. “Mi opinión sobre su espectáculo es que me gustó”.

Eso sí, su calificación también tuvo un tono mordaz: “Me pareció lo más divertido que le he visto nunca a la criatura... Debió hacer un esfuerzo sobrehumano, no debió dormir ni nada el día antes. Tras reiterar que lo hizo bien, ”las cosas como son“, agregó: ”Para ser un deportista que no ha cantado en la vida ni ha hecho cosas, le vi divertido. Es verdad que no me gustó el hecho de que dijera muchas palabrotas. Pero se lo vamos a perdonar por esta vez“. Se refería a la reacción que el tenista tuvo con Javier Calvo, que acertó al apostar por él: ”¡Javi, cabrón!“.

“¿A que al final acabamos trabajando juntos?”

Las reflexiones de Carrillo fueron a más, porque aludió al futuro profesional de López tras esta aventura en Antena 3. “Me gusta su reconversión de extenista a personaje de la televisión. ¿A que al final acabamos trabajando juntos?”.

Para terminar, aprovechó para manifestar su admiración por Javier Ambrossi y Javier Calvo, en la mesa de investigadores: “Me parecen la leche”. Y lo mismo con Ana Obregón: “Me encanta”.