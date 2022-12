Alba Carrillo se plantó por sorpresa en 'Fiesta' y Emma García le hizo una encerrona por la que abandonó el plató

Alba Carrillo se ha convertido de forma inesperada en la protagonista absoluta de Telecinco. Todos los programas de la cadena se han volcado con la polémica que se ha generado a raíz de la celebración de la fiesta de Unicorn Content en la que Jorge Pérez fue pillado siéndole infiel a su mujer con la modelo. Después de tres días ausente, Alba Carrillo ha reaparecido este jueves, primero de forma testimonial en Socialité y, por la tarde, plantándose por sorpresa en el plató de Fiesta. Allí, Emma García le hizo una encerrona al forzar un encuentro entre ella y Bea Jarrín, una periodista de Mediaset a la que también se le ha relacionado con el guardia civil.

La vuelta de Alba Carrillo a Telecinco empezó a fraguarse a mediodía en el programa presentado por Nuria Marín. El espacio de corazón repasó las declaraciones en las que la tertuliana insinuaba que Jorge Pérez era un “empotrador” pero aseguraba que como colaborador de televisión dejaba mucho que desear. Minutos después, Marín informó a los espectadores de que había recibido en directo un mensaje de Alba en el que reafirmaba sus palabras: “No me arrepiento de mis declaraciones y asumo todo lo que he dicho”.

Alba Carrillo se planta en el plató de 'Fiesta'

La cosa no quedó ahí y, por la tarde, Alba Carrillo apareció por sorpresa en el plató de Fiesta después de tres días alejada del foco mediático. La modelo aseguró que ha necesitado dar un paso atrás, abrumada por todo lo ocurrido durante las últimas semanas: “He estado unos días mal, me he visto sobrepasada por todo lo que estaba ocurriendo y me he centrado en estar en casa con mis padres y mi hijo viendo pelis, sin atender a nada de lo que estaba ocurriendo, ese es el consejo que me dio alguien y, aunque me ha costado, lo he llevado a cabo”, explicó.

Durante su charla con Emma García, la presentadora le preguntó si es verdad que ha cerrado ya una entrevista con el Deluxe, algo que ella ni confirma, ni desmiente: “Ahora tengo muchos novios así que tengo que pensar muy bien en lo que hago, yo el primer sitio al que iba a venir es aquí, pero tengo que calmarme y decidir tranquilamente lo que voy a hacer”, afirmó.

La encerrona de 'Fiesta' a Alba Carrillo

La tranquilidad y buena disposición de Alba Carrillo ante las cámaras se torció poco después, cuando el programa forzó un encuentro en directo entre la tertuliana y Bea Jarrín, la última en sumarse al culebrón desatado con el guardia civil. Jarrín es una periodista de la cadena a la que, en los últimos días, algunos han relacionado con Jorge Pérez. Muchos aseguran que el día de la fiesta, el ganador de Supervivientes 2020 tonteó también con Bea Jarrín antes de que él se marchara a casa de Marta López para reencontrarse con Alba Carrillo.

La periodista fue entrevistada este jueves por Emma García, a la que confirmó su flirteo con Pérez. Aprovechando su presencia en el estudio, la presentadora le pidió más tarde que entrase y se sentase junto a Alba Carrillo para que pudiesen hablar ante las cámaras de su programa. “Lo que ella hizo fue quedarse la primera de la cola para ver si también pillaba algo, a mí me parece que no ha contado las cosas como son (...) Yo te vi con el cuello metido en el cuello de Jorge, así que estabas ahí para ver qué era lo que pillabas”, le soltó la modelo.

“Yo no te he faltado al respeto en ningún momento, así que no voy a consentir que tú me hables así, yo no he venido aquí a defender a nadie, yo solo cuento lo que pasó”, respondió Jarrín justo antes de que Alba decidiese abandonar enfada el plató de Fiesta por la encerrona que le acababan de hacer. “Venga, a por el Pulitzer a Ucrania”, soltó Carrillo, que se marchaba del programa muy molesta. “Yo con esta señora no quiero hablar nada”, zanjó.