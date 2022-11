Alba Carrillo también toma la palabra en el nuevo culebrón 'made in' Mediaset con Jorge Pérez

El pasado viernes, día 25 de noviembre, la productora Unicorn Content celebró su tradicional fiesta de navidad, en la que Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos invitan a todos los trabajadores de su empresa y les agradecen su trabajo durante el año. En esta ocasión el discurso de la presentadora de El programa de AR seguramente fue especial para todos, ya que se produjo poco después de que haya podido volver a la televisión tras su tratamiento contra el cáncer.

Jorge Pérez abandona el plató de 'Fiesta' tras conocerse su infidelidad con Alba Carrillo: "He pasado unos límites"

En esa fiesta hubo un acercamiento entre dos de los colaboradores habituales de los programas de la productora, Jorge Pérez y Alba Carrillo, que se ha convertido en el nuevo “culebrón” de los mismos espacios. Ambos tontearon y se besaron, algún o algunos compañeros de productora lo grabaron con sus móviles, y la misma productora decidió emitir esos vídeos en sus programas, convirtiéndolo en noticia.

El sábado fue el turno de Jorge Pérez, que está casado y se mostró muy “afectado” tras haber sido descubierto, llegando a abandonar el plató de Fiesta, como ya recogimos. Y este domingo fue el turno de Alba Carrillo, que reconoció que “entre nosotros existe una química que quizás ha traspasado lo profesional y se nos fue de las manos, obviamente”. La colaboradora lamentó la reacción que está recibiendo: “Lo estoy pasando mal por él, por Alicia y por mí. Me están avasallando”.

Carrillo se defendió reconociendo que “hemos metido la pata. Nos equivocamos”, y recordando que son casos distintos: “Es verdad que soy una persona soltera y no tengo ninguna responsabilidad, pero él es mi amigo y yo le quiero mucho”. Por eso, pensando en Jorge Pérez, valoró: “Fue una metedura de pata, nos lo podríamos haber ahorrado por el daño que le hemos podido hacer a otras personas. Me duele y me duele hacer daño a la mujer de cualquier amigo. Ojalá que esto fortalezca su relación, seguro que sí”.

Sin embargo, fue el propio programa de Emma García el que la quiso enfrentar a su hemeroteca, recordando cuando Alba Carrillo habló sobre las infidelidades que había soportado por parte de Feliciano López y dijo que “para que un hombre sea infiel tiene que haber señoritas que colaboren”. También recordaron cómo se enfrentó duramente contra Olvido Hormigos tachándola de ser un mal ejemplo de mujer. La propia colaboradora se enfadó por la forma de reflejarlo: “Me enfado porque he evolucionado como persona y afortunadamente soy otra, es agotador tener que dar explicaciones, soy la primera que ha entonado el mea culpa, ya está bien de blanquear la imagen de unos y lapidar a otros (...) Es innecesario sacar estas cosas, yo quería irme de aquí contenta, no con la sensación de que habéis ido a por mí”.

“Ese informe no ha sido generoso conmigo y sí ha sido muy generoso con él, es muy fácil ir siempre a por Alba Carrillo, hay también incoherencias de Jorge, pero eso no lo habéis sacado (...) Yo también he sufrido unos cuernos públicos y a mí se me tachó de loca, ojalá yo hubiera tenido un marido como Jorge y hubieran salido a darme mi lugar”, se quejó Alba Carrillo.

La colaboradora aseguró que no fue “una infidelidad”, sino “un error”; se puso a disposición de Alicia -la mujer de Jorge Pérez- para hablar: “Si ella necesita hablar conmigo no me importaría hablar con ella. Que me llame si lo necesita, mi teléfono lo tiene su marido”, y concluyó: “Después de cometer un error, das la cara, pides perdón, no como a mí que me tachó de loca, me echó la prensa encima. Hay maneras y maneras de hacer las cosas. Si te equivocas, no pasa nada, pero asume tu culpa, no se la eches a otro”.

Además de la entrevista, Fiesta mostró la reaparición de Jorge Pérez reconociendo de nuevo su error y afirmando que “hay heridas que curar, luego esas heridas tendrán que cicatrizar y yo tengo que hacer un gran trabajo para reconquistar a mi mujer, tengo que demostrar que la quiero, que pienso cuidarla y que le voy a dar el lugar que le corresponde”. Además, el guardia civil entró por teléfono en directo afirmando haber “tocado fondo”, desmintiendo que su matrimonio estuviera en crisis, y opinando que están yendo a por él: “Se estaba esperando a que fallase”.

Lo sucedido en la fiesta de la productora se ha convertido ya en noticia principal de los programas de la propia productora, con los dos protagonistas pasando de ser colaboradores a entrevistados. Y parece que ya hay un nuevo culebrón 'made in' Mediaset que habrá que ver cómo se alarga en los formatos de Unicorn Content (El programa de AR, Ya es mediodía y Fiesta), y también si entran los de La Fábrica de la Tele (Sálvame, Deluxe).