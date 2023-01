Alba Carrillo vuelve a 'Ya es mediodía' con reproches, aviso de demanda y un mensaje a Jorge Pérez: “Ojalá vuelva”

“Hoy vuelve ella. Hoy vuelve la rubia. Hoy vuelve Alba, Alba Carrillo”, decía Joaquín Prat en Ya es mediodía. Este martes 10 de enero era la fecha para la vuelta de la colaboradora, 30 días después de su última aparición en televisión, hastiada por la dimensión del affaire que protagonizó con su compañero de programa, Jorge Pérez, durante la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content.

El magacín del mediodía recibía así a la modelo, que no ha temblado al reprochar al mismo presentador y a sus compañeros de programa y de cadena ciertas actitudes y comentarios desde el primer momento. Y que, pese a criticar una vez más de forma dura a Pérez, ha deseado que este vuelva a la disciplina del programa. En todo caso, ha sorprendido al hacer una declaración contundente: “No voy a hablar más de este tema porque la publicidad se paga”.

“Todos sabemos cómo es la televisión”

“¿Nos has echado de menos?”, le preguntaba el presentador al inicio de la sección Fresh del magacín. “Pues a ti a veces no”, respondía a las claras ella. Le reprochaba a título particular ciertos juicios de valor que había hecho a raíz de someterse Carrillo al polígrafo de Sábado Deluxe.

“Me habéis acusado de cosas que no he dicho. Las cosas que he dicho las reconozco y las mantengo, pero las que no he dicho no”, decía, y recalcaba que ciertas preguntas, como las referidas a los atributos del exguardia civil como de las relaciones íntimas que mantuvieron, no se le fueron formuladas tal cual.

“A mí nunca en el polígrafo me han preguntado eso. Otra cosa es que un programa cebe una cosa. Todos sabemos cómo es la televisión”, apuntó, reafirmándose dolida por esos comentarios.

También avisa de medidas legales contra televisivos

“Me he sentado en mis programas, he hablado de lo que se me ha preguntado, y no tengo que esconder nada. Me he visto en una situación en la que yo no fui la primera en hablar, en la que ahora se me acusa de haberme pasado de frenada. A mí me parece que pasarse de frenada es que te inviten a una fiesta privada, te graben y se emita. Eso me parece pasarse de frenada”, comenzaba diciendo, en un reproche directo a Unicorn Content, contra la que ya se pronunció anteriormente.

Los recados luego se extendían al propio Pérez: “Me parece pasarse de frenada que se autorice a emitirse esas imágenes por parte de una persona que luego nos dice que si hablamos de ese tema, cuando el primero que ha hablado es él, nos va a demandar. Me parece mal que se manden burofaxes a compañeros cuando se está permitiendo que amigas, altavoces y satélites hablen. O todos iguales o ninguno”.

Carrillo informaba de que ella también había recibido uno de esos burofaxes que también llegaron a colaboradores de Sálvame, y que en su caso, ha sido contestado. La colaboradora, que ha aprovechado su ausencia para centrarse en sus estudios, ha aprovechado para leer con detenimiento el código penal.

“Yo también puedo recurrir a la ley, sin anunciarlo y sin amenazar, he tomado mis medidas legales y empezarán en breve a llegar a las personas por las que me he visto dañada”, avisó Carrillo, que ha recordado que está en Ya es mediodía desde que este empezó, y antes de que llegaran otros colaboradores que han estado opinando tanto sobre el escarceo entre sus compañeros como sobre la actitud que ella misma adoptó. “Me he sentido juzgada y nadie tiene derecho a juzgarme. A opinar sí, pero juzgar no”.

En particular, hubo una respuesta nada escondida a Isabel Rábago, que ha estado ejerciendo como portavoz de Pérez y su mujer, Alicia Peña, durante las últimas semanas; así como otros velados a personajes del universo Mediaset como Cristina Porta, contra la que ya había arremetido previamente.

Afirma su “responsabilidad” para hablar, pero no lo hará más del tema

Carrillo aseguraba que se hubiera comportado igual de poder volver atrás, aduciendo no haber “dicho nada malo”, y ha aludido a su responsabilidad como personaje televisivo para justificar haber hablado del tema. “No puedo decir que vuelvo pero que de ese tema no hablo claro que no voy a hablar, porque tengo una responsabilidad. Nosotros venimos aquí como colaboradores y claro que tenemos que contestar a las cosas”. Ahora bien, ha recalcado que no iba a hacer más alusiones al asunto en cuestión.

Sí que dejaba claro una pretensión para esta nueva etapa: “Voy a ser mucho más selectiva en mis afectos. Las relaciones profesionales son profesionales”.

“Ojalá que vuelva Jorge, que tiene que trabajar”

Aunque esa declaración parece ir especialmente dirigida a Pérez, con quien había trabado una estrecha amistad hasta el momento, sí ha manifestado su interés en que este regrese a televisión; hay que recordar que desde que trascendió el affaire, a principios de diciembre, no ha vuelto a pisar un plató, por más que algunos compañeros hayan dado voz a su versión.

“Ojalá que vuelva Jorge, que tiene que trabajar. Si no tiene que coincidir conmigo, que no coincida. Hay cosas que me han dolido, pero no le guardo ningún rencor, no tengo acritud. Que podamos seguir trabajando y sacando nuestro Fresh adelante”, ha manifestado una Carrillo con la que Prat ha querido disculparse por esos juicios que ella mencionaba al principio.

Ahora bien, el presentador también le ha dado su opinión sobre la gestión de lo ocurrido. “Sí te tengo que decir que igual habéis llegado un paso más lejos todos los involucrados en esta historia. He estado a punto de pensar que me he quedado sin colaboradores”, llegaba a decir el madrileño, algo que él mismo ya manifestó semanas atrás.

Habló del vínculo estudiantil con Broncano

Por último, y en un tono más ligero, Carrillo habló del vínculo que tenía con David Broncano, que este mismo descubrió en La Resistencia. La tertuliana ha confirmado que ambos fueron compañeros de clase en la universidad.

“Estudiamos juntos publicidad y relaciones públicas, y era un tío súper discreto. No parecía tan divertido. Pero mira luego... Todos hemos florecido”. Además, recogió el guante sobre la invitación para acudir al late show, aunque con un matiz: “Si me preguntan por el dinero y el sexo, mejor que después de estas navidades no me pregunten”.