Albert Barranco impacta en 'Sálvame' relatando el accidente que sufrió: “Si no me hacen un torniquete, me quedo tieso”

Adela González y Terelu Campos recibieron este martes a Albert Barranco en el plató de Sálvame. El programa invitó al exconcursante de Supervivientes 2020 para que relatara en el plató de Telecinco el grave accidente que sufrió hace un mes y medio y que casi acaba con su vida. Aprovechando su presencia en Mediaset, las presentadoras preguntaron al invitado su opinión sobre el escándalo entre su amigo Jorge Pérez y Alba Carrillo.

El catalán ha explicado que todo sucedió cuando circulaba con su moto y fue embestido por un coche. El vehículo le cayó sobre su pierna derecha, clavándosele en el impacto la estribera de la moto. “A raíz de lo que ha pasado, no cicatrizaba bien, se me coaguló la sangre y hubo bastantes problemas”, empezó diciendo el entrevistado, que reconoció que “casi muere desangrado”.

Casi muere desangrado

El programa advirtió de que las imágenes que iba a emitir eran impactantes y “no aptas para aprensivos”. Acto seguido, lanzó una pieza en la que resumía todo lo ocurrido. “Los diez centímetros de estribera me los clavé en el gemelo. Empecé a desangrarme y a taparme como podía”, relató el joven, que pidió ayuda a alguien que pasaba para que le hiciese un torniquete con el cinturón que llevaba puesto y este no supo reaccionar. “A unos 50 metros había un hospital y unas enfermeras me atendieron y me hicieron un torniquete. Si no me hacen un torniquete, me quedo tieso”, añadió.

Afortunadamente, todo quedó en un susto y Barranco se ha podido poco a poco recuperar del accidente. El catalán enseñó ante las cámaras la estribera de la moto que se clavó en la pierna y que se arrancó en un acto reflejo sobre la marcha. Ante las imágenes emitidas por el programa, y las preguntas que las colaboradoras lanzaron al invitado, una aprensiva Lydia Lozano se vio obligada a abandonar el plató, ya que se empezaba a encontrar mal. Adela González también mostró su impacto ante el testimonio que estaba escuchando.

Finalmente, Barranco opinó sobre el culebrón de su amigo (y excompañero de Supervivientes) Jorge Pérez. Para el catalán, todo lo ocurrido es un montaje y esconde otros intereses que aún no conocemos. El extronista de Myhyv no se cree que su colega fuese tan inocente de dejarse grabar en esa actitud en una fiesta plagada de periodistas.