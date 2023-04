Albert Espinosa presenta 'El camino a casa', su nuevo programa en laSexta: “Ha sido el más fácil de vender”

Atresmedia ha presentado este miércoles ante los medios El camino a casa, un nuevo formato ideado y presentado por Albert Espinosa que aterrizará el próximo jueves 4 de mayo en el prime time de laSexta. Producido por 7 y acción, productora de Pablo Motos y Jorge Salvador (responsables de El Hormiguero), el programa será un viaje al pasado del escritor junto a una serie de famosos que volverán a realizar el recorrido que hacían de niños entre el colegio y la casa de su infancia.

laSexta ya anuncia 'El camino a casa' de Albert Espinosa, con Jesulín, Luis Tosar y Rosa López entre los invitados

La primera entrega tendrá como protagonista a Jesulín de Ubrique, al que seguirán, en orden de emisión, el actor Luis Tosar, la cantante Rosa López, la atleta Ana Peleteiro, el actor Fernando Tejero y, por último, José María Martínez-Bordiú, conocido popularmente como Pocholo. Todos ellos regresarán a sus ciudades de origen para enfrentarse a un viaje emocional en el que compartirán con la audiencia cómo vivieron su niñez, qué personas les acompañaron en su crianza y los sueños que por aquel entonces anhelaban.

El formato, que había sido anunciado inicialmente como un producto de Atresplayer Premium, verá finalmente la luz en laSexta, aunque estará disponible desde este mismo jueves en la plataforma de pago de Atresmedia. Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, ha explicado este cambio de estrategia: “El camino a casa es un formato 'boutique', pero muchas veces, una vez que producimos, siempre buscamos la mejor plataforma para emitirlo. Inicialmente puedes tener una idea y luego con el producto terminado lo cambias. No tiene más explicación que eso: buscar la mejor ventana para estrenar nuestros productos”, ha explicado la directiva durante una rueda de prensa a la que ha asistido verTele.

Ferreiro ha definido este nuevo programa como una “belleza” y destaca la “cuidada producción” que ha realizado el equipo de 7 y acción. De la misma manera, ha querido poner en valor lo imprescindible que ha sido Albert Espinosa en el lanzamiento de este proyecto: “Este formato no podría existir si no lo hubiera ideado y presentado él. Tiene una sensibilidad especial que hace que estas celebridades a las que les cuesta hablar, de repente, gracias a Albert y su maestría, se abren como nunca lo habían hecho antes y nos dejan descubrir aspectos de su infancia, que es lo que marca lo que vamos a ser en el futuro y explica el por qué de muchas cosas que han terminado marcando su vida”, ha declarado la responsable de Atresmedia.

Jorge Salvador, CEO de 7 y acción, ha desvelado que El camino a casa, en una valoración que también comparte Espinosa, que “ha sido el programa que ha sido más fácil de vender en mi historia como productor”: “Fue llegar al despacho y decirles: Tenemos una idea de Albert Espinosa, presentaría él y es el recorrido de un famoso desde el colegio hasta la puerta de su ca... Fue decir 'casa' y me dijeron que sí rapidísimo”, ha recordado, insistiendo en que este “no es un programa normal, sino televisión boutique”.

De la redención de Rosa López a la dura niñez de Tejero

Durante la presentación, Salvador ha avanzado algunos detalles de lo que los espectadores podrán descubrir en cada programa, de cada uno de los famosos que participan. Según cuenta el productor, Espinosa y Jesulín regresaron a Ubrique, volviendo a hacer el recorrido entre el colegio y su casa familiar durante la niñez, la cual se encontraba bastante deteriorada. El presentador destaca la emoción que sintió el torero al ver su antigua bañera, una bañera oxidada que el matador pidió llevarse a casa. “Llamamos al dueño actual para preguntarle y nos la regaló. Dos personas del equipo cargaron la bañera en el coche y se la llevó en ese mismo momento a su casa”, han desvelado entre risas.

Uno de los programas más esperados será el de Rosa López, la cual volverá a la humilde barriada de su infancia en Almanjáyar, localidad de Granada que la artista ocultó durante los castings de Operación Triunfo. Tal y como ha contado en más de una ocasión, Rosa mintió en sus pruebas de acceso a la Academia de OT, donde aseguró que era de Armilla. “A ella le dio vergüenza decir que era de allí y en OT dice que es de otro lugar. Ella tenía una deuda con ese lugar, así que vuelve, pide perdón, y hace un homenaje a ese lugar donde de verdad fue feliz de pequeña”, ha explicado Salvador.

El programa viajará también a Lugo con Luis Tosar, al que consiguen emocionar durante su experiencia; a Ribeira con Ana Peleteiro, que recordará el bullying que sufrió de pequeña y contará cómo transformó esa “rabia contenida” para triunfar como deportista; y a Marbella con Pocholo, donde se encontraron con el único colegio que no les permitió grabar dentro de las instalaciones. “No nos dejaron entrar. Supongo que lo que debió hacer de pequeño Pocholo... en fin... la cuestión es que nos quedamos en la puerta”, afirmó entre risas el productor, que ha definido la entrega con Tejero en Córdoba como “la más dura”. “La infancia de Tejero fue muy dura, se emociona y veréis a un Tejero diferente. No es el actor de humor que conocemos”, avanza.

Albert Espinosa, “un terrorista emocional”

Albert Espinosa, al que Jorge Salvador ha definido con cariño como “un terrorista emocional”, ha desvelado que tenía la idea de este formato “desde antes de hacer Pulseras Rojas”, serie que también emitió Antena 3. “Yo dejé de hacer el camino a los 14 años por el cáncer y siempre pensé que era un formato muy bello”, explica el guionista, que cree que ese “camino del colegio a casa es tan bello porque vuelves a los orígenes, a esas emociones que aun no hemos visto de toda esta gente tan conocida”.

“Yo he hecho de guionista, escritor... me faltaba presentar un programa y me he sentido tan cómodo, he disfrutado tanto en los programas que creo que a la gente le pasará como un suspiro”, señala. “Es lo mejor que me ha pasado en la vida, es un regalo maravilloso que me ha hecho la vida”, asegura.

Espinosa ha recordado además “una de las anécdotas” que le llevó a hacer este programa: “Yo tenía un reloj bastante asqueroso y yo quería uno con calculadora. Y en los 80, en Barcelona te atracaban mucho. Pues mis padres me decían que si me robaban algún día, me comprarían uno. Me atracaron muchas veces y yo les ofrecía mi reloj, pero nadie lo quería y nunca tuve un reloj calculadora. Esta anécdota que marcó mucho quién soy yo y parte de mis sueños. Lo bonito es que anécdotas como esta te la cuentan los famosos y algunas no te las esperas”.

Albert Espinosa asegura que los seis famosos protagonistas lograrán “transformarse en niños” por un día, lago que “es muy difícil de conseguir en la televisión de hoy en día”. “Se olvidan de las cámaras, no están promocionando nada. Aparecía todo simplemente andando y es algo difícil de lograr. Se producía esa magia y es una gran sensación de felicidad”, concluye el catalán, que anticipa que algunas de las experiencias y reflexiones surgidas durante el programa le han inspirado para futuras ideas de libros o guiones de película.