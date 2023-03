Alberto Caballero, Mediaset y 'La que se avecina' recuerdan a Laura Gómez-Lacueva: “Hasta siempre, presidenta”

La muerte de Laura Gómez-Lacueva, a los 48 años, ha conmocionado a espectadores y profesionales de televisión. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento a causa de un cáncer, son muchos los compañeros de la actriz, conocida por Oregón TV, La que se avecina o El Pueblo, entre otros proyectos, los que han compartido mensajes de cariño a través de las redes sociales.

Alberto Caballero y Laura Caballero, creadores de las dos comedias de Telecinco en las que participó, han sido los primeros en manifestarse a través de sus perfiles en Twitter e Instagram. “Devastados por el fallecimiento de nuestra adorada Laura Gómez Lacueva. Pocas veces hemos conocido a alguien que mezcle talento y calidad humana en semejantes cantidades. La vida a veces es muy injusta. Un beso, cielo. Te recordaremos siempre”, ha escrito el primero.

“La risa de Laura era el mejor virus que se te podía meter en el cuerpo. Me siento hiper privilegiada de haberla disfrutado y de haber aprendido de ella, del talento tan poderoso que tenía. Ahora mismo se me come la pena y no sé cuánto tiempo tardaremos en asimilar que ya no está. Te vamos a recordar muchísimo, preciosa. Eras la Fukushima del buen rollo”, ha expresado su tocaya.

Los mensajes de los actores de 'LQSA' y 'El Pueblo'

Tras los hermanos Caballero, a lo largo de la mañana, muchos actores de La que se avecina y El Pueblo se han sumado a las condolencias hacia la familia y los amigos de Laura Gómez-Lacueva. “Buen viaje compañera. Te vamos a extrañar mucho Laura. Te quiero”, ha escrito Miren Ibarguren.

“Qué tristeza, compañera”, ha declarado Jordi Sánchez, actor que da vida a Antonio Recio en la ficción en una reacción similar a la que ha tenido Nathalie Seseña: “Todavía no termino de creerme la terrible noticia de tu fallecimiento. Que descanses en paz. Ha sido un lujo compartir contigo trabajo y vida”.

Nacho Guerreros, Coque en la serie, ha asegurado que “no sabía de la gravedad” del estado de su compañera. “Buen viaje hacia el infinito. Has sido una compañera excelente y nos dejas devastados. Descansa en paz”, comparte el intérprete.

“Qué suerte conocerte, Laura. Que suerte haberme llenado de ti y de haberte podido llamar amiga. Te quiero. Tus chiques te quieren. Prometemos pagarte el alquiler. Siempre contigo”, ha manifestado, por su parte, Jaime Riba, una de las últimas incorporaciones de La que se avecina.

Carlos Chamarro, otro de los fichajes de la última temporada de la ficción, y actor que interpretaba a su marido en la comedia, ha compartido una fotografía del rodaje de LQSA junto a la aragonesa: “Así te quiero recordar, sonriendo y como para irnos a dormir, en pijama. Siempre admiré tu talento antes de conocerte y luego he tenido la suerte de poder trabajar contigo, a tu lado. La familia labiofino pierde a su matriarca en la ficción y a una persona humana increíble, honesta, divertida y generosa en lo personal”, ha lamentado.

María Hervás, compañera de Gómez-Lacueva en El Pueblo, ha reconocido estar “en shock” ante la noticia de su fallecimeinto. “Cuánto talento y sensibilidad unidos en la misma persona. No me lo creo”, afirma la actriz, que asegura estar oyendo las canciones que su amiga le enviaba. “Eres uno de los mejores seres humanos que he conocido. y siempre, siempre, eligiendo la sonrisa. Te quiero, Laura. Donde estés, habrá más luz ahora seguro”, concluye.

El homenaje de 'LQSA': “Hasta siempre, presidenta”

Las cuentas oficiales de Mediaset y La que se avecina también han dedicado palabras de recuerdo para la actriz. “Consternados por el fallecimiento de Laura Gómez-Lacueva. Un fuerte abrazo para sus familiares y amigos D.E.P.”, ha escrito en Twitter el grupo de Fuencarral.

A través de la misma red social, la propia ficción ha compartido una de las escenas de Laura Gómez-Lacueva en la piel de Greta Garmendia. “Hasta siempre, presidenta. Gracias Laura Gómez-Lacueva por tu humor. ¡Nunca te olvidaremos!”.