Alejandra Rubio se hartó de un tema en 'Fiesta' y acabó fuera de plató: “Se ha ido tocada”

Alejandra Rubio vivió este domingo una de sus tardes más difíciles en Fiesta. La hija de Terelu Campos tuvo que hacer frente en el magacín de Emma García a las últimas declaraciones de Kiko Hernández, con el que está inmerso en un intercambio de golpes después de que el tertuliano de Sálvame acusara a Gustavo, hombre de confianza de María Teresa Campos, de ser el topo del clan Campos y estar detrás de unas supuestas grabaciones comprometedoras contra la familia. Algo que Alejandra ha rechazado públicamente, a la vez que ha acusado a Kiko Hernández de ser un traidor.

Pues bien, dentro este enganchón entre ambos, el colaborador de Sálvame dijo hace unos días lo siguiente dirigiéndose a Alejandra: “El otro día me equivoqué, dije que la más perjudicada era Carmen Borrego pero no, mucho más perjudicada eres tu porque [Gustavo] desvela detalles tuyos tan íntimos que te podrían doler tanto y que solamente te pertenecen a ti y a tu intimidad, que son hasta delictivos”.

Kiko matizó entonces que delictivo sería que Gustavo lo contara, no los detalles íntimos de Alejandra. Aun así, ella también lo dejó claro este domingo. “¡A ver si te piensas que yo voy por ahí quemando contenedores! (...) Es algo que es delito contarlo, no algo que yo haya hecho que sea un delito”, explicó la tertuliana, que aun así tuvo que decir basta tras la insistencia de varios compañeros, como fue el caso de Makoke, por conocer más detalles de este misterioso asunto: “Por ahí no paso”.

“Hasta aquí se acaba el tema por mi parte, y ya está. Vamos a ver, ¿hasta dónde hemos llegado?”, dijo una hastiada Alejandra, que lanzó una advertencia: “Porque me tomo las cosas a risa... pero cuidado”.

“Alejandra se ha ido tocada, lógicamente”

“Sea lo que sea es una historia que pertenece a Alejandra, y no sé quién ha podido divulgar. Es más, yo no he querido preguntar y yo no he querido saber”, comentó poco después Emma García para zanjar este asunto y dar paso al siguiente, también relacionado con la benjamina del programa. “¿Rematamos ya? ¿Quieres hablar de ese tema o no?”, preguntó la presentadora a Alejandra, que reconoció estar “aceleradísima” y necesitada de hacer una pausa.

Así las cosas, Emma García introdujo el siguiente tema de la tarde -la entrevista a Tita Cervera en el Chester-, pero ya sin la presencia de Alejandra, que abandonó el plató para recuperarse del mal momento que acababa de pasar. “Es una niña muy introvertida, lo lleva dentro (...) Se ha ido tocada, lógicamente. Porque a ella la han metido en toda esta historia, y encima cuentan cosas de ella que no se deben. Al final es la más perjudicada. La más lista, la más inteligente, pero también la más perjudicada de todo esto”, reflexionó Emma García.

Finalmente, una hora después de todo esto, Alejandra volvió a plató para hablar del otro tema que tenía pendiente: la reciente ruptura con su novio. Un suceso reciente producido de “mutuo acuerdo” y que la nieta de María Teresa Campos no achacó a un tema en concreto, sino a diferentes factores. “Él no vivía aquí, se vino a vivir aquí, y al final adaptarse a una nueva vida es complicado. Las diferencias de vida. Mi vida es pública, la suya no...”, resumió la joven, que se mostró feliz por haber terminado la relación en buenos términos: “Tenemos superbuena relación. Su familia es mi familia, y la mía la suya. Y esto seguirá siendo así siempre”.