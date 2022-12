Alejandra Rubio revela que quiere ser actriz: “Me da pánico presentarme a un casting”

Alejandra Rubio se ha convertido en uno de esos rostros fijos de Mediaset que van rotando entre programas: desde los magacines de fin de semana hasta las tertulias de realities, como ahora en El debate de las tentaciones. Sin embargo, la meta de la hija de Terelu Campos no es tanto el periodismo o la televisión, sino llegar a asentarse en un ámbito artístico en el que todavía no se ha animado a probar suerte.

“Estoy viendo qué hacer con mi vida. He tenido muchas crisis, me encanta lo que hago pero mi verdadera vocación es ser actriz”, ha revelado en una entrevista para el podcast Ecooo Taks.

Una ambición que por ahora se queda en un sueño, puesto que según cuenta no se ha lanzado a hacer castings por miedo a que la rechacen por venir del mundo de los programas y el entretenimiento televisivo: “Me da pánico presentarme y que me digan que no porque trabajo en televisión”, confiesa.

En la misma entrevista, la nieta de María Teresa Campos también valora su trabajo en Telecinco, y admite que “soy muy joven y a veces en la tele me pongo nerviosa o meto la pata por la falta de experiencia”.

Por ahora, Alejandra Rubio continúa en el medio como colaboradora de Fiesta y de los debates de La isla de las tentaciones.