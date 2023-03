Alejandro Sanz 'vacila' a Pablo Motos por su incidente en la visita de Georgina: “Un martillazo nunca es buena idea”

La accidental rotura de un diamante durante la visita de Georgina Rodríguez no será fácil de olvidar para Pablo Motos. Y menos aún si recibe invitados en El Hormiguero con la 'guasa' de Alejandro Sanz, que aprovechó su complicidad con el presentador de Antena 3 para bromear sobre “el martillazo” de los 5.000 euros.

'El Hormiguero' aclara qué ocurrió en la accidental rotura de un diamante durante la visita de Georgina Rodríguez

Más

El artista, que fue presentado por Motos como “el puto amo”, comenzó la entrevista promocional de su nuevo single 'vacilando' a su amigo. “Habrá sido un error, pero te has vuelto a poner la silla más alta que la del invitado”, dijo en primera instancia, haciendo alusión a la diferencia de altura. “No se puede ni bajar, la tiene soldada”, añadió entre risas.

Las 'pullas' de Alejandro Sanz no quedaron ahí, y aprovechó la vuelta de una pausa publicitaria para recordar el experimento fallido que tuvo lugar un día antes, durante la visita de Georgina. “Estoy un poco preocupado por ti. Aquí siempre decís eso de 'ha venido a divertirse...' pero yo hoy no me divierto mucho”, introdujo el cantante.

“Pero si no ha empezado el programa”, le dijo Pablo Motos, sorprendido. “No, pero estoy triste por ti porque ayer creo que tuvisteis un problemilla y hoy en la tarjeta OpenBank vais a tener que dar palomitas”, bromeó Sanz en referencia a la mencionada rotura de un diamante por un mal golpe con un martillo, con el que pretendían demostrar la dureza de la gema. “Un martillazo nunca es buena idea, ya lo hemos hablado tú y yo”, agregó el artista.

“Me parecía muy buena idea, pensé que la gente se iba a acojonar cuando le diéramos el martillazo...”, admitió el presentador de El Hormiguero. “... Y el que se acojonó fuiste tú”, apostilló el invitado entre risas.

Para evitar un incidente similar, Motos advirtió que “hoy el programa es todo sentado, sin levantarnos”. Pero Alejandro Sanz siguió con las 'pullas': “Nunca des martillazos como primera idea. Sé que aquí sois muy atrevidos, pero si hay un diamante... eso es maltrato mineral”. “No lo volveré a hacer, eso te lo garantizo”, prometió el rostro de Antena 3.

El martillazo de los 5.000 euros

Como ya recogimos y explicamos este jueves, El Hormiguero vivió durante la visita de Georgina Rodríguez uno de esos momentos que no están en el guion y que descolocan al mismo Pablo Motos. Y es que durante la sección de ciencia, el programa acabó fragmentando un diamante valorado en 5.000 euros al darle con un martillo.

El plan era que el experimento, que pretendía demostrar la dureza de la piedra preciosa, terminase con el material intacto y clavado en la placa de acero o en el propio martillo. Sin embargo, por un mal golpe se rompió en varios pedazos ante la sorpresa del presentador y de la experta gemóloga Laura Domínguez.

Desde el programa explicaron a verTele que no fue algo escenificado sino real, y nos contaron quién se hace cargo del coste de dicho diamante. Puedes leerlo en esta otra noticia.