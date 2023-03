Alessandro Lequio se inhibe en 'El programa de Ana Rosa' de hablar de Ana Obregón: “Sé que me vais a respetar”

Todas las miradas se han situado este miércoles 29 de marzo sobre la figura de Alessandro Lequio, protagonista involuntario de la actualidad rosa tras conocerse que Ana Obregón ha sido madre por gestación subrogada a sus 68 años. Y aunque todos esperaban que se pronunciase sobre la noticia durante su participación en El programa de AR, el italiano ha preferido guardar silencio con el respeto de sus compañeros de Telecinco.

“Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema no voy a decir nada ni ahora ni nunca”, ha comenzado diciendo cuando Ana Rosa y Joaquín Prat han aludido a él en la sección del Club social, que como era de esperar ha estado monopolizada por la noticia.

“De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones. Yo he opinado y hablado en diversas ocasiones, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en un único sentido, y sería absurdo”, ha agregado Lequio, que ha querido zanjar de antemano cualquier debate alrededor de su figura u opinión. “Sé que me vais a respetar. Os quiero mucho, pero así me voy a quedar”, ha apuntado.

Quintana le ha preguntado por la información que publica en su reportaje la revista Hola, que asegura que Ana Obregón sólo había compartido la noticia con sus hermanas y con el propio Alessandro Lequio, expareja y padre de su hijo Aless. “¿Conociste el deseo previo o ya cuando estaba en marcha?”, le ha cuestionado, intentando conocer algún detalle mas de la situación. “Yo lo sé todo”, se ha limitado a responder el colaborador.

Pasados unos minutos, el debate se ha situado en la elección de Obregón de viajar sola a Estados Unidos, sin la compañía de algún familiar o amigo cercano en un momento tan importante para ella. Sobre ello, y sin preguntarle, sí se ha manifestado el italiano. “Cada uno tiene su familia, sus historias y su vida. Por mucho que estén muy unidas, no pueden dejar su vida y su familia…”, ha dicho, justificando la ausencia de las hermanas de Ana.

Al finalizar el programa, Joaquín Prat ha querido dirigirse a Lequio para darle las gracias por no fallar a su compromiso laboral y acudir al plató: “Gracias a todos y especialmente gracias a ti, Alessandro. A veces los silencios dicen mucho mas que las palabras. Te agradezco la profesionalidad que has tenido sentándote aquí hoy en un día que, por circunstancias que todos podemos entender, no está siendo fácil para ti”.

El tema del día en 'El programa de AR'

La noticia ha sido tema principal de la mañana en El programa de AR, que ha arrancado la emisión este miércoles con un debate encendido en el que Ana Rosa ha sido la única defensora de Obregón ante los argumentos y críticas de Joaquín Prat y el resto de colaboradores, como hemos recogido.

“Yo me siento incapaz de juzgar, y sobre todo a Ana Obregón con lo que ha pasado”, ha dicho la presentadora, mientras Prat lo ha calificado como “un acto de egoísmo” y Fernando Garea definido como “comprarse un niño”.

El largo debate ha dado paso a otro bloque de noticias de actualidad y ha sido retomado poco después para seguir con él, con las opiniones de otros tertulianos. El tema ha continuado hasta el inicio de el 'Club social', donde ha aparecido por primera vez en la mañana Alessandro Lequio. A continuación, el programa ha conectado incluso con una periodista que se encontraba a las puertas del hospital de Miami en el que ha nacido el bebé.