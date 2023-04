Alessandro Lequio aclara un detalle sobre el libro de Ana Obregón con textos de su hijo, y evita una pregunta

Alessandro Lequio se pronunció este jueves en Telecinco sobre el libro que Ana Obregón va a publicar con textos que escribió el hijo de ambos, Aless Lequio. Según la actriz, este era uno de los deseos del joven antes de morir en 2020 con 27 años a causa de un cáncer. Otro de sus deseos, tener descendencia, se hizo realidad hace unas semanas: su hija póstuma acaba de nacer tras ser gestada en un vientre de alquiler.

Lequio se refirió al tema en El programa de AR. El tertuliano ha medido mucho sus declaraciones desde que empezaron a trascender los acontecimientos, pero ha ido dejado algunos mensajes relevantes en el magacín para el que trabaja desde hace años.

Este jueves se pronunció sobre esta polémica cuestión que también está generando debate por las preguntas que suscita: ¿Estaba escribiendo Aless Lequio un diario personal o era el principio de un libro? ¿Cuánto contenido llegó a redactar? ¿Quería que se publicara sin estar concluido por él mismo?

Tras ser preguntado por sus compañeros, que le dieron la posibilidad de que guardara silencio, Lequio afirmó que sólo ha leído los textos que escribió su hijo. “Yo tengo las 20 páginas que escribió mi hijo. Están muy bien escritas, él escribía muy bien. Son reflexiones muy simpáticas”, explicó.

El exmarido de Obregón asegura que desconoce el resto del libro, es decir, los añadidos que haya hecho la actriz con ayuda de su editor.

Lequio prefiere no decir qué opina del libro

En la tertulia de Joaquín Prat se estaba debatiendo si los textos del joven serían suficientes como para escribir un libro o, por el contrario, la madre ha tenido que agregar la mayor parte del contenido.

Según Marisa Martín-Blázquez, los extractos que se van a publicar forman parte del diario que escribió mientras estaba enfermo. “Con permiso de Ana tengo que decir que esto no era un libro. Era una especie de diario un poco inconexo de lo que en ese momento estaba viviendo Aless. Tenía muy poquitas páginas, no las que dice ella, y a partir de ahí ella empieza a escribir con ayuda de un editor lo que cree que Aless podría haber puesto en ese libro”, señaló la tertuliana.

No obstante, su compañero confirmó que esos comentarios de su hijo no serían parte de un diario sino que “podrían ser el germen de un libro”, concluyó antes de negarse a opinar qué le parece que se vayan a publicar los textos del joven: “A eso ya no voy a contestar porque es otra historia”.