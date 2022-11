Alessandro Lequio y Paloma García Pelayo se enzarzan por el Mundial de Qatar: “Deja de ensuciar”

Paloma García Pelayo y Alessandro Lequio han protagonizado este lunes un duro enfrentamiento durante la emisión de El Programa de Ana Rosa. Todo se desencadenó después de que el espacio matinal de Telecinco se hiciese eco de la polémica generada con el Mundial de Qatar y la decisión de muchos artistas conocidos internacionalmente de rechazar actuar en el país en el que se está celebrando el importante torneo de fútbol.

Tras ver un vídeo que resumía todo lo ocurrido, Joaquín Prat abrió el debate entre sus colaboradores. “Si te pagan, ¿vas o no vas? ¿Quién marca los límites, tu ética personal, tu ética profesional o las dos que van de la mano?”, ha preguntado el presentador. “Dua Lipa, Shakira o Chanel, tres mujeres que han dicho que no. Es verdad que no te obligan a ir y si tú puedes elegir...”, arrancó señalando Beatriz Cortázar.

Enseguida, Alessandro Lequio saltó para lamentar la hipocresía que, según su criterio, se está produciendo alrededor del Mundial: “Lo que ocurre en Qatar con los derechos humanos es una vergüenza, pero en el 80% de los países pasa lo mismo. El último fue en Rusia y nadie dijo nada; tampoco en las olimpiadas de Pekín de 2008. Por no hablar del Mundial del 82 aquí en España, que aunque se celebró en el 82, fue designado por la FIFA en los años 60; en la entonces España de Franco”, recopiló el italiano.

Lequio, fuera de sí

Paloma García Pelayo decidió entonces rebatirle: “Con el alegato que has hecho ordenado de fechas y que tiene cierta lógica, si eso ha sido así hasta ahora, ¿por qué actualmente tiene que haber una razón para hacerlo si tenemos las cosas más claras? Si nunca se han respetado, pues hagámoslo ahora. No lo entiendo”, argumentó la periodista.

“En este asunto siempre ha habido mucha hipocresía. A mí que una persona no quiera ir donde no se respetan los derechos humanos me parece muy digno, pero que lo haga con todos. No solo cuando se busca el aplauso del público”, criticó el colaborador.

Beatriz Cortázar se sumó a la opinión de su compañera: “En el momento que estamos viviendo la gente se niega a pasar por determinados aros y me parece maravilloso. Y aplaudo cada gesto porque es un movimiento. Y si otros años ha habido silencio por dinero o por lo que sea, este año hay mucha gente que está renunciando a cifras millonarias para ser fieles a sus principios”.

“¡Pues deja entonces de montar en UBER, que Arabia Saudí es la accionista principal. A los que vais de puristas, dejad de calentaros con el gas qatarí y de utilizar los múltiples derivados del petróleo de Arabia Saudí!”, gritó Lequio, subiendo el tono de la discusión. “No te calientes tú y respeta a los que pensamos diferente. No te calientes tú, no”, le pidió Garcia Pelayo al ver a su compañero totalmente fuera de sí.

“Deja de ensuciar, déjame terminar. Arabia Saudí es la accionista principal. ¿Lo sabías? ¿A partir de ahora vas a dejar de montarte en un UBER? Venga hombre”, continuó a gritos Lequio. “A mí no me llevas a donde tú quieres”, se quejó la tertuliana.

Lequio saltó también por la reina Letizia

“A mí lo que me llama la atención es por qué todo esto ahora. Porque cuando empezó a construirse, con todas las denuncias que hubo, no se hizo nada”, añadió por su parte Paloma Barrientos antes de que el debate se trasladase a la presencia que hará el rey Felipe VI al partido de España contra Costa Rica en Qatar. El monarca asistirá solo, ya que la reina Letizia declinó la invitación.

“Me parece un error”, dijo Cortázar, que aplaudió la decisión de la reina. Esto provocó que Lequio volviese a saltar, sorprendido de que la reina Letizia decidiese no ir por principios cuando “se puso las joyas que le dio el emir de Qatar”. Ana Rosa le frenó para matizar lo que acababa de decir: “Son relaciones diplomáticas, no es irte al país donde están ocurriendo esas cosas a celebrar un evento internacional”.