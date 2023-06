Alessandro Lequio zanja las preguntas sobre Ana Obregón y su nieta Ana Sandra: “Un respeto al yayo”

Ana Obregón sigue centrando la atención de la información de crónica social, con su vuelta a España, ya con la pequeña Ana Sandra, y ante la inminente presentación de su libro en Madrid. El programa de AR lleva desde hace semanas tratando casi a diario las novedades en torno a la gestación, a través de vientre de alquiler, de la niña, lo que generó en su día el cansancio de Alessandro Lequio.

El exmarido de Obregón y padre de Aless Lequio, cuya carga genética se usó para gestar a la recién nacida, se plantó en abril y pidió no hablar más ni ser preguntado al respecto de Obregón y la bebé. Este lunes ha vuelto a recordar su posición, en tono contundente aunque cordial, cuando Joaquín Prat ha tratado de sonsacarle algo de información.

El magacín de Telecinco dedicó algunos minutos de su emisión de este lunes a abordar los últimos datos sobre el contrato que tendrá en España la niñera que lleva acompañando a la ahora investigadora de Mask Singer desde el nacimiento de Ana Sandra en Miami. Desde el programa se enfatizaba que Obregón siempre “ha sido muy cuidadosa con los contratos laborales” y se relativizaba la relevancia de tal información.

Antes de cambiar de tema, el copresentador tomaba la palabra. Eso sí, Lequio ya marcaba sus límites: “¡Un respeto al yayo!”, le advertía a Prat nada más comenzar a hablar.

“El viernes se hablaba mucho de cuándo ibas a ver a Ana Sandra, a tu nieta... Y yo me atreví a decir que irás. La cuestión es que tú vas a decidir cuándo”, dijo el madrileño, apuntando a la “repercusión” de cada cosa que dice el aristócrata italiano.

“Ya lo he hablado, ¿no? No me voy a repetir lo mismo”, decía tajante, pero tranquilo Lequio. “Vale, vale”, asentía Prat, mientras el tertuliano echaba una mirada al otro lado de las cámaras, hacia el equipo. Eso sí, para romper la tensión, repetía. “¡Un respeto al yayo!”. El comentario hizo reír a sus compañeros y permitió disolver cualquier atisbo de tensión en el plató.