Alexia Rivas critica a Adara tras su choque en 'Supervivientes': “No sabe dialogar y ataca intentando humillar”

Alexia Rivas ha regresado a Ya es mediodía tras su breve paso por Supervivientes 2023 como “fantasma del pasado” junto a Ana María Aldón. Breve pero intenso, debido al impacto que ha tenido su duro enfrentamiento con Adara Molinero.

La familia de Alexia Rivas condena la "vergonzosa actuación" de Adara en la última gala de 'Supervivientes'

La periodista se ha mostrado prudente a la hora de valorar todo lo sucedido, ya que ha asegurado que su intención es que la polémica no se haga aún más grande. Eso sí, según la tertuliana, la única intención de Adara es la de “humillar”.

Todo se desencadenó el pasado martes, durante el Tierra de Nadie presentado por Carlos Sobera. Ese día, la organización pidió a las dos 'fantasmas del pasado', Ana María Aldón y Alexia Rivas, que valorasen el concurso de los 'supervivientes'. A la hora de elegir a la persona que menos aporta, ambas mencionaron a Adara, provocando una reacción inesperada de la 'robinsona'.

Un choque con Adara y un ¿flechazo con Bosco?

Tras ver unas imágenes del choque, Alexia ha declarado que hay muchas formas de decir las cosas y que ella dijo lo que pensaba sobre Adara con mucha educación. “No sabe dialogar y lo que hace es atacar intentando humillar, intentado burlarse... Si creía que yo me iba a bajar al barro, estaba muy equivocada, yo sé muy bien quién soy y dónde estoy”, empezó defendiendo la colaboradora. “Lo que hizo dice mucho más de ella que de mí”, añadió.

Sobre la buena sintonía que ha demostrado con Bosco, Alexia ha querido con humor dejar claro en primer lugar que “yo quiero emparentarme con la persona de la que me enamore”. Sea como sea, la joven ha dicho que aunque han tenido una relación especial, y que podría ser parte de su grupo de amigos, aún es pronto para pensar en algo más. “Son cinco días y he vivido con naturalidad, si un chico me cae bien estoy con él, pero no significa que vayamos a ser novios”, ha sentenciado.

Así fue la burla de Adara contra Alexia

Después de ser designada por Rivas y Aldón como la concursante que menos aporta a la supervivencia, Adara quiso contestarles en directo: “Como han venido dos personas a juzgarnos viéndonos sólo cinco días, a mí también me gustaría juzgarlas a ellas como 'fantasmas del pasado'. Ana María ha venido única y exclusivamente a pescar, y la otra señorita ha venido a tomar el sol”, comenzó diciendo la madrileña, que se ensañó especialmente con la periodista.

“Como 'fantasma del pasado' vales menos cero, porque nos has aportado cero. Lo único que has hecho ha sido meter caquita y tumbarte a tomar el sol”, añadió la azafata, levantándose e imitando los andares de la ex de Socialité. “Lo que dices de mí dice más de ti que de mí. Yo no me metería así con una compañera porque esté jugando a un juego”, apuntó Alexia, que lamentó la falta de autocrítica.