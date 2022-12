Alicia Arévalo hace historia al ser la primera mujer en TVE en narrar un Mundial

La televisión ha vivido este jueves un momento histórico. Alicia Arévalo se ha convertido en la primera mujer de TVE en narrar un partido de un Mundial de fútbol masculino. La periodista deportiva, como ya informó verTele, ha capitaneado la retransmisión del encuentro de fase de grupos que ha enfrentado a Croacia y Bélgica en Qatar. Junto a ella, Albert Ferrer y Carlos Marchena han ejercido como comentaristas.

La catalana, que forma parte de los trabajadores de la cadena pública desplazados a Qatar, ha sido la encargada de contar a los espectadores todo lo acontecido en el choque decisivo del grupo F celebrado en Al Rayyan. Desde allí, ha realizado unas declaraciones a la web de TVE sobre sus sensaciones antes de vivir este importante momento.

Arévalo se siente “afortunada”

“Estoy muy emocionada, es una experiencia única. Me siento muy afortunada de poder vivir un partido de un Mundial 'in situ' y no solamente verlo, sino también explicarlo. Aunque tengo la adrenalina por las nubes, mantengo los pies en el suelo”, explica la narradora, habitual voz del fútbol femenino en la pública.

“Soy consciente de la gran responsabilidad que supone este reto, más aun, siendo la primera mujer en hacerlo en TVE. Ojalá pronto sean muchas las voces femeninas que narren partidos de fútbol”, ha deseado la profesional, que ha contado cómo se prepara para afrontar estas retransmisiones.

“Siempre llevo dos plantillas con información sobre futbolistas y cuerpo técnico. En cada plantilla añado un pequeño perfil de cada jugador con datos personales y fotografía. También miro y analizo partidos anteriores del equipo para conocer sistema de juego, demarcaciones y perfiles de jugadores”, ha desvelado.

“Cuando termino la labor más estadística, profundizo en la parte personal, intentando desvelar historias que se esconden tras la vida profesional de los futbolistas. El resto ya es información genérica sobre el equipo: resultados cosechados, valoración de las convocatorias, bajas/altas para el partido y enfrentamientos directos, entre otras cosas”, añade.

Su respuesta a las críticas

Alicia Arévalo, que ha narrado la Copa de la Reina y partidos de la selección femenina, ha reflexionado sobre cómo sobrelleva los comentarios sobre su trabajo: “Durante estos 9 meses que llevo narrando partidos he recibido muchas críticas constructivas que me han ayudado a mejorar y perfeccionar mi estilo. También mensajes en clave positiva que me animan a seguir responsabilizándome de narraciones de partidos importantes. Es esencial recibir ‘feedback’ de personas que te hacen llegar su parecer”, ha declarado.

Sobre la polémica de la cuestionada celebración del Mundial en Qatar, Arévalo tiene esperanzas de que la cita ayude a fomentar la diversidad: “Es la primera vez que viajo a Qatar. No quiero generarme expectativas. Solo espero que el país acepte y acoja de buen grado la variedad cultural que está recibiendo con motivo del Mundial. Ojalá este campeonato ayude a velar por los derechos humanos, pues no entiendo un país sin tolerancia”, concluye.